Александр Лукашенко: «Мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику»

Александр Лукашенко ознакомился на выставке с последними разработками и исследованиям. Фото: president.gov.by

11 сентября Александр Лукашенко ознакомился на выставке с последними разработками и исследованиям, а после встретился с учеными. Он сказал им, что выбранная государством стратегия комплексной системной поддержки науки была верной.

«Так будет и дальше, - заявил Александр Лукашенко. - Любую новинку необходимо как можно скорее патентовать и внедрять. Производства не смогут быть успешными, если уже сегодня не будут на шаг впереди конкурентов. И в этой научно-промышленной гонке именно ученый - главный союзник производителя. У нашей страны - не самой богатой природными ресурсами - нет иного выхода, как делать ставку на интеллект».

Президент отметил, что Беларусь сегодня относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала, сообщает его пресс-служба. А в рейтинге хороших стран (Good Country Index) республика занимает 54-е место среди 153 государств.

"Больше трети нашего экспорта составляет наукоемкая и высокотехнологичная продукция. В прошлом году своим интеллектом мы заработали почти $15 млрд. Если бы мы к этим ярким инновационным разработкам добавили немножко качества в производстве (не только в промышленности, это и сельского хозяйства касается), мы бы не просто повысили свою конкурентоспособность на рынках - мы бы были лидерами".

Президент также отметил, что в ученой среде всегда было много инакомыслящих, и он сам это приветствовал:

"Но тем не менее абсолютно убежден, имею соответствующие факты, что большинство наших ученых - это умные, талантливые, способные люди. Способные оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Но этого мало. Способные повлиять на других. Я убежден, что таких у нас большинство".

В ВЕРХАХ

Совбез обсудил ситуацию на западной границе

12 сентября президент провел совещание с силовым блоком Совета безопасности.

«Первый вопрос - о ситуации на западной границе, - начал Александр Лукашенко. - Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится. Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве".

После совещания министр обороны Виктор Хренин рассказал журналистам о ситуации вдоль западных границ. В частности, он сообщил, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории, сообщает БелТА.

Виктор Хренин сообщил, что мероприятия, которые проводились в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернуты, войска возвращены в пункты постоянной дислокации.

"Остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО», - сказал министр.

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