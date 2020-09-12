Как белорусы отмечают «Дожинки». Это стоит посмотреть!

В агрогородке Дивин Кобринского района прошел фестиваль тружеников села «Дожинки».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ