«Выпускайте нашу Машу!» Как в Гомеле прошел массовый марш 13 сентября

Шествие сторонников нового президента прошло в Гомеле 13 сентября
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Уже пятое воскресенье подряд в Гомеле проходило массовое мирное шествие сторонников перемен и новых выборов. 13 сентября все было традиционно: участники собрались возле универмага «Гомель» и после предупреждения милиции о незаконности акции двинулись по центральным улицам города. Как и прежде, по пути присоединялись люди, в итоге образовалась колонна из нескольких тысяч человек.
Длинный БЧБ гомельчанам передали из Речицы
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В центре шествия несли огромный бело-красно-белый флаг, который гомельчанам передали из райцентра Речица. Ведь тот флаг, который в Гомеле несли в прошлое воскресенье, забрала милиция.
Гомельчане направляли послания к россиянам
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Тоже по традиции, площадки в центре города власти перекрыли ярмарками и выставками, чтобы протестующие не смогли здесь собраться. Милиция сопровождала и снимала шествие на видео, силовики охраняли подступы к облисполкому, также милицию выставили возле недавно построенного флагштока за полмиллиона долларов и у памятника милиционеру. В прошлый раз на металлического постового повязали бело-красно-белый флаг. Проходя милиционеров, участники шествия скандировали: «Позор!», «Сколько стоит совесть?!», «Не забудем, не простим!»
Милиция охраняла площадку у недавно построенного флагштока - возле Доски почета
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Плакаты демонстрантов вновь удивляли креативностью, главный посыл - «Выпускайте нашу Машу!» (Марию Колесникову). Были послания и к россиянам: «Россия мне друг, но независимость дороже», «Братья-россияне, помогите белорусам».
В колонне шли несколько тысяч человек
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
На проспекте Победы мы замерили, на сколько растянулась колонна - на 600 метров. Визуально в этот раз в шествии было больше пенсионеров, даже совсем седых бабушек:
- Говорят, что одна молодежь выходит. Сфотографируйте меня, мне 84 года! - сказала корреспонденту КП пожилая гомельчанка.
Среди протестующих появились вот такие мушкетеры
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В шествии участвовала минчанка Евгения, которая приезжала на выходные в Гомель. Обычно она ходит на протесты в столице, а сейчас впервые попала на региональную акцию:
- Гомельчане крутые. Я встречала неодобрительные взгляды прохожих, чего в Минске никогда не замечала. Конечно, здесь не такая большая масса людей в шествии, как в столице. Поэтому гомельчанам требуется больше мужества, чтобы выйти на протест, зная, что тебя могут осудить, задержать, уволить с работы.
В колонне были даже бабушки
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Столкновений с милицией в Гомеле не было - шествию не препятствовали. После того, как все разошлись, милиционеры в штатском выборочно хватали людей, идущих домой. Также известно о задержании минимум трех байкеров, которые сопровождали колонну с флагами. А накануне за решетку посадили нескольких журналистов и активистов, чтобы те не попали на марш - понедельник будет много судов.
Вечером из Центрального РОВД вышла одна из задержанных девушек - по ее словам, в отделе находилось около 20 задержанных человек, со многими жестоко обращались: положили лицом в пол, а одного из мужчин били за то, что отказывался сказать код смартфона.
Памятник милиционеру взяли под охрану
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Колесникова порвала паспорт - и этого стало роковым событием, считают протестующие
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Силовики охраняли подступы к облисполкому
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
По мотивам переговоров Ника и Майка
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Протестующие поддерживают Светлану Тихановскую
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В основном, колонну вели женщины
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Гомельчане требовали соблюдения своих прав
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В центре колонны несли огромный бело-красно-белый флаг
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В конце демонстранты выстроились возле универмага
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Демонстранты требовали освободить Марию Колесникову
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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