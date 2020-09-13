Депутат Андрей Савиных: «Закон о массовых мероприятиях не соответствует политической активности общества»

Андрей Савиных. Скрин видеотрансляции

10 сентября депутат Палаты представителей Андрей Савиных встретился с инициативной группой избирателей Чкаловского избирательного округа №96 Минска. Видеотрансляцию встречи, которая длилась более двух часов, опубликовало «Еврорадио». На мероприятии парламентарий рассказал о…

…правовой оценке действий силовиков и протестующих

- Я выступаю за проведение всестороннего расследования всех этих фактов (насилия и преступного бездействия органов правопорядка. - Ред.). То, что произошло в Беларуси как со стороны протестующих, которые начинали использовать силовые методы, так и со стороны правоохранительных органов, - всем этим действиям должна быть дана правовая оценка. Процесс уже начат, создана межведомственная комиссия для расследования всех этих фактов. От парламента туда включен один депутат, который должен будет работать в составе комиссии и докладывать обо всех этих фактах в постоянную комиссию по безопасности Палаты представителей. За этим процессом будут наблюдать и другие депутаты.

Также депутат добавил:

- Если среди моих избирателей есть люди, которые пострадали на Окрестина или где-то еще, они могут обратиться ко мне лично. Я готов буду поддержать и подкрепить их обращение в СК своим депутатским запросом. Это будет происходить на индивидуальной основе в каждом конкретном случае.

…Законе о массовых мероприятиях

- Он (закон. - Ред.) не соответствует уровню политической активности в нашем обществе и создает сложную ситуацию для правоохранительных органов. Каждая демонстрация своих политических убеждений воспринимается как организация массового мероприятия. Это должно быть изменено. Когда мы по закону квалифицируем любую массовую встречу как массовое мероприятие, мы обязываем правоохранительные органы задерживать и пресекать проведение этого события. Они не могут действовать по-другому и обязаны исполнять положение закона. Получается, что они оказываются в определенной ловушке.

Андрей Савиных. Скрин видеотрансляции

…о незарегистрированных кандидатах в президенты

- Это плохо, когда неожиданно, как черт из табакерки, у нас появляются кандидаты в президенты, которых не знали раньше: год, два назад. Неправильно, когда эти кандидаты не представляют развернутых политических программ. Правильно, когда политические движения и люди четко доносят до общества свою позицию и когда общество знает их бэкграунд и знает, какое будущее для Беларуси они хотят строить. Избирательная кампания должна быть логично построена на программах и обсуждениях того, что предлагает депутат. Не на мемах «Саша 3%», не на когнитивных приемах формирования настроений и эмоций. Как правило, использование именно этих методов ведет к нарушениям.

…о политзаключенных

- Ни один человек сейчас не может быть задержанным по политической статье. Потому что этой политической статьи у нас просто нет. И я не могу согласиться с тем, чтобы политическими заключенными (даже не в юридическом смысле) называли людей, которые сидели за рулем автомобиля, сбившего омоновца. Я не могу согласиться с тем, чтобы политическими заключенными считали людей, которые везли арматуру, палки и атаковали правоохранительные органы. Если человек совершает преступление, бросает в милицию коктейли Молотова - это не есть политический мотив. Существует судебная система, которая во всех этих случаях должна разобраться и вынести свой вердикт.

…о прошедших выборах

- Выборы были организованы неидеально. У меня нет доказательств, и я не могу давать правовую оценку, но, вероятнее всего, они прошли с определенными нарушениями на уровне избирательных комиссий. Но при этом я также уверен, что победителем на этих выборах был действующий президент Беларуси. И что он в конечном итоге набрал большинство голосов.

…о политике Александра Лукашенко

- [Она] всегда была направлена на то, чтобы обеспечить общий уровень достатка, социальной обеспеченности и защиты прежде всего простых людей. Это крестьяне, рабочие, учителя, врачи. В рамках той системы, которую он строил. У нас коэффициент Джини (соотношение 10% самых богатых в обществе к 10% самых бедных) - 5 - 6%. Это уровень, который соответствует Нидерландам и Швеции.

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