Parimatch стал новым глобальным беттинг-партнером «Лестер Сити»

Символика Parimatch будет размещена на форме для тренировки и разминки основного состава команды «Лестер Сити» во время всех локальных матчей, а также матчей турнира Лиги Европы УЕФА предстоящего сезона.

Кроме того, в рамках партнерства брендинг компании Parimatch можно будет увидеть на боковых светодиодных рекламных щитах во время домашних матчей Premier League, Emirates FA Cup и Carabao Cup, на пресс воллах во время интервью, которые будут сопровождать все ведущие матчи на стадионе King Power, и в социальных сетях Клуба.

- Мы действительно рады партнерству с Parimatch - потрясающим международным брендом. Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе и помогать укреплять международный авторитет друг друга», - прокомментировал Харж Хир, Глава отдела партнерств ФК «Лестер Сити».

- Parimatch всегда стремится к развитию. Английская Премьер-лига - один из сильнейших европейских чемпионатов, мы рады быть в нем представлены. «Лестер Сити» — клуб с долгой интересной историей и традициями. Как и Parimatch, он никогда не скрывает своих амбиций. Вскоре бренд Parimatch появится на домашней арене «Лестера» «Кинг Пауэр» — уверен, это будет ярко и заметно. Подписание соглашения — важная часть международной интеграции, которая, мы надеемся, скоро продолжится, — отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

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Футбольный клуб «Лестер Сити» — английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Наивысшим достижением клуба является чемпионство в сезоне 2015/16. Команда также трижды выигрывала Кубок Футбольной лиги.

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