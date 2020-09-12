Самый знаменитый двор Минска: на «Площади перемен» в субботу жильцы устроили ярмарку с конкурсами и пирогами, песнями и самодельным печеньем

На детской площадке между домами на Червякова и Сморговском тракте состоялась ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Милиция тоже присутствовала.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ