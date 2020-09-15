Подписала документы о сокращении, а потом узнала, что беременна. Можно ли отменить сокращение?

Можно ли отменить сокращение? Фото: pixabay.com

Меня сокращают. Предупреждение было еще в июле, за два месяца. Пару дней назад уже ознакомили с приказом, сказали, что выплатят выходное пособие. Но тут вдруг оказалось, что я беременна. Я готова была к сокращению, но сейчас понимаю, что мне увольнение не надо. Может быть, можно отменить, несмотря на все подписанные документы? Сказали, что в трудовой уже сделали запись об увольнении…

Татьяна.

Отменить сокращение нужно. Беременную женщину нельзя уволить по инициативе нанимателя в связи с сокращением численности или штата (п. 1 части 3 статьи 268 Трудового кодекса), даже если приказ об этом уже подписан. В трудовую книжку вносится: «запись № такая-то недействительна» и ссылка на приказ об отмене вашего сокращения.

Более того, при возникновении трудовых споров о законности увольнения суд примет во внимание беременность сокращенной работницы. И даже не будет иметь значения, было ли известно нанимателю о беременности женщины на момент прекращения с ней трудовых отношений, и сохранилась ли беременность к моменту рассмотрения дела в суде (п.3 Постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь от 05.12.2027 №7).

Уволить вас можно лишь в случае ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенного в другой местности.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.