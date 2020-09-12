Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Минск

Самый знаменитый двор Минска: на «Площади перемен» в субботу жильцы устроили ярмарку с конкурсами и пирогами, песнями и самодельным печеньем

Люди из близлежащих домов собираются здесь почти каждый день
Источник:kp.by
КомментироватьОставить комментарий
На детской площадке между домами на Червякова и Сморговском тракте состоялась ярмарка.

На детской площадке между домами на Червякова и Сморговском тракте состоялась ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

12 сентября в Минске на «Площади перемен» прошла ярмарка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиция тоже присутствовала.

Милиция тоже присутствовала.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые