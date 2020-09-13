Лявону Вольскому - 55! Пел в балаклаве, рекламировал запчасти, ездил на розовом танке и озвучивал Джонни Деппа - 55 фактов о рок-звезде

Лявон Вольский 14 сентября отмечает день рождения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 сентября 2020 года рок-музыканту Лявону Вольскому - 55 лет. К двум пятеркам он написал десятки рок-хитов, которые поет уже три поколения (и четвертое, судя по всему, на подходе) и отметился во множестве проектов - культовых и просто значимых. «Комсомолка» узнала, что можно добавить к, казалось бы, всем известной творческой биографии Вольского, автора «Паветранага шара» и «Трох чарапах». Пожалуй, с них и начнем этот перечень 55 фактов о звезде.

«Тры чарапахі» придумал «Трыма кітамі»

Первый вариант знаменитых «Трох чарапах» был несколько иным. Копия черновика Лявона Вольского опубликована в книге «Іх «Мроя», іх N.R.M.». Во-первых, песня задумывалась под названием «Тры кіты». Во-вторых, отличались некоторые слова и целые строки - особенно в начале первого куплета:

Калі ўслодыч (а был вариант и «ўрэшце» - Ред.) адчуеш

Камунальныя (и еще – «казённыя» - Ред.) жахі

І ўсё тое, што я не люблю...

В привычной нам версии все звучит так:

Калі раптам адчуеш

Камунальныя пахі,

І жыццё цябе возьме ў пятлю...

А еще примерно с 2006 года в песне в последнем рефрене вместо слов «Сюрпрызаў не будзе» Вольский стал петь «Чаканне дастала!». И уже более 10 лет песня поется только так.

Кстати, отвечая как-то на вопрос поклонников о том, как пишутся песни, Вольский сказал:

- Бывае, ты не разумееш, што і адкуль прыходзіць. Нешта табой кіруе, і ты пішаш. Так я з’явілася і небезвядомая песня «Тры чарапахі». Толькі праз тры гады зразумеў, пра што яна.

Пел в N.R.M. кавер на The Beatles

Песню со словамі «Мы плывем на падлодцы залатой, лодцы залатой, лодцы залатой» N.R.M. пели на одном из колядных концертов. Несложно догадаться, что речь о кавере на Yellow Submarine ливерпульской четверки. Кстати, аллюзия на эту песню есть и в последнем записанном в классическом составе альбоме группы «06» - речь о песне «Падводная лодка» со словами:

Мы плывем на бел-чырвона-белай падводнай лодцы.

На падводнай лодцы

Дзяўчыны і хлопцы.

В стихах написал прообразы будущих песен

Лявон Вольский - автор нескольких поэтических сборников. Конечно, образная система текстов его песен во многом сходна со стихами. А порой в них можно найти буквально прообразы будущих песен. Так, в поэтическом сборнике «Фотаальбом» есть такое четверостишие:

Круціць дзяржава жорны.

Будзе мукою зерне.

Калісьці й мы з табою,

Мой дружа, будзем мукою...

А вот фрагмент текста песни «Жорны» из альбома «Псіхасаматыка» 2016 года:

Круцяцца жорны.

Мір і спакой.

Трушчыцца зерне

І будзе мукой.

Писал песни для других рок-групп

Когда в 1994-м распалась группа «Уліс», ее гитарист Слава Корень решил сохранить проект в качестве не только гитариста, но и вокалиста, композитора и саунд-продюсера. А вот тексты альбома «Па-над дахамі», первого после распада «Уліса», написал Лявон Вольский. Отметим, в то же время саунд-продюсером первых альбомов N.R.M. стал Слава Корень. Также Вольский - автор «Ліста да сястры» и соавтор «Жахлівай прыгажосці» группы «Новае неба». Там Вольский играл несколько лет на клавишах и был бэк-вокалистом.

Озвучил Джонни Деппа и героя «Криминального чтива»

В рамках инициативы белорусскоязычного дубляжа популярных фильмов Вольский, среди прочих, озвучил героя «Криминального чтива» Квентина Тарантино.

А еще - Джонни Деппа в роли Джека Воробья, главного героя киноэпопеи «Пираты Карибского моря». (Кстати, Вольский несколько раз появится в этом образе на концертах «Крамбамбулі».) Позже Лявон дал свой голос героям пары серий российского мультсериала «Бумажки» - лосю Аристотелю и дятлу Тюк-Тюку.

Процитировал «Учкудук»

Как-то Вольский рассказывал, что во время службы в армии среди всей доступной на грампластинках музыки слушать можно было только «Завушніцы» белорусских «Песняров» и «Учкудук» узбекского ансамбля «Ялла». Возможно, воспоминания о годах службы позже вылились в песню «Савецкае шампанскае» группы «Крамбамбуля», где Лявон сотоварищи обильно процитировал «Учкудук»: «Гарачае сонца, гарачы пясок…». Правда, дальше песня стилизована одновременно под советский ВИА и ресторанный коллектив.

Первым дал большой концерт во время коронавируса

Концерт прошел на открытой площадке одного из минских баров в конце июня 2020-го, когда еще никто из артистов не брался за организацию полноценных выступлений. На нем была придумана система рассадки на поддонах, рассчитаны безопасные расстояния и даже целая система сигналов при помощи флажков. А в разгар пандемии Вольский провел онлайн мировой тур - раз в несколько дней он давал концерт, который транслировали только в одной стране.

Пел в балаклаве

На рубеже 1999 - 2000 годов на белорусской рок-сцене появилась рок-группа Zet. Почти сразу вышел альбом «З Новым годам!» с жестким звучанием и сатирическими остросоциальными текстами. Особенностью группы было то, что они выступали в белых балаклавах с прорезями для глаз и рта. В голосе ее лидера Канцлера многие узнали Лявона Вольского. Но в интервью Канцлер говорил: мол, тот просто помогает группе, шнуры носит, гитару одалживает. А еще озвучил легенду о юности, проведенной в местах не столь отдаленных. Впрочем, поверили артисту немногие.

Спустя несколько лет деятельность группы свернулась. Но в 2019-м на большом концерте, где была ретроспекция четырех проектов Вольского за 35 лет на сцене, Zet вернулся. Правда, выступала группа уже в черных балаклавах. Кто был фронтменом, догадаться несложно.

Вышел на сцену ню

Ну, почти. Дело было в начале 2001 года, когда группа N.R.M. получала вторую главную рок-корону за альбом «Тры чарапахі». Иронически настроенные к наградам музыканты решили выйти на сцену обнаженными. «Голыя каралі і гэтак далей», - вспоминал Лявон Вольский в интервью «Комсомолке». Правда, в итоге бас-гитарист Юрась Левков и ударник Алезиси Демидович акцию не поддержали. Потому разделись только гитарист Пит Павлов (полностью) и сам Вольский (частично - он надел кольчугу). Вдобавок на музыкантах был боди-арт.

- Арганізатары ледзь не ў істэрыцы былі. А на ТБ, кажуць, перад эфірам доўга прыглядаліся, ці не бачна штосьці лішняе. Але нумар паказалі, - рассказывал Вольский.

Выступал в летучей музыкальной бригаде

Во время протестов, развернувшихся в Беларуси после выборов-2020, Вольский с саксофонистом Павлом Аракеляном и контрабасистом Алексеем Крышталем появлялись то на одной, то на другой акции. Народ активно подпевал «Тры чарапахі» и другие известные песни и у Белгосфилармонии, и у Белтелерадиокомпании, и у Минздрава, и у станции метро «Пушкинская».

Отметил 50-летие в подземном переходе, а 54 года - на корабле

К своему 50-летию, 14 сентября 2015-го, Вольский с гитарой и губной гармошкой дал неожиданный концерт в подземном переходе возле ГУМа. Вместе с узнавшими по сарафанному радио о событии поклонниками артист спел «Тры чарапахі», «Простыя словы», «Госці», «Паветраны шар», «Я нарадзіўся тут».

А на свой прошлый день рождения, в 2019-м, артист пригласил друзей на корабль, который курсирует по Комсомольскому озеру. «Это вы свадьба?» - спросил капитан. «Мы!» - ответили гости Вольского и поднялись на борт.

Снимался в рекламе автозапчастей

Эти рекламные ролики фирмы «Автоспейс» середины 1990-х стали культовыми уже от частоты повторения. Вольский в образе просточка-белоруса рекламирует амортизаторы, фильтры и для авто.

- Запчасці, ё-маё, сам знаеш, пакупаць часта. А фільтры эці, дак ішчо чашчэ нада пакупаць, - сетует персонаж рекламы в кожаной курточке поверх пиджака и рубахи в горошек.

Кстати, Вольский нет-нет да и появится в рекламе. Или - прозвучит. Так, например, в 2016-м с легендой белорусского радио Ильей Курганом он озвучил ролик для бренда «Лідскае».

Участвовал в самодеятельности автопарка

После службы в армии Вольский со своим коллегой по группе «Мроя» Алезисом Демидовичем работали художниками-оформителями в минском автобусном парке №3. Попали они туда, так и не поступив в Театрально-художественный институт. Мало того, на территории ребятам и их одногруппникам даже разрешили репетировать. Однажды, пишет в книге «Іх «Мроя», іх N.R.M.» Виктор Дятликович, группа даже выступила за честь трудового коллектива на городском конкурсе самодеятельности автопарков. Пели три песни из репертуара «Мроі», по-белорусски, всех впечатлили. Правда, заняли второе место. Но дело не в языке и не в качестве исполнения - просто директор парка №3 не считался особо перспективным на тот момент.

Объяснял, почему не идет в политику

В интервью «Комсомолке» год назад Вольский сказал:

- У мяне пасля выбараў-2010 пыталі, чаму на плошчы не павёў моладзь за сабой? Маўляў, ты ж герой для іх, а толькі песенькі здольны спяваць, атрымліваецца. Дык я ніколі не лічыў сябе палітычным ці пратэстным лідарам! Ну, хіба ў N.R.M. мы жартавалі: вось запросяць нас за вялікія грошы выступаць на якімсьці афіцыйным канцэрце, а мы як бабахнем свае самыя-самыя песні - тыя, дзе не эзопава мова, а ўсё ў твар выказана. Але так і не запрасілі.

Вольский находит те слова, которые ясны уже четвертому поколению слушателей. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Потратил 300 евро на такси, чтобы успеть на концерт

Артист с семьей в 2007-м уехал в отпуск в Черногорию, а затем собирался на концерт в польский Вроцлав. Но в день отъезда выяснилось, что чартер задерживается. Но если артист не появится вовремя на фестивале, его ждет серьезная неустойка. Тогда он уговорил турфирму найти ему место на другом самолете до Минска, но местный таксист задерживался, и Вольский опоздал на борт. Рок-звезда попала только на самолет в чешский город Брно. Надеялся, что оттуда его заберет менеджер фестиваля, но мобильный разрядился. В итоге Вольский поехал около 400 км на такси. Заплатил за это больше 300 евро. Но на фестиваль успел!

Артист выступает часто не только в электрическом, но и в акустическом варианте. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выступал на сцене Купаловского театра

Нет, не играл в спектакле. А вот альбом на стихи белорусских поэтов «Белая яблыня грому» 10 лет назад презентовал. Причем еще до реставрации, в том самом старом Купаловском. Все песни сопровождались графикой авторства самого Лявона - это портреты писателей и рисунки, которые вошли в буклет к первому после распада группы N.R.M. сольному диску артиста. Кстати, второй раз «Белую яблыню…» в Минске сыграли аж в 2017-м!

Сыграл в комедии на «Беларусьфильме»

В фильме Александра Кононовича «Дастиш фантастиш» группа «Крамбамбуля» во главе с Вольским исполняет песни «Свята кожны дзень», «Госці», «Налівай, бо не ядуць!» и «Раз, два, тры - усе за стол». Мало того, они собственной персоной засветились в эпизоде с деревенской свадьбой. А первое появление группы - на розовом танке с обручальными кольцами.

Выбросил шубу, когда «Крамбамбуля» ушла в партизаны

К 2015-му группа «Крамбамбуля» несколько лет не могла выступить в Беларуси на билетном концерте. Проект задумывался как аполитичный и развлекательный, но в какой-то момент то ли сама команда, то ли персонально ее лидер попали в очередные черные списки белорусских артистов. Тогда было решено завершить активную часть истории «Крамбамбулі»: группа объявила, что уходит в леса партизанить. Интересно, что в Вильнюсе на презентации, как стало ясно, финального альбома «Чырвоны Штраль», во втором отделении концерта с главными хитами бенда Вольский снял леопардовую шубу и бросил в зал. Эдакий символ, что «прошлое не воротится и не поможет слеза». Однако и потом группа еще несколько раз выступала с концертами и фестивалями в Минске и других точках Беларуси. И даже выпустила песню «Партызаны каляднага леса».

Так символично "Крамбамбуля" попрощалась с романтическим периодом своего творчества. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Написал рок-манифест, который теперь популярен в Украине

Еще в 1980-х, во времена группы «Мроя», стала популярной песня «Я - рок-музыкант». Ее называли манифестом своего поколения. Хотя со временем исполнивший ее Лявон Вольский (он же соавтор текста вместе с Владимиром Давыдовским) стал относиться к этому номеру, как и к большинству песен «Мроі» тех лет, скептически. Мол, текст там далек от современности. Однако именно эту песню перевел на украинский поэт Сергей Жадан. Уже пять лет он поет ее с группой «Жадан и собаки» буквально на всех концертах. Кое-что в тексте Сергей подкорректировал и приблизил к нашему дню.

Так, в белорусском тексте было:

Я не люблю шыкоўных баляў.

Я не прыхільнік эстэцтва.

Мне не даспадобы духоўны гандаль

І талент, які прадаецца.

А в украинском стало:

Я не люблю мистецтва, що тисне.

Я не прихильник естетства.

Мене завжди ламає духовний бізнес

І талант, який продається.

Спел за милиционера с Михалком и Куллинковичем в белорусской версии Belle

Второй альбом «Каралі раёна» группы «Крамбамбуля» отметился участием в нем Сергея Михалка из «Ляписа Трубецкого» и Александра Куллинковича из «Нейро Дюбеля». На пару с Михалком и вовсе спеты «Госці» - главный хит «Крамбамбулі». А к концерту-презентации диска в 2003-м артисты спели на троих знаменитую Belle - по-белорусски получился «Бэля». Напомним, тогда песня из мюзикла «Собор Парижской Богоматери» звучала из всех утюгов во французском оригинале и в русском переводе. Партию героического капитана (в белорусском случае - милиции) исполнил Вольский, священника - Михалок, а Квазимодо, предсказуемо, достался Куллинковичу.

Пел в дуэтах с Русей, Пугачем и оперными дивами

Чего-чего, а дуэтов у артиста хватает. Например, с актрисой Анной Хитрик. А на одном из новогодних телеогоньков был записан дуэт с Русей «Без цябе». Однажды Вольский в составе «Крамбамбулі» пел с литовским исполнителем Андрюсом Мамантовасом, а на одном из дисков - с Кузьмой из украинского «Скрябіна». Был дуэт и с оперной певицей Ниной Тишко - солисткой Белгосфилармонии. В проекте «Такога няма нідзе» Вольский спел заглавную песню в паре с Владимиром Пугачем из «J:МОРС», а «Ролю героя» - с тогда еще солистом «Ляписа Трубецкого» Павлом Булатниковым. Позже Лявон споет ее сольно на альбоме 2020 года «Амерыка».

А вот с Владимиром Пугачем он споет снова в 2020-м - их совместная песня называется «Дыхаем зноў». Да и в принципе, 2020-й из-за коронавируса был благотворен для дуэтов - правда, удаленных. Например, в сеть выложен ролик, где Лявон поет «Паветраны шар» с оперной певицей Маргаритой Левчук.

Обменялся дисками со Стингом

Однажды Вольский рассказал «Комсомолке», что передал через немецкого приятеля несколько своих альбомов Стингу. А спустя пару месяцев получил через того же друга в ответ подарок от англичанина - это был подписанный диск, где тот исполняет музыку XVI века под аккомпанемент лютни. Тогда Вольский шутил: «Теперь будем обмениваться дисками постоянно».

Публика любит и рок-боевики, и баллады Вольского. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Получил с «Мрояй» одобрение Минкультуры БССР

На волне перестройки белорусские журналисты Витовт Мартыненко и Анатолий Мельгуй написали на Всесоюзную фирму грамзаписи «Мелодия»: мол, почему бы не записать белорусские рок-группы и не издать их альбомы. Среди указанных в письме команд были «Мроя» и «Уліс» - за необходимость записать их высказалось даже Министерство культуры БССР! В итоге, в 1990-м в Минск приехал 10-метровый тонваген - передвижная студия с 24-канальным магнитофоном и современным пультом. На нем была записана «28-я зорка» - пожалуй, самый знаменитый альбом «Мроi». Там же записался еще ряд команд, но уже для сборника «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай». Интересно, что из российских рок-групп к тонвагену допустили только «Аквариум» и «Алису».

"Мроя" образца 1988 года. Фото: lavonvolski.com

Выставлял картины с другими рок-музыкантами

В марте 2017-го в арт-пространстве «ЦЭХ» прошла выставка картин и графики белорусских рок-музыкантов. Далеко не все из них имеют еще и художественное образование, но есть и те, у кого за плечами художественное училище, как у Лявона Вольского. Он рассказывал «Еврорадио», что с 3 - 4 лет учился у знаменитого педагога Сергея Каткова, а влияние на него оказывали многие художники - от импрессионистов до авангардистов и витебской школы. Кстати, в прошлом году Лявон замечал в интервью «Комсомолке»: в последнее время все чаще берется за краски, хотя рисует не регулярно».

Одна из картин Лявона Вольского - "Дрэва радасці й суму". Фото: lavonvolski.com

Оказался в РУВД с Войтюшкевичем, Ворошкевичем и Аракеляном вместо концерта под открытым небом

Музыканты собирались сыграть на ставшем пешеходным участке улицы Комсомольская в честь Дня Воли - 2019. Но мини-концерт в 18.30 так и не начался - за пять минут до этого музыкантов задержали сотрудники милиции в штатском, попросив зайти в бус. Затем всех четверых увезли в Центральное РУВД - установить личность. Там же с музыкантами провели профилактическую беседу и отпустили.

Записал трилогию

Именно так объединяются три альбома проекта Volski - «Грамадазнаўства», «Псіхасамытка» и «Гравітацыя». Первый из них, вышедший в 2014-м, говорил об общественной атмосфере в Беларуси последних лет. Причем, как объяснял Лявон, разговор в текстах был без эзопового языка лирики - все звучало бескомпромиссно. «Грамадазнаўства» - гэта быў выхад са змроку, з нейкай паузы», - объяснял как-то Вольский. Второй (двойной) диск наполнен личными переживаниями артиста, а третий - об этапах жизни человека. Правда, по словам Вольского, изначально трилогию он задумывал. Но она сложилась.

Работает в студии с норвежцами

Сотрудничество с продюсером Сноре Бергерудом началось с альбома «Грамадазнаўства». Кроме продюсирования и записи Сноре записал партии гитар и баса, сделал аранжировки. За ударные и перкуссию отвечал еще один норвежец - Синдре Скейе. Говоря об альбоме, Вольский отмечал его небелорусский звук - он, скорее, жесткий скандинавский. Еще один нюанс: все песни короткие, емкие - на 2 - 3 минуты. Сходными по структуре они будут и на следующих альбомах проекта Volski, которые также спродюсирует Сноре Бергеруд. Кстати, участвовали норвежцы и в некоторых концертах, где звучал этот материал, - например, в 2017-м в Вильнюсе.

«Комсомолка» писала, как Вольский отзывается о работе с норвежцами:

- На рэпетыцыях яны нейкія нястомныя, - отметил Вольский. - Могуць граць па 7 - 8 гадзінаў запар. У нас звычайна ўжо на другой - трэцяй гадзіне чалавек ламаецца, у яго ёсць іншыя справы, праекты, сям’я. А там перапынак на абед, пасля якога мы яшчэ 5 гадзінаў мусім рэпетаваць. Гэта розніца падыходаў. Нарвежскія музыканты вельмі аддадзеныя справе і думаюць пра вынік.

На концертах проекта Volski - белорусский состав. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Сыграл с N.R.M. после 10 лет молчания

В 2010-м группа N.R.M. решила работать без своего лидера Лявона Вольского. Пит Павлов, Юрась Левков и Алезис Демидович говорили, что фронтмен перестал участвовать в жизни коллектива. Вольский рассказывал: уже постфактум узнал, что N.R.M. репетируют без него. Участники легендарной группы не общались 10 лет. О причинах перспективах воссоединения с обеих сторон звучали лишь взаимные уколы. А как-то Вольский сказал: объединить может нечто экстраординарное. Видимо, именно это и случилось в августе 2020 года - музыканты среди ночи откликнулись на спонтанное предложение собраться на студии и записать вместе «Трох чарапах».

- Мы пабачылі тую салідарнасць, якую паказаў беларускі народ, натхняльнае яднанне людзей у адказ на несправядлівасць. Пабачылі людзей, што спяваюць «Тры чарапахі» на вуліцах, ды вырашылі прадэманстраваць свой прыклад яднання. Вяртання гурта ў класічным складзе не плануецца, гэта была разавая падзея, але забыцца на старыя крыўды і стаць побач адзін з адным - хвалюючыя, але прыемныя пачуцці, - сказал по итогам записи Волський.

А чуть раньше, в марте 2020-го, на десяти интернет-платформах сразу лейбл MediaCube Music впервые официально выпустил альбомы группы 1995 - 2007 годов - LaLaLaLa, «Одзірыдзідзіна», «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.», «Тры чарапахі», «Дом культуры», сборник «Cправаздача 1994 - 2004», «06».

Уже оказывался вне N.R.M.

И речь не о сайд-проектах. В 1995-м Вольского с Касей Камоцкой пригласили поучаствовать в нескольких французских фестивалях. Они накладывались по времени с рок-фестивалем «Басовішча» на Белосточчине. Коль вокалиста не было, а приглашение группе N.R.M. пришло, Пит Павлов, Алезис Демидович и Юрась Левков поехали втроем. Песни разделили между собой. Правда, отыграли сет под старым названием - «Мроя».

N.R.M. завоевали главные белорусские рок-трофеи - несколько рок-корон. Фото: lavonvolski.com

Подпевал Куллинковичу и Камоцкой

В новейшую историю белорусской музыки вошли «супольныя музычныя праекты». Речь о «Народным альбоме», «Святым вечары», «Я нарадзіўся тут», где участвовал и Вольский. В их рамках музыканты подыгрывали друг другу на самых неожиданных инструментах, подпевали, выступали неожиданными дуэтами, писали друг для друга номера (так, например, появилась «Я нарадзіўся тут») - работали, что называется, «талакой». Скажем, в так и не вышедшем проекте на стихи Владимира Короткевича «Скрыпка дрыгвы» несколько песен исполнял лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. И в «Папараць-кветцы» с бэк-вокалом помогал Вольский. А еще бэк-вокал Лявона можно услышать в песнях группы «Новае Неба» Каси Камоцкой, где он также состоял.

Перевел текст Ave Maria

Впервые это классическое произведение с белорусским текстом, написанным Лявоном Вольским, прозвучало в проекте «Святы вечар». Его исполнила Вероника Круглова. А в 2020-м, спустя 20 лет, Ave Maria с этим текстом стала исполнять оперная певица Маргарита Левчук.

Спел два кавера, которые одобрили Depeсhe Mode, и один, принятый Мулявиным

Белорусский официальный трибьют Depeсhe Mode, который назвался Personal Depeсhe, отслушал лично гитарист и автор большинства хитов культовой группы Мартин Гор. Лявон Вольский поучаствовал в проекте в составе двух групп - N.R.M. и Zet. С первой спел Personal Jesus, ставший по-белорусски «Тваім Езусам», а со второй - Useless («Марны»).

Также говорят, что все номера альбома «Песнярок», трибьюта «Песняров», прослушал и дал добро на издание лидер легендарного белорусского ансамбля Владимир Мулявин. N.R.M. спели там гранжевую версию «Добры вечар, дзяўчыначка». А еще Вольский перепел Belarus Uber Alles для двойника-посвящения группе «Нейро Дюбель» под названием «Место подписи».

Не раз пел на «трасянцы»

И как правило, это служило иронии и сарказму. Так, в N.R.M. на отборной «трасянцы» были «Кумба» из жизни местных гопников и «25, 26, 27» на слова Михала Анемподистова, повествующая о буднях милиционеров на массовых мероприятиях. На ней говорит и думает также один из героев проекта «Саўка і Грышка», который Вольский регулярно записывает для «Радыё Свабода». Не обошелся без такой яркой детали и альбом «Куплеты і прыпевы».

Написал стихи для детей и песню об искусстве

Книга «Мастацтва Беларусі. Віцебская школа», вышедшая в 2017-м, - это рассказ простым языком для самых маленьких читателей о ярких фигурах нашего искусства. От Малевича и Шагала до Цеслера и Вашкевича. Вольский написал в этот проект со множеством создателей восемь стихотворений, сплетая в них мотивы картин и биографии художников. А еще записал песню «Намалюй».

Впечатлился «Машиной времени»

В книге «Іх «Мроя», іх N.R.M.» Лявон вспоминал, как в конце 1980-го попал по блату на концерт «Машины времени». Российская группа тогда как раз выбралась из глубокого андеграунда и перешла на выступления во дворцах спорта. Вольский (а он тогда уже поигрывал на клавишах в ансамбле у товарищей) так рассказывал о концерте: «Тое, што я пачуў, мяне проста прыбіла. Тым болей на канцэрце, ў адрозненне ад запісу, гэта гучала цяжка. А для мяне словазлучэнне «цяжкі рок» было нечым таямнічым, забароненым і вельмі цягнула. Была ў «Машины времени» песня «Ты можешь ходить как запущенный сад». Мы з Алезісам фагацелі па ёй цэлы год».

Кстати, группа «Эскалатор», далекий прообраз «Мроі», и начинала со «Скачек» и «Поворота» из репертуара «машинистов».

Пел, как Deep Purple, и понравился Ярмоленко

В книге «Іх «Мроя», іх N.R.M.» ее автор Виктор Дятлович рассказывает, как под финал истории группы «Мроя», уже в независимой Беларуси, ее приняли в состав объединения «Белконцерт». После прослушивания председатель комиссии Анатолий Ярмоленко из «Сяброў» сказал Вольскому, что тот поет, как Deep Purple, и поспособствовал зачислению в госструктуру. Музыканты получили место для репетиций, а взамен за несколько лет в «Белконцерте» дали всего один концерт - под фонограмму спели пару песен на Дне города в Минске.

Бел период, когда "Мроя" состояла в государственной концертной структуре. Фото: Фейсбук Лявона Вольского

Ходил на переговоры в Администрацию президента

С появлением каждого очередного черного списка в Беларуси ключевые белорусские рок-группы не могли выступать ни в Минске, ни в других городах. Например, в 2004-м группы N.R.M., «Крама», «Нейро Дюбель», «Палац» выступили на оппозиционном концерте, где играл также российский рокер Вячеслав Бутусов и его группа «Ю-Питер». Бутусову - ничего, а вот нашим с тех пор лишь изредка удавалось попасть на небольшие площадки. Но чаще всего любая попытка организовать концерт заканчивалась отменой по, скажем так, телефонному праву. Требования пожарной службы, технические либо не зависящие от организаторов или площадки причины - примерно так звучал к 2007 году перечень поводов не дать выступать музыкантам.

Как правило, черные списки не были нигде зафиксированы на бумаге, но строго исполнялись. В их существовании в ноябре 2007-го признался на тот момент начальник главного идеологического управления администрации президента Олег Пролесковский. Случилось это на предложенной в верхах встрече с лидерами вышеназванных рок-команд - Лявон Вольский и Пит Павлов, Игорь Ворошкевич, Александр Куллинкович, Олег Хоменко. Пролесковский, как рассказывали музыканты, высказал желание снять ограничения по концертной деятельности, назвав их ненормальными, но любезно намекал, чтобы коллективы не участвовали в мероприятиях оппозиции.

После встречи на какое-то время ограничения действительно стали сниматься, но при очередном обострении политической ситуации все вернулось на круги своя. Ну а музыканты потом не раз жалели, что вообще пошли на контакт с идеологами.

Александр Куллинкович и Лявон Вольский участвовали во многих совместных концертах и проектах. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Выступал в женских нарядах

Вольский с коллегами по N.R.M. в клипе «Чыстая-светлая» оказались в женских платьях и париках. А Лявону как исполнителю главной роли довелось изображать работягу, который до работы переодевается в платье, делает макияж и посещает бары, знакомясь там с мужчинами.

Еще Вольский вместе с супругой и продюсером Анной (ее не стало в марте 2016 года. - Ред.) на концертах «Крамбамбулі» и новогодних огоньках телеканала «Белсат» выступали в париках и вечерних платьях - и дуэт «Сцяпанаўна і Маргарыта Сцяпанаўна» (первая была простой белорусской бабкой, вторая - чиновницей из исполкома) пользовался успехом. Ну, а шотландский килт, тоже из реквизита «Крамбамбулі», к женским нарядам точно не отнесешь.

Думал с «Мрояй» уплыть в Швецию во время путча

В дни августовского путча 1991 года группа «Мроя» оказалась в Украине. Когда стало ясно, что со Страной Советов что-то не так, латвийские друзья-музыканты предложили махнуть с ними в Ригу. Мол, там можно через Рижский залив и на плоту или с аквалангом махнуть Швецию.

- Мы ўсурё’з прыкідвалі: 50/50 - падстрэляць альбо не. І калі не, дык даплывем да Швецыі і ўжо там як разгарнемся, - вспоминал в интервью «Комсомолке» Вольский. Но проект так и не осуществился, а путчисты проиграли.

Написал про белорусских чиновников благодаря немецкому рэперу

Одна из самых острых песен N.R.M. - «Сталінград». Она вышла на последнем альбоме группы в классическом составе - «06». Песня про людей, которые выполняют приказы, не задумываясь о последствиях

А як ты паглядзiш у вочы магутнаму Богу,

Цi проста таму, каму ты перакрэслiў дарогу?

Ты скажаш: «Камрад, я выконваў загад,

А быў жа ж загад, каб нi кроку назад,

А быў жа ж загад, каб нiколi нiкому нiчога...»

- Урэшце, песня не толькі пра чыноўнікаў - яны проста ваяўнічы авангард часткі людзей з пэўным разуменнем светабудовы. Таму і асацыяцыя са Сталінградам. Вобраз, дарэчы, з’явіўся, калі на нейкім з фестываляў «Басовішча» на Беласточчыне N.R.M. жылі ў мастака Лёніка Тарасевіча. Па тэлевізары пабачылі, як нямецкі рэпер начытваў: Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophen-Staat. Я запомніў, а з часам скарыстаўся.

Спел по-русски впервые за почти 40 лет

Первые творческие порывы у Лявона Вольского, Владимира Давыдовского и Алезиса Демидовича еще до создания группы «Мроя» в начале 1980-х были на русском языке. Позже ребята полностью переключились на творчество и общение по-белорусски. За несколько лет были только цитаты, которые вплетались в тексты. Например, в песне «Маё пакаленне» появилась цитата из хрестоматийного «Узника» Пушкина:

Маё пакаленне махае крылом,

«Кровавую пищу клюёт под окном».

И лишь в альбоме «Гравітацыя» 2019 года Вольский снова написал произведение с текстом на русском языке.

- Складана было, - рассказывал Лявон на встрече с поклонниками. - Я не вельмі ўмею па-руску спяваць, але так было патрэбна для выніку - гэта цэнтральная песня. Калі хто не зразумеў, герой «Русской песни» прайшоў праз максімалізм, першае каханне і бунтарствы, і тут раптам кажа, ай, мне нічога не трэба - хай будзе тое, што ёсць у тэлевізары.

Путал Бровку с Кулешовым

Но спустя много лет записал альбом на стихи белорусских поэтов «Белая яблыня грому». А в школьные годы Вольский, как он рассказывал «Комсомолке», не очень-то впечатлялся классикой - особенно белорусской советской. Впрочем, не только ней.

- С «Белай яблыняй…» хотелось просто-напросто осовременить классиков, знакомых по портретам в школьном кабинете белорусской литературы. Или незнакомых? Я сам путал Кулешова с Бровкой, когда спрашивали о строчке «Цвёрда трымаўся юнак на дапросе…» Но теперь знаю точно: это Кулешов. Я не ошибся? - смеялся Лявон и рассказывал, как он готовился к записи альбома: - Мне у Бородулина, к примеру, по другой причине сложно было выбирать - столько там достойных вещей! С Бровкой, наверное, могли возникнуть вопросы, но «Пахне чабор», во-первых, прочно освоен из школьной программы, а во-вторых, это очень музыкальное стихотворение. Ну и не обязательно зацикливаться на каком-то одном жанре. В стихотворении «Немец» Францишка Богушевича столько ненависти, даже брань есть - мягкая, но все-таки - что получился настоящий гангста-рэп.

Любил проходить мимо с гитарой и микрофоном

Во время, когда Вольский очередной раз не мог толком выступать в Беларуси, в своих соцсетях он выбрал новую тактику партизанских концертов. В разных злачных местах города он в одиночку или с компанией музыкантов-соратников мог «праходзіць побач з гітарай і мікрафонам». Выглядели анонсы так: «Ёсць адна ўстанова на вуліцы Альшэўскага... Забыўся, як называецца. Неяк на «Б», здаецца... і назва нейкая нетутэйшая, ангельская ці нешта такое. Дык мяне так зацікавіла гэтая назва (на жаль, забыўся на яе), што цалкам верагодна будзе мяне сустрэць там, у гэтай установе. Увечары. З гітарай. І мікрафонам. На вуліцы Альшэўскага. 07.10.16. Ну, вы зразумелі!».

Пожалуй, все эти летучие концерты для небольшой аудитории удавалось провести без особых проблем.

Вошел с «Трыма чарапахамі» в фанатский минимум

На странице «Динамо-Минск» перечислены речовки, которыми пользуются настоящие фанаты этого хоккейного клуба. Так вот среди 11 пунктов есть и текст «Трох чарапах». Кстати, написанный и спетый Вольским хит не раз звучал на спортивных событиях - в перерывах и паузах матчей.

Нарисовал набор открыток

Поскольку Вольский еще и художник, нет-нет а свой талант он применяет и в прикладном формате. Например, однажды он проиллюстрировал набор открыток к праздничным дням. Были там не только универсальные Новый год или Рождество, но и профильные праздники - вроде Дня работников торговли. Насколько открытки получились выдержанно-праздничными - большой вопрос, а вот то, что они юморные - факт.

Такими открытками Вольский то ли поздравил, то ли простебался над праздниками разного масштаба. Фото: marketing.by

Придумал название N.R.M.

Когда было принято решение о том, что группа «Мроя» закончила существование, а коллектив должен был переродиться, остро встал вопрос с названием. Среди вариантов, говорится в книге «Іх «Мроя», іх N.R.M.», были «Блюзнеры», «Паралюш», «Гарадскі вал». Но группа все их отбраковала. Лишь где-то спустя месяц поисков появилась знаменитая аббревиатура. Вот как об этом рассказывал Вольский:

- Мне ў пэўны момант маланкай у галаву думка трапіла, што павінна быць абрэвіятура, і можна слова «мроя» выкарыстаць, але да пэўнага часу не рассакрэчваць. Абрэвіятура павінна гучаць таямніча. Літары N, R і M, па-першае, гучаць жорстка, што трэба для року. І ўсе літары і іх спалучэнне маюць нешта шаманскае. Шмат спалучэнняў гэтых літар можна знайсці ва ўсялякіх фэнтэзі, у Толкіена, да прыкладу. Нешта пагрозлівае сыходзіць з абрэвіятуры, што добра. І яшчэ я ўсё хадзіў і думаў, што трэба, каб у назове была нейкая назва дзяржавы. І неяк само сабой прыйшло… Ужо пазней мне сказалі, што прыблізна тую ж ідэю выкарыстоўвалі ў свой час Laibah, але я гэтага не ведаў.

Напомним, расшифровывается N.R.M. как «Незалежная Рэспубліка Мроя».

На концертах пел за Инкогнито

Когда публике показывали проект «Народны альбом» о жизни межвоенной Западной Беларуси, городской романс «Надзенька» пел Лявон Вольский. Но в перечне исполнителей на кассете и диски значился некий Инкогнито. Многие поклонники думали, что это просто очередная мистификация Лявона - он ведь любитель изменить голос (вспомним хотя бы первый диск «Крамбамбулі»). Только приближенный круг знал, что песню исполнил известный филолог Микола Трус. Шифровался он потому, что на тот момент возглавлял Литературный музей Максима Богдановича. Рассказал об этом факте фильм «Народны альбом». Ненаўмысны шэдэўр» Сергея Будкина на канале «Белсат».

Неровно дышит к драматургии

За Лявоном Вольским давно замечена любовь к драматургии. В альбомах это вылилось в перебивках между песнями на «Трох чарапахах» и в пьесе «Дом культуры» на одноименном альбоме о попытке белорусской рок-группы сыграть в провинциальных Ёцевичах. Вместе с Михалом Анемподистовым Вольский написал (правда, говорит, что его участие минимальное) пьесу по мотивам проекта «Народны альбом». А в альманахе «Тэксты» в 2004-м вышла пьеса «Клятва Гиппократа», написанная Лявоном в начале 1990-х. Действие там происходит в психбольнице. Кстати, Вольский был автором сценариев и нескольких новогодних телешоу на канале «Белсат».

Вольский с коллегами-музыкантами (на фото - с Александром Помидоровым и Вероникой Кругловой) не только спел в "Народным альбоме", но и с автором песен Михалом Анемподистовым превратил музыкальное представление в пьесу. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Остался без личной страницы в Фейсбуке

Нет, аккаунт Лявона никто не взламывал. В июле 2017 года он написал: «Дарагія сяброўкі, шаноўныя сябры! Паважаная публіка! З лёгкім сумам і вераю ў лепшую будучыню паведамляю вам пра тое, што гэты мой старажытны фэйсбучны акаўнт зачыняецца. Пачалася гэтая гісторыя ў далёкім 2009-м. Цяпер яна мусіць скончыцца. Дакладней, не скончыцца, а перайсці ў іншую якасць. […] Жыццё рушыць наперад. Мы разам з вамі пражылі вялікі адрэзак часу. Смяяліся, кпілі, жартавалі, пераймаліся, сумавалі, смуткавалі… Прыспеў час зменаў. Спадзяюся, у гэтым новым часе вы застанецеся са мною». С тех пор все новости и публикации Вольского появляются на новой странице - уже не личной, а в паблике известной персоны. Ведет эту страницу вместе с Лявоном его супруга и продюсер Янка Вольская.

С женой и продюсером Яной Вольской. Фото: Личный архив

Вел программы на радио и на ТВ

Вольский еще в 1990-х вел на радио «Беларуская маладзёжная» и «Радыё 101.2» программу «Квадракола». Это был, как правило, сатирический обзор новостной повестки дня, интервью с придуманными или вполне реальными гостями и, конечно, музыка. В общем, эдакий «Вечерний Вольский» в радиоформате. А уже в нулевых Лявон стал объяснять историю Беларуси, что называется, на пальцах в проекте «Назад у будучыню».

Читал стихи отца для школьников

Мама Лявона Вольского - поэтесса Светала Евсеева, а отец - известный белорусский литератор Артур Вольский. Много лет Артур Витальевич работал в Театре юного зрителя, а еще написал немало для детей - стихов, прозы, пьес. Для аудиоальбома школьных стихотворений и песен «Няма прыгажэй ад маёй Беларусі», который собрала Татьяна Гриневич-Матафонова несколько лет назад, Лявон прочел несколько произведений отца.

Шесть раз упоминается в поиске на сайте БелТА

По состоянию на 10 сентября 2020 года. Один раз Вольского вспомнили в 2010 году, когда на пограничье Беларуси и Литвы проводился фестиваль Be2gether. Группа артиста выступила там с программой «Белая яблыня грому» на стихи белорусских поэтов разных эпох. В 2014-м Вольский попал в новость о выходе интернет-сингла группы «J:МОРС» - Лявон назван в перечне артистов, которые выкладывают свои альбомы для бесплатного скачивания вместе с Дэвидом Боуи и «Ляписом Трубецким». Еще через два года Вольский участвует в чтении пьесы «Семь» о правах женщин. Событие проводит Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, и о проекте дважды пишет государственное информационное агентство. А год назад два анонса «Раковского феста» также объявляют об участии в празднике Вольского.

Попал в книги Горвата и Вишнева

И наверняка не только в них. В «Замку, пабудаваным з крапівы» Змитера Вишнева, к примеру, есть такие строки: «З дынамікаў гучыць беларуская музыка. Надрыўна хрыпіць Лявон Вольскі. Забягаюць трое. Нервовыя. Адзін адразу пытаецца ў лоб:

«- Русский понимаешь?

- Да.

- Красиво здесь. Это все твои работы?»

И так далее.

А в суперпопулярном «Радзіва Прудок» Андруся Горвата кипят нешуточные страсти не только в самой деревне Прудок, которую автор прославил. Хватает там и известных персон. Прежде всего они появились за время работы автора дворником Купаловского театра. Но некоторых упоминают по другим поводам. Например, Лявона Вольского. Когда Горват пишет, как готовился преподавать в школе, то рассказывает, что почитал методички по географии. Вывод: «Дурная справа, лепей паслухаць Вольскага».

Министерство, цитирует Андрусь, говорит такими словами: «воспитание чувства патриотизма», «региональный обзор земного шара», «отдельные сведения по философии, религии, искусству, морали». А Вольский - такими:

Каб любiць Беларусь, нашу мiлую Маму,

Трэба ў розных краях пабываць!

Зразумееш тады - пад тваiмi нагамi

Тры сланы нерухома стаяць.

А еще в книге «Уладзевы гісторыі» Владимира Сивчикова две девочки - героини миниатюры прибежали к автору со словами: «Дзядзька Валодзя, дзядзька Валодзя, уяўляеце - на суседнім участку Лявон Вольскі ў адных трусах грады палівае!» Писателю осталось только посмеяться - оказалось, что это участок мамы певца, и он приехал к ней в гости.

Вольский тоже пишет прозу, стихи и пьесы, а еще поет стихи классиков белорусской литературы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Писал опровержение в газету

После публикации статьи «Пена на хвалях перабудовы», подписанной корреспондентами БелТА Левиным и Таразевичем, группа «Мроя» написала в прессу письмо. И оно на тех же «хвалях перабудовы» было опубликовано за подписями всех членов коллектива - Лявона Вольского, Юрася Левкова, Олега Демидовича, Владимира Давыдовского, Виктории Козловой (бывшей администратором команды). Статья, ставшая причиной письма, рассказывала о встрече в Доме политпросвещения, где после концерта «Мроі» и других коллективов в минском ПТУ №52 группу обвинили в национализме и экстремизме, скандировании лозунгов типа «Вы за калючым дротам!», пропаганде войны. Музыкантам пришлось опровергать все по пунктам, приводить примеры из своих текстов, доказывать, что на концертах «не прыніжаюць сябе ўжываннем спіртных напіткаў». Группа отмечала, что не хочет видеть новое поколение детей ни в атмосфере сталинского страха, ни в атмосфере брежневского безразличия.

Письмо ли повлияло или ситуация исчерпала себя сама, но «Мроя» продолжила выступать.

Подсчитал, что в сумме провел на сцене около 90 лет

В 2019-м году прошел концерт, где Вольский играл песни четырех групп, в которых участвовал. И вот к какой арифметике пришел в интервью «Комсомолке».

- Калі палічыць лічбы на афішы канцэрта («Мроі» 35 гадоў, N.R.M. - 25, Zet - 20, Volski - 5. - Ред.), дык атрымліваецца 85 (в 2020-м уже 89. - Ред.). У нашага пракатчыка нават была ідэя шокавай рэкламы «Вольскі - 85». Але я быў супраць. Праўда, прыгнёту лічбаў не адчуваю. На шчасце, добра памятаю, што і пры якіх абставінах стваралася.

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