Минск 12 сентября 2020 21:38

Самый знаменитый двор Минска: на «Площади перемен» в субботу жильцы устроили ярмарку с конкурсами и пирогами, песнями и самодельным печеньем

Люди из близлежащих домов собираются здесь почти каждый день