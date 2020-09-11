В знаменитом дворике на Червякова в Минске жильцы снова устроили концерт, приехала милиция

Жильцы собираются здесь почти каждый день Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В знаменитом минском дворе на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта почти каждый день соседи встречаются за чаем, поют песни и танцуют.

Многие приходят на площадку с детьми Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Недавно к ним в гости приезжали артисты Купаловского театра и музыканты. Во дворе есть таблички «Площадь перемен» - такое неофициально название жильцы дали своему двору после того, как на трансформаторной будке здесь нарисовали звукорежиссеров, которые десять суток провели на Окрестина за то, что включили «Перемен» на районном празднике. Сейчас Влад Соколовский и Кирилл Галанов уехали из страны – они объясняли это тем, что опасаются за свою безопасность.

Мурал с изображением звукорежиссеров несколько раз закрашивали - теперь это изображение появилось и на байках у жильцов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Их изображения на трансформаторной будке несколько раз закрашивали, а недавно залили смолой – местные жители и после этого восстановили мурал.

Люди пытались очистить стену от остатков бумаги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В какой-то момент у стены выстроились несколько сотрудников милиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером в четверг, 10 сентября примерно 70 человек снова собрались во дворе на Червякова. Примерно в это же время ко дворику подъехала машина милиции – сотрудники объяснили, что кто-то из соседей пожаловался на шум.

Сотрудники милиции говорили, что им поступают жалобы от соседей, которые недовольны шумом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во дворе действительно звучала музыка – жильцы вынесли на улицу колонки. Несколько раз собравшимся предложили разойтись, но уходить домой никто не спешил. Люди пели песни – «Мамонтенок», «Облака».

Ленточки несколько раз срезали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В какой-то момент вечер стал поход на мини-субботник: жильцы решили убрать площадку перед трансформаторной будкой, очищали стену от остатков бумаги. После этого там появились несколько милиционеров, которые стали спинок к стене.

Вечером 10 августа во дворе собрались около 70 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приносят чай и сладости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людям несколько раз предлагали разойтись Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детей по вечерам здесь тоже много Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такая проекция вечером появилась на одном из домов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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