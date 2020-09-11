«В этом году мы такие протоколы составляем впервые»: милиция о подростках, которые выходят на акции протеста

Нередко в колоннах протестующих можно увидеть подростков. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

По официальным данным, более 200 подростков в Беларуси привлечены к ответственности за участие в акциях протеста. О том, как, согласно законодательству, могут наказать несовершеннолетнего, который вышел на акцию, мы попросили рассказать старшего инспектора по особым поручениям отдела профилактики УОПП УВД Витебского облисполкома Романа Бардеева.

- Роман Викторович, если подросток не хулиганит, не ругается матом, не пытается ничего ломать и крушить, а просто идет в колонне с цветком или плакатом, к какой ответственности могут его привлечь?

- По статье 23.24 Кодекса об административных правонарушениях ответственность за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий наступает с 16 лет. Подростку могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму до 30 базовых величин. По этой статье предусматривается и административный арест, но на несовершеннолетних арест не налагается. Если раньше подросток к административной ответственности не привлекался, если он раскаялся, может быть вынесено предупреждение.

Если ребенку еще нет 16 лет, проводим проверку и даем оценку действиям родителей по статье 9.4 - невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Родителям может грозить предупреждение или штраф до 10 базовых.

- Подростка поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних (ИДН)?

- Сейчас такого понятия, как профилактический учет, нет, проводится индивидуальная профилактическая работа. За такое правонарушение ИПР проводиться не будет. Дело будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних, информация пойдет в учреждение образования. Педагоги могут однократно провести с подростком профилактическую беседу.

Вообще, это правонарушение, которое раньше было нехарактерно для несовершеннолетних жителей Беларуси. В этом году мы такие протоколы составляем впервые, раньше этой статьей практически не пользовались, событий таких у нас не было. Сейчас ситуация парадоксальная: на улицу выходят дети, подростки, которые еще не обладают избирательным правом, и протестуют против того, что у них украли голос. Но им еще нет 18 лет, они не голосовали и не могли голосовать! Считаю, что в этих проблемах должны разбираться взрослые, а дети вмешиваться вообще не должны.

- Применяются ли какие-то меры к родителям, которые берут на шествия маленьких детей?

- Формально нарушений закона в этом нет. Но фактически они берут ребенка, чтобы себя защитить. Думают, что с ребенком их не будут задерживать. Считаю, что это низко. Раньше мужчины выходили драться стенка на стенку, детей и женщин туда никто не брал.

Сейчас идут родительские собрания, милиционеры будут выступать на них и объяснять, почему детей нельзя брать с собой на подобные шествия.

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-премьер: «За них в полной мере несут ответственность родители»

Все факты участия детей в незаконных акциях получат правовую оценку, их родители понесут ответственность. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко:

«Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо», - убежден вице-премьер.

Также телеканал СТВ передал еще одно высказывание Петришенко:

- Мы видели примеры школьников 12 - 13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм, для того чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях.

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