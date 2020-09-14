Летом в Беларуси на 20% подорожали фрукты и овощи

Из-за «неблагоприятных эпидемиологических и погодных условий» летом на 20% подорожали фрукты и овощи. Фото: pixabay.com

В августе общий уровень цен вырос на 0,2% по сравнению с ценами в июле, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). При этом по сравнению с декабрем 2019 года цены увеличились на 3,8%, а по сравнению с прошлым августом - на 5,6%.

В министерстве объясняют ускорение цен во многом удорожанием непродовольственных товаров (прежде всего за счет ослабления белорусского рубля) и незначительным по сравнению с 2019-м снижением цен на овощи и фрукты.

Валюта за 2020-й подорожала примерно на 20%, и стал дороже импорт: бытовая техника, стиральные порошки, обувь, одежда и т. д. По сравнению с июле цены на бытовую технику и автомобили выросли на 1,3%, на парфюмерию и косметику - на 1,1%, на обувь и одежду - плюс 2,2% и 0,8% соответственно. Подорожала и аренда - плюс 2,53% за месяц.

Из-за «неблагоприятных эпидемиологических и погодных условий» летом на 20% подорожали фрукты и овощи. Несмотря на то, что сезонные дары природы стали в августе дешевле, в июне - июле ценник на них кусался. Разве что яблоки за год сильно подешевели - на 21,7%.

Цены, которые регулируются государством (например, коммуналка, почта, связь, поезда и т. д.), в августе этого года выросли на 6,4% по сравнению с прошлым августом.

- Прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на уровне исторического минимума (6,3% в июле 2020 года), - уточняют в МАРТ. - В августе по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на медикаменты (на 0,4%) и водку (на 0,2%), а также плановое увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (на 0,3%).

Кроме того, власти рассматривают возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты, что приведет к подорожанию этой продукции. Предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который Минфин вынес на общественное обсуждение.

КСТАТИ

В Нацбанке считают, что годовая инфляция уложится в запланированные 5%

Уровень годовой инфляции в Беларуси правительство планировало не выше 5%, но в первом полугодии цены росли быстрее. Хотя сейчас инфляция на уровне 5,6%, регулятор настроен оптимистично.

- Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии инфляцию в годовом выражении выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, и мы видим это в последние месяцы. Мы считаем, что будем находиться вблизи нашей цели - 5%, - приводит БелаПАН слова зампредf правления Нацбанка Сергея Калечица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как менялась средняя зарплата в истории независимой Беларуси: «В 90-е за получкой люди с утра занимали очереди с сумками» (вспомнить все можно здесь)