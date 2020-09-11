Беларусбанк полностью приостановил потребительское кредитование. Узнали, в каких банках еще можно получить кредит наличными

В последние недели банки замораживают программы потребительского кредитования Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Валютный рынок Беларуси лихорадит: с начала года доллар подорожал на 25%. Растут в цене все три валюты корзины. Только за август российский рубль подорожал на 8,49%, американская валюта на 8, 91%, а европейская - на 9%. Итог: за последний летний месяц белорусский рубль подешевел относительно валютной корзины на 8,72%. Белорусы, которые имеют опыт и одномоментной и вялотекущей девальвации, стремятся обезопасить свои финансы и накопления, а в идеале – выиграть на курсовых разницах. Схема многими апробирована неоднократно: берешь в банке рублевый кредит, переводишь его в доллары или евро, и точно остаешься с профитом, когда белорусский рубль дешевеет день ото дня. Совершенно понятно, что и банки вносят коррективы в свою деятельность: одни поставили кредитование на паузу, другие ужесточают условия предоставления кредитов (в том числе по кредитным картам) и требования к кредитополучателям. Мы решили посмотреть кредитные предложения основных банков.

Беларусбанк: полная приостановка потребительского кредитования с 10 сентября

До недавнего времени взять в Беларусбанке потребительский кредит можно было под 13,35%. Однако с 10 сентября этой возможности больше нет. Информации об этом на сайте банка мы не нашли, однако она полностью подтвердилась.

- Да, действительно, с 10 сентября выдача потребительских кредитов приостановлена полностью. Информацией ни о причинах, ни о сроках приостановки мы не обладаем, - прокомментировали резкое нововведение в контакт-центре банка.

Абсолютбанк и Альфа Банк новых кредитов не выдают

Оформить потребительский кредит в Абсолютбанке невозможно уже несколько месяцев: кредитование физических лиц не осуществляется. Однако банк идет навстречу тем, кто имеет непогашенный кредит. В конце августа правление банка приняло два решения. Во-первых, с трехкратного до полуторакратного размера уменьшен размер повышенных процентов в случае непогашения кредитополучателем основного долга в установленные договором сроки; во-вторых, в банке отменили пеню на сумму просроченного основного долга и просроченных процентов за каждый календарный день просрочки платежа.

Альфа Банк прием новых кредитных заявок, в том числе и с овердрафтом, приостановил с 29 августа. Кроме того, изменились условия по уже выданным кредитным картам: в день можно снять не больше 1000 рублей (раньше было 5000). Если все-таки нужна большая сумма, то в банке советуют написать соответствующее заявление.

В банке БелВЭБ тоже проинформировали о заморозке потребкредитования.

- В настоящее время у нас приостановлены все программы по предоставлению потребительских кредитов. Еще на прошлой неделе у нас еще был кредитный продукт на приобретение продукции у партнеров банка и на недвижимость «Дружная будоўля». Сейчас приостановлены и они. Другие потребительские кредиты были остановлены еще раньше. О сроках возобновления информации пока нет, - рассказали «Комсомолке» в БелВЭБе.

В ВТБ при зарплате в 1300 рублей дадут на год дадут кредит на сумму максимум 4700

- Кредитные продукты у нас реализуются, - рассказали в банке ВТБ. - Проценты по новым кредитам зависят от той суммы, которую вы хотите получить. Например, если вы претендуете на кредит в 3000 рублей, то процентная ставка будет 29,9%, а если 5000 – то процент составит 28,9% годовых. Для получения кредита нужно обратиться в банк с паспортом, справка о доходах не нужна. Если вы работаете на одном месте больше трех месяцев, а средняя зарплата у вас около 1300 рублей в месяц, то максимальная сумма кредита без поручителей, которая вам доступна - 4700 рублей. Срок кредитования – 13 месяцев ежемесячный платеж – 464 рубля, процентная ставка – 29,9%,.

Получить потребительский кредит наличными можно и в Белинвестбанке. Срок кредитования - от 6 месяцев до 5 лет, процентная ставка – 24,9%, она переменная годовая, зависеть будет от ставки овернайт. Проценты будут начисляться по остаток задолженности по кредиту. Максимальная сумма – 10 тысяч рублей, для получения кредита на большую сумму требуется поручительство. Срок рассмотрения заявки – 9-10 банковских дней. Это общие принципы, - рассказали специалисты Белинвестбанка. – Фактическая сумма зависит от платежеспособности клиента, наличию у него выплат по другим кредитам. Например, при зарплате в 1300 рублей максимальная сумма кредита на год составит 2300. Процентная ставка- 24,9%.

Кредитует и банк Дабрабыт.

- Мы выдаем кредиты на потребительские нужды, кредитные продукт называется «Наличные». Срок кредитования установлен от полугода до пяти лет, процентная ставка за пользование деньгами составляет на данный момент 24,99% годовых. Кредит предоставляется в пределах вашей платежеспособности. При ежемесячной зарплате в 1300 рублей и отсутствии платежей по иным кредитам и кредитным картам максимальная сумма, которую можем предложить на год, составит 2496 рублей, - сообщили в Дабрабыте.

Получить наличные в рамках кредита на потребительские нужды можно и в банке Решение.

- При кредитовании наличными срок предоставление кредита составляет от 12 до 48 месяцев, ставка- 13,35% годовых. Максимальная сумма кредитования - десять тысяч рублей. Дополнительным условием является подписание клиентом договора на медицинское обслуживание и медстрахование. Если заработная плата у вас составляет 1300 рублей, срок кредитования – 12 месяцев, то максимальная сумма кредита, на которую можете рассчитывать - 1300 рублей. Первый ежемесячный платеж составит 114 рублей, далее по платежному периоду сумма ежемесячных выплат будет уменьшаться.

В МТБанке на год могут одолжить 5500 рублей, но каждый месяц надо будет отдавать по 535 рублей

- В настоящее время потребительский кредит выдается от 500 до 19 тысяч рублей. Процент привязан к ставке овернайт и на сегодняшний день составляет 29, 68%. Деньги будут предоставляться на бесплатную карту, снять их можно в кассах нашего банка, в банкоматах Белинвестбанка, Белгазпромбанка, а также наличными в отделениях почты. Все это без комиссии, - рассказали специалисты кредитного отдела МТБанка. - При зарплате в месяц около 1300 рублей максимальная сумма кредита (на год, при отсутствии кредитов, рассрочек в других банках), на которую может рассчитывать человек, 5500 рублей. При действующей сегодня процентной ставке в 29,68% ежемесячный платеж - 535 рублей.

В Цептербанке доступным остается онлайн-кредитование.

- На данный момент мы предоставляем онлайн-кредит, он на два года под процентную ставку 24%, она фиксированная, а платежи дифференцированные, идут от месяца к месяцу на уменьшение. Сумма до трех тысяч белорусских рублей. Для получения кредита необходима карта Цептербанка в белорусских рублях. Есть разные виды карт, их стоимость от 20 до 45 рублей. Карту вы заказываете либо в приложении нашего банка, либо обратившись в отделение. Она изготавливается за семь дней, после чего вы подъезжаете к нам, забираете ее. После этого можно оставить (тоже в приложении) заявку на кредит, рассматривается она максимум два дня. Конечное решение о предоставлении кредита зависит, разумеется, от уровня текущего дохода клиента, наличия у него иных кредитных обязательств, семейного положения и многих других факторов, - обобщили в Цептербанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как менялась средняя зарплата в истории независимой Беларуси: «В 90-е за получкой люди с утра занимали очереди с сумками» (вспомнить все можно здесь)