Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Как белорусы отмечают «Дожинки». Это стоит посмотреть!

Праздничная ярмарка, мастер-классы мастеров народного творчества, спортивные мероприятия и концерты - вот чем встречал гостей фестиваль тружеников села «Дожинки» в агрогородке Дивин 12 сентября
Источник:kp.by
КомментироватьОставить комментарий
В агрогородке Дивин Кобринского района прошел фестиваль тружеников села «Дожинки».

В агрогородке Дивин Кобринского района прошел фестиваль тружеников села «Дожинки».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». 12 сентября 2020 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Интересное

Рекомендуемые