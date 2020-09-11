«Три человека у магазина - тоже митинг?» Как судят за протесты в Хойниках

За участие в акции оштрафовали бывшего следователя СК Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сторонники перемен в небольшом «чернобыльском» райцентре Хойники не думали, что на их площади когда-нибудь соберется столько людей, осмелившихся высказать свое недовольство властью. Но это произошло, правда, не сразу после выборов президента, а через неделю - 16 августа.

НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО СОБРАВШИЕСЯ НЕ НАРУШАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

По словам участников собрания, на площадь перед райисполкомом пришли около двухсот человек.

- Большинство - работоспособного возраста, уважаемые в городе люди, были врачи, учителя. Как и в других городах страны, мы скандировали «Уходи!», «Жыве Беларусь!» К нам вышли председатель райисполкома, начальник РОВД и прокурор. Выслушали нас, и, когда уходили, мы скандировали им «Спасибо!».

К собравшимся выходили глава райисполкома, начальник милиции и прокурор. Фото: личный архив

Сохранилась видеозапись со словами начальника милиции:

- В том формате, в котором сейчас проходит ваша акция, - пожалуйста, нарушения общественного порядка нету.

- Наш, ваш митинг мы осветим. Скажите, вас кто-нибудь трогал? - это сказал глава райисполкома.

- Я никому не запрещал выходить на площадь, - заявил прокурор.

Эти видеозаписи просматривали в суде, поскольку в отношении нескольких участников протестов все же составили административные протоколы.

Игоря Кучерова пришли поддержать соратники. На первой скамье слева - свидетели Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Почему нас посчитали правонарушителями, если власти к нам вышли, общались с нами и говорили, что мы ничего не нарушаем? А потом дали заднюю. Тем более, тогда не звучало никаких предупреждений, что акция незаконна. Об этом милиционеры стали предупреждать уже через несколько дней, и тогда собрания прекратились - ведь мы законопослушные граждане, - говорит юрист предприятия Игорь Кучеров, бывший следователь СК. Его тоже судят за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

«ВЫКРИКИВАЛИ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ОБЛЕТЕЛИ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ»

В Хойниках суд проходит совсем не так, как в Гомеле или в Минске. Там часто заседания длились по пять минут, а здесь дела рассматривают подробно, с удовлетворением ходатайств и вызовом свидетелей.

На заседание 10 сентября суд вызвал главу райисполкома и начальника милиции - свидетелями по делу Игоря Кучерова. Однако они не пришли и прислали заявления - один в отпуске, другой - занят по служебным делам, зачитал судья.

Зато явилась другая свидетель - корреспондент районки, которая была на митинге. Девушка рассказала в суде, что ей тогда позвонила главный редактор и сказала идти на площадь - фотографировать митинг. При этом никто не говорил, что мероприятие несанкционированное, и сама девушка считает, что ничего незаконного люди не делали.

На протесте в Хойниках собралось много людей. Фото: личный архив

- А что они выкрикивали? - спросил судья у свидетеля.

- Фразы, которые облетели весь интернет, - ответила корреспондент.

Вообще, суд проходил довольно мило, по-семейному - было видно, что все друг друга знают: город-то небольшой. Когда просматривали милицейские видео, слышали, как за кадром авторы ролика обсуждают покупку новой машины каким-то знакомым. Все в зале рассмеялись - судья тоже не сдержал улыбку.

ЮРИСТУ - ШТРАФ, СЛЕДУЮЩИЙ СУД - У НАЧАЛЬНИКА ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

Еще одним свидетелем был участковый инспектор, который составил на Игоря Кучерова протокол. Юрист пытался добился у милиционера, по каким критериям он оценивает, является собрание людей митингом или нет:

- А если три человека стоят у магазина и обсуждают Лукашенко - это тоже митинг?

- Нет, - ответил участковый и уточнил, что «численный состав» собрания не важен.

Игоря Кучерова, все же, признали виновным и наказали штрафом в 5 базовых величин - 135 рублей. Скоро будут судить еще одного участника протестов - у него довольно высокая должность на предприятии.

Кстати, сторонники перемен в Хойниках общались со своим депутатом в парламенте - предложили ей выступить в прессе с осуждением насилия и разобраться, почему их привлекают к ответственности за мирные собрания. Результатов пока нет.