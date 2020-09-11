Виктория Азаренко, победив Серену Уильямс, вышла в финал US Open. Фото: WTA (Getty Images)

Очередное возвращение Азаренко к вершине мирового тенниса проходит на ура. В возобновившемся сезоне она одержала уже 11 побед подряд и выиграла турнир «Цинциннати-2020».

Но турниры «Большого шлема», а их проходит в год всего четыре, это совсем другой уровень, престиж и удовольствие от побед.

Виктория за всю карьеру выиграла только два таких титула – и оба в Австралии. Последний - в 2013-м. Сейчас же появился шанс взять титул на Открытом чемпионате США.

В финале она встретится с 9-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Той самой Осакой, которая из-за травмы не вышла на финал «Цинциннати-2020» против Азаренко. Молодая звезда из Японии уже выигрывала US Open в 2018 году.

- Я буду рада сыграть с ней, потому что мы должны были играть на прошлой неделе. Это будет очень весело. Она играет невероятно. Сегодня я немного понаблюдал за ее полуфиналом, у них было несколько невероятных розыгрышей. Она очень сильная, так что мне придется оставаться сильной и веселиться. Игра в финале - это благословение и отличная возможность, так что я возьму все удовольствие от этого, - сказала Виктория после победы над Уильямс, сообщает WTA.

Но вернемся к историческому матчу против Серены. Виктория сейчас занимает 27-ю строчку в мировом рейтинге, а Серена – 3-ю. Но нет более великой действующей теннисистки, чем прославленная американка. Она всегда опасна. Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема»!

Счет личных встреч перед этим полуфиналом был 18:4 в пользу Уильямс. Дважды – в 2012 и 2013 годах - Серена побеждала Азаренко в финале US Open. И вот пришла пора реванша.

Первый сет легко выиграла американка – 6:1.

- Она закопала меня в большую яму в первом сете, - вспомнила события матча Виктория. - Мне пришлось выбираться оттуда шаг за шагом, и я была счастлива повернуть ход матча обратно, но это было нелегко, конечно.

Азаренко перехватила инициативу и победила во второй и третьей партии с одинаковым счетом 6:3, 6:3.

В решающем сете она вела 5:3.

- Я не думала, что все закончилось, даже когда вел 5-3 в третьем сете, потому что я это уже проходила, - сказала Азаренко, вспомнив, что свое поражение от Уильямс на US Open-2012, где она также вела 5-3 в финальном сете, но проиграла. - Я была тогда молода. Мое эго было слишком велико. Теперь оно немного меньше, и результат пришел.

На сей раз Азаренко справилась.

- Я очень благодарен за эту возможность, за то, что смог сыграть такого чемпиона в полуфинале. Дорога к финалу требует, чтобы вы победили лучших игроков, и сегодня определенно был тот день, - сказала Виктория. - Надеюсь, это вдохновит женщин идти за своей мечтой. Я чувствую, что вы не всегда можете сконцентрироваться на одном, потому что у нас есть много вещей, которые мы должны сделать в нашей жизни. Родитель - это самое важное, чем я могу быть в своей жизни, но я также теннисистка, борец на корте. Я хочу идти за своими личными мечтами, вдохновлять своего ребенка. Я надеюсь, что женщины во всем мире знают, что они могут все. Быть родителем - самая трудная вещь. И как только вы сможете сбалансировать это, вы сможете делать все, что угодно.

Финальный матч пройдет в субботу.