«Заняли все гостиницы, сняли квартиры». Почему в Гомеле появилось так много иностранцев-иудеев

Самое трудное для хасидов в Гомеле - найти кошерные продукты. Белорусские чипсы - подходят Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчане заметили, что в последние дни на улицах, особенно вблизи вокзала, появилось много ортодоксальных евреев. И явно не местных: В черных шляпах и с пейсами они гуляют с чемоданами, не говорят по-русски. Чтобы узнать, что происходит, «КП» отправилась в местную еврейскую общину. И не прогадала - во дворе и в здании было много тех самых гостей с чемоданами. Кто-то даже спал на скамейке у входа.

Иностранцы ждут, пока украинцы откроют границу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выяснилось, что иностранцы оказались в Гомеле, следуя в Украину транзитом через Беларусь. Дело в том, что в некоторых городах Украины есть исторические места, в которые совершают паломничества хасиды - представители течения в иудаизме. Например, «Брацлавские хасиды» (название пошло от городского поселка в Украине) приезжают на могилу праведника Нахмана в городе Умань.

Паломничества обычно совершают на праздники, в том числе на Рош ха-Шана или «еврейский Новый год», который в этот раз отметят 18 сентября. У хасидов есть традиция именно там, на могиле, собираться и праздновать Новый год.

Шляпы и пейсы - таких иностранцев стали встречать на улицах гомельчане Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Для них очень важно собраться в этом месте, они чувствуют духовное укрепление этого праведника на целый год, - объясняет председатель гомельской религиозной иудейской общины «Бейт Яаков» Йосеф Жолудев.

Но с 28 августа Украина закрыла въезд для иностранцев из-за увеличения числа случаев коронавируса. Это не остановило многих хасидов - многие настолько сильно настроены попасть на могилу праведника, что закрытые границы и другие обстоятельства их не сдерживают.

В свободное время хасиды изучают Тору Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Они сильно верят в молитву и в то, что делая все возможное, с Божьей помощью они туда попадут. Позиция - сделать все от тебя зависящее, чтобы попасть на могилу праведника. А дальше - решает Всевышний, - продолжает глава гомельской общины.

Многие хасиды попробовали добираться через Беларусь, чтобы попытаться пройти границу с нашей стороны. Однако украинцы их не пускают. Поэтому гости осели в нескольких городах, где развит иудаизм, - в основном, это Гомель и Пинск.

Молитва и чтение Торы - так хасиды в Гомеле ждут открытия границ с Украиной Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По данным гомельской иудейской общины, в городе сейчас находится около 500 хасидов, приехавших из Израиля, США, Великобритании и других стран. Они заняли практически все местные гостиницы и многие съемные квартиры, агроусадьбы.

- Проблемы только с кошерным питанием. Все члены гомельской общины крутятся круглые сутки, готовят у себя дома, подсказывают, что можно купить в магазинах. Обеспечить питание, помочь помолиться - наша главная задача, - говорит Йосеф Жолудев.

Многие сидят в Гомеле в надежде, что границы откроют. Кто-то едет прямо к пункту пропуска и ждет там. Кого-то пропускают белорусы, а украинцы разворачивают их обратно. 14 сентября на границе было около 150 хасидов, рассказали очевидцы.

Только за один день на границы побывали около 150 хасидов. Фото: скриншот камеры на пункте пропуска Новая Гута с сайта ГПК

В Гомеле хасиды устраивают молитвы - приходится проводить их по очереди, в несколько смен, ведь помещение местной синагоги очень маленькое. В остальное время изучают Тору.

- Рош ха-Шана продлится все выходные. Многие будут находиться до упора в надежде в последний момент хоть на такси добраться до Умани. Но если этого не получится до 18 сентября, часть гостей останутся отмечать Новый год в Гомеле - начало праздника приходится на шабат, когда иудеям нельзя делать многие вещи, в том числе переезжать, - объяснил глава «Бейт Яаков».

Прямо во дворике гомельской общины на лавочке сидят четверо гостей и обедают. Рядом - банка консервированной кукурузы, хлебцы, чипсы, селедка. При нас к Йосефу подходит молодой человек и показывает упаковку сельди с приправой - жестами спрашивает, можно ли такое есть. Многие гости не говорят даже по-английски, поэтому общаться с ними тяжеловато.

Свой комментарий по-английски дал хасид, прилетевший из Штатов. Он живет в Чикаго и уже 15 лет подряд приезжает в Умань в это время:

- Мы очень рассержены решением правительства Украины, которое закрыло для нас свои границы.