Играть Павлинку было как попасть на обложку Vogue. Вспоминаем Купаловский театр, где сейчас практически не осталось актеров

Раньше в Купаловском театре время от времени устраивали экскурсии в закулисье Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Год назад в середине сентября в Купаловском театре проходили последние приготовления к театральному пикнику. Так начинался сотый сезон, и тогда говорили, что Купаловский выходит за пределы театрального зала. Во дворе около театра в прямом эфире транслировали спектакли, выступали музыканты, люди стояли под дождем и извинялись, если случайно попали к кому-то в кадр. В Купаловском проводили экскурсии по театральному закулисью. Их в театре практиковали и раньше: на разные праздники зрители могли побывать в гримерках и цехах, узнать, как готовятся спектакли. И каждый раз желающие посмотреть на театр с непривычного ракурса собирались очень быстро.

14 сентября Купаловскому театру исполнилось 100 лет. Но за пару недель до этой даты у театра началась новая история Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В сентябре в Купаловском театре должен был начаться 101-й сезон. Но сейчас в театре осталось несколько актеров, нет ни одного режиссера. Многие уволились после того, как расторгли контракт с гендиректором Павлом Латушко, другие - чуть позже. Когда попасть в закулисье можно только по воспоминаниям, вспоминаем одну из экскурсий в театральное закулисье.

В сентябре в театре должен был открыться 101-й сезон, но вместо этого изменилось название группы театра в фейсбуке: из Нацыянальнага акадэмиічнага тэатра імя Купалы театр превратился просто в Купалаўскі Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Гледачы пляскалі свінкамледачы пляскаліі свінкам і сабачкам, але дэпутаты палічылі гэта блюзнерствам»

Экскурсию тогда проводила Ольга Бобкова, тогда - завлит Купаловского. Сейчас, как и еще десятки человек, Ольга забрала трудовую книжку.

- Колькі людзей пабывала ў гэтай зале! Колькі спектакляў адбылося на гэтай сцэне! - говорила о главной сцене Ольга. - Давайце уявім, як у дзень урачыстага адкрыцця будынка, 5 чэрвеня 1890 года, у гэты зал прыйшлі са сваімі сем’ямі і той самы Карл Чапскі, і будучы фундатар Чырвонага касцёла Эдвард Вайніловіч і, напэўна, нават прадстаўнік вядомага рода Горватаў. Яны глядзелі прэм’еру спектакля «Сфінкс» паводле французскага драматурга Актава Фелье. Падлога магла падымацца да узроўню сцэны - так утваралася велізарная танцпляцоўка. Пры рэканструкцыі у 2010 - 2013 гадах пад падлогай знайшлі дамкраты, якія яе і падымалі.

Ольга Бобкова была заведующей литературно-драматической части театра. Вместе с десятками коллег Ольга забрала трудовую книжку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Билеты в театр в те времена были недешевыми: хорошее место стоило 3 руб. 40 коп., а стоячее на галерке - 40 коп.

- У будынку тэатра выступалі славутыя прафесійныя трупы з Масквы, Пецярбурга, Парыжа, - рассказывала Ольга Бобкова. - У 1908 годзе ў Мінск прыехаў звярынец Дурава. Ён планаваў выступаць у летнім цырку ў Міхайлаўскім скверы. Але гэта было нязручна, таму ім прапанавалі тэатр. Гледачы пляскалі ў ладкі свінкам, сабачкам, пацукам. Але Гарадская дума палічыла што гэта блюзнерства - выкарыстоўваць сцэну для такіх прадстаўленняў.

Чтобы попасть в закулисье и посмотреть, как создаются спектакли, люди записывались заранее Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В репертуаре самого Купаловского театра есть спектакль, который шел на сцене больше 70 лет, а пьеса, по которой он поставлен, написана более ста лет назад. Речь, конечно, о «Паўлінцы».

- Ён мог бы быць запісаны ў кнізе рэкордаў Гінэса, - говорила Ольга Бобкова. Добавим, в конце 2019-го постановку купаловцев предложили внести в Список Нематериального наследия Беларуси.

Спектакль «Паўлінка» шел на сцене Купаловского больше 70 лет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Про «Паўлінку» рассказывала редактор литдрамчасти Мария Пушкина. Сейчас она тоже не работает в театре.

- У 1944-м, калі тэатр знаходзіўся на эвакуацыі ў Томску, адчувалася, што вайна ідзе да канца. Тады падумалі: вярнуцца б на радзіму з прэм’ерай. Вырашылі вяртацца з п’есай Купалы. Але ж арыгінальны фінал «Паўлінкі» зусім не аптымістычны. Апошнія словы Паўлінкі: «Яўхімку арыштавалі, звяры, звяры сляпыя». З такім вяртацца ў краіну, якую толькі што вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, - дэпрэсіўна. Таму рэжысёр Леў Ліцвінаў вырашыў змяніць канцоўку - закаханыя збеглі разам.

Мария Пушкина, раньше редактор литдрамчасти, рассказывала о спектакле «Паўлінка» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первой Павлинкой была актриса Раиса Кошельникова.

- Пасля іх змянілася каля дваццаці, - продолжала рассказывать Мария Пушкина. - У часы, напрыклад, Алы Доўгай быць Паўлінкай у Купалаўскім тэатры было ўсё адно, што трапіць на вокладку часопіса Vogue. Гэта была абсалютная папулярнасць! Выходзілі цукеркі з яе партрэтам ў вобразе Паўлінкі. Дагэтуль яна захоўвае іх дома! Імем Паўлінкі называлі сувеніры. Была ідэя нават выпусціць пладова-ягаднае віно «Паўлінка» - завод запрашаў Алу зняцца на этыкетку, але яна катэгарычна адмовілася. Дарэчы, на спектакль, дзе Паўлінку іграла Доўгая, прыйшла Паўліна Мядзёлка (первая исполнительніца роли Павлинки еще до революции. - Ред.). Яна падышла да Алы Доўгай і сказала: «Я цябе прызнаю». Гэтыя словы ад чалавека, які фактычна натхняў Купалу на напісанне п’есы, дарагога каштуюць.

Огромного медведя зрители могли видеть в «Школе падаткаплацельшчыкаў» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Кал«Калі маленькая Зоя Белахвосцік глядзела рэпетыцыі, плакала: «Не трэба біць майго дзеда!»

В театре вспоминают, что всем Павлинкам было слишком ответственно выходить на сцену, когда в зале сидели актрисы, игравшие эту роль раньше.

- Для Зоі Белахвосцік, якая выконвала ролю на працягу 17 гадоў, гэта наогул сямейная сага, - рассказывала Мария Пушкина. - Калі яна была маленькай дзяўчынкай, яе прыводзілі ў залу, і яна глядзела, як яе дзед Глеб Глебаў грае Пустарэвіча. Ёсць сцэна, дзе яны б’юцца лыжкамі. І маленькая Зоя плакала: «Не трэба біць майго дзеда». Пасля Зоя сама выходзіла на сцэну ў ролі Паўлінкі, а затым іграла яе і дачка Белахвосцік - Валянціна Гарцуева. А галоўнае патрабаванне да купалаўскай Паўлінкі - узяць ноту соль другой актавы, бо актрысы спяваюць жыўцом.

З гэтага спектакля мы звычайна пачыналі сезон, а на апошнюю «Паўлінку» ў сезоне ўся мужчынская частка трупы абавязкова прыклейвала або адрошчывала пышныя доўгія прыгожыя вусы. І абавязкова ўсе хлопцы-купалаўцы павінны прайсці праз «Паўлінку» - гэта традыцыя.

Этих медведей на сцене видели тысячи человек, за сценой - меньше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На экскурсиях в Купаловском театре зрителей водили и по гримеркам. Сейчас из них все вещи вместе с трудовыми книжками забрали почти все актеры. Зоя Белохвостик рассказывала, что вывезла несколько сумок и чемодан вещей почти за 40 лет в театре. А Светлана Аникей побоялась заходить в театр, оставив в гримерке духи...

В 2018-м, во времена экскурсии, одна из гримерок выглядела так. «Святая святых», - говорила Ольга Бобкова. Сейчас почти все гримерки пустые. Вещи, которые хранились годами, а то и десятилетиями, актеры забрали вместе с трудовыми книжками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Гэта святая святых, - говорила Ольга Бобкова на экскурсии о гримерках. - Вельмі інтымнае месца, таму што тут адбываецца змена вобразаў. Тут чалавек глядзіць на сябе ў люстэрка, накладае грым і проста ператвараецца ў персанажа.

Ольга Бобкова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывали экскурсанты и в реквизиторских…

- Усе парыкі, якія ў артыстаў на галовах, зроблены ўласнымі рукамі і з натуральных валасоў. Глядзіце: сёння - можна, у другія дні нельга, - улыбалась тогда Ольга. - Усё, што стаіць на стале - напоі, хлеб, ежу, робіць рэквізітар.

Реквизит для каждого спектакля лежит отдельно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заглядывали и в костюмерные.

- Вы бачыце маленькі адсотак тых касцюмаў, якія захоўваюцца ў тэатры. Рэчы, якія ўжо не выкарыстоўваюцца, таксама захоўваюцца. Але ўсё падтрымліваюць у парадку - моль тут не жыве.

Реквизиторский цех Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Купаловском театре есть две сцены - Главная и Малая (камерная).

Камерная сцена сразу создавалась как помещение для репетиций, позже там тоже стали показывать спектакли для зрителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Камерная будавалася як вялікі рэпітыцыйны пакой, - на экскурсии мы и попали на репетицию спектакля Романа Подоляко по книге Андруся Горвата «Радзіва Прудок». - Гэта сцэна, якую з часам зрабілі яшчэ і глядзельнай залай, унікальная тым, што тут усё адбываецца на адлегласці выцягнутай рукі. Гэта вельмі важна, калі ты бачыш, што на тварах гледачоў.

Во время репетиции спектакля «Радзіва Прудок». На переднем плане актер Дмитрий Есеневич. Спиной стоит режиссер Роман Подоляко, Сидят актеры Светлана Аникей и Михаил Зуй Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В реквизиторском цеху встречала художница по костюмам Алёна Игруша.

художница по костюмам Алена Игруша Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Всякие рыбки, котики, часики - все можно трогать. На мой взгляд, это самое волшебное помещение, хотя, может, для вас и не очень прекрасно выглядит с этим бардаком. Но здесь ничего лишнего нет. Тут создается абсолютно все, что вы видите на сцене. Весь этот мир, который нарисован художником, создают четыре человека…

«Трогать все можно, только с собой не уносить», - шутила художница по костюмам Алена Игруша Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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