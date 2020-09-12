Общество 12 сентября 2020 20:54

Как белорусы отмечают «Дожинки». Это стоит посмотреть!

Праздничная ярмарка, мастер-классы мастеров народного творчества, спортивные мероприятия и концерты - вот чем встречал гостей фестиваль тружеников села «Дожинки» в агрогородке Дивин 12 сентября