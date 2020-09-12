Порванный паспорт и уголовное дело. Что известно о Марии Колесниковой на данный момент?

Марию Колесникову без объяснения причин перевели в тюрьму №8 в Жодино Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Днем 7 сентября. Координационный совет сообщил о том, что Марию Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. Мужчины в масках затолкали Марию в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Утром 8 сентября. В Госпогранкомитете сообщили, что Мария Колесникова 8 сентября была задержана на белорусско-украинской границе. На вопрос, кем была задержана Мария, в ГПК ответили, что, "вероятнее всего, пограничниками".

К обеду 8 сентября. Стало известно, что Мария Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал выезд «насильственным выдворением».

В среду, 9 сентября, стало известно, где находится Мария: ее отцу позвонил следователь с СИЗО №1 на Володарского, сказал, что она задержана и предложил принести передачу.

В этот же день информацию о местонахождении Марии сообщали и ее адвокату Людмиле Казак. Ей пояснили, что подзащитная проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Также Штаб Бабарико сообщил, что в СИЗО у Марии поднималось давление, беспокоило сердце, были ушибы на теле. Марие оказали медицинскую помощь.

В четверг, 10 сентября адвокат Колесниковой передала в СК заявление, в котором Мария рассказала, как ее пытались выдворить из Беларуси. Политик потребовала возбудить уголовные дела за «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Угрозу убийством»

Она письменно рассказала обо всем произошедшем 7 - 8 сентября, заявила о ее похищении неизвестными, психологическом давлении, угрозах убийством, попытке насильно выдворить ее из страны.

В субботу, 12 сентября, стало известно, что Колесникову перевели в другое место содержания задержанных - тюрьму №8 в Жодино, с чем это связано, неизвестно.

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