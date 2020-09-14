Профессор Митьковская возглавила РНПЦ «Кардиология»

РНПЦ «Кардиология» возглавила профессор Наталья Митьковская.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что директором РНПЦ «Кардиология» вместо уволенного Александра Мрочека назначена профессор Наталья Митьковская. «Комсомолка» делала интервью с Натальей Павловной, как с талантливым кардиологом, еще 7 лет назад. Ее, как суперспециалиста, нам рекомендовали, как пациенты, так и многочисленные коллеги.

- Наталья Павловна, многие первым делом, узнав о вашем назначении, задаются вопросом: «А как же Мрочек?» В его защиту создали петицию, где уже порядка 40 тысяч подписей. Как вы ко всему этому относитесь? – спросила «Комсомолка» у нового руководителя РНПЦ «Кардиология».

- Татьяна, вы по телефону задаете мне этот вопрос? Я вам на него отвечаю: «С полным уважением к Александру Геннадьевичу». Вот и всё. С полным уважением к академику Мрочеку.

- И вы легко согласились? Понятно, что должность очень крутая...

- Я совершенно не нуждалась в трудоустройстве. У меня есть кафедра, у меня есть журнал, у меня есть общественное объединение кардиологов и терапевтов. Но я постараюсь это поручение выполнять просто на достойном уровне.

- Наталья Павловна, всем известно, что вы суперкардиолог, что вас разрывали клиники Минска, уважают коллеги, что работы - хоть отбавляй. Тем более для меня удивительно, что так произошло.

- Думаю, что в этой ситуации самое разумное – это пожелать удачи коллективу РНПЦ «Кардиология».

- Согласна. Скажите, как долго вы размышляли – соглашаться или нет?

- Я всегда все решения в своей жизни принимаю очень взвешенно и быстро.

Напомним, после того, как медики РНПЦ «Кардиология» выходили по утрам, перед работой, на проспект Дзержинского, поддержать протестующих, Минздрав внезапно уволил директора центра, академика Александра Мрочека. В тот же день коллеги вышли поддержать своего уже бывшего руководителя, а в интернете создали петицию, чтобы восстановить Александра Мрочека в должности. Свои подписи там оставили порядка 40 тысяч человек.

Врачи вышли поддержать своего уже бывшего руководителя - академика Александра Мрочека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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