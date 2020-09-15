Песни, танцы, блокировка фур. Число хасидов на границе Беларуси и Украины может превысить тысячу

Паломники вторую ночь проводят на границе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, иудеи из Израиля, США и других стран едут в украинский город Умань на могилу праведника, чтобы отметить там свой Новый год, который начнется вечером 18 сентября по Григорианскому календарю.

Хасиды разместились в нейтральной зоне Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако недавно Украина закрыла свои границы для всех иностранцев из-за большого прироста новых случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, паломники все равно отправились в путь, около полутора тысяч - через Беларусь. Они надеялись, что украинские пограничники пропустят их с белорусской стороны, однако этого не произошло.

Украина пока закрыта для паломников Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тем не менее, хасиды не отчаиваются и продолжаются оставаться у подступов Украины. По данным на вечер 15 сентября, белорусский пункт пропуска «Новая Гута» под Гомелем прошли уже около 800 хасидов. Украинские пограничники выстроились в оцепление и перегородили дорогу военной техникой сразу за чертой на асфальте, разделяющей страны.

Еврейская девочка сидит у черты, за которой начинается Украина Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первую ночь паломники - многие с маленькими детьми - провели прямо на дороге, на обочинах. Затем прибыли волонтеры Красного Креста из Гомеля и привезли пледы, горячий чай, палатки для детей. Днем военные доставили на границу кашу с курицей:

- Мы прочитали, что курицу им есть можно. Но многие все равно отказываются, не берут. Угощаем дальнобойщиков, которые стоят в очереди на границе.

Хасиды не стали есть приготовленную для них кашу с курицей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Оказалось, чтобы курица была кошерной, надо ее убить птицу и приготовить ее с соблюдением всех правил. Поэтому хасиды и отказываются от еды гомельских военных. Гости говорят, что кошерную еду им подвозят иудеи из Украины.

А огромные очереди из фур спровоцировали именно паломники, преградив путь грузовикам.

- Мы стоим здесь вторые сутки, больше, чем они, но их пропускают, а нас нет. Поэтому многие решили сесть перед фурами, чтобы не дать им проехать, - объяснил «КП» один из паломников.

Паломники не пускали фуры из Беларуси в Украину Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако позже ситуация разрешилась. Гомельские пограничники рассказали, что «одному главному позвонил другой, еще главнее», и сказал не задерживать грузовики. Не все хасиды согласились с этим решением, возникла давка и споры, но все-таки фуры начали постепенно пропускать. Хотя на вечер 15 сентября в очереди стояли еще 150 грузовиков, а хасиды продолжали прибывать на белорусский пункт пропуска.

Хасиды верят, что попадут на могилу учителя Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На нейтральной полосе Красный крест и МЧС развернули полевой лагерь, для ночлега матерей с детьми выделили автобусы, организовали дополнительный подвоз питания, биотуалеты, рассказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, который приезжал во вторник на границу.

- В Беларуси к нам отнеслись очень хорошо, мы благодарим белорусов и молимся за них, - сказал по-английски престарелый хасид из США, находящийся на границе.

С вещами на голом асфальте - так многие хасиды провели ночь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Паломники по-разному коротают время в ожидании, что власти Украины разрешат им въехать в страну. Многие молятся, читают Тору, кто-то играет в футбол, некоторые группы поют и танцуют под гитару. Часть паломников сидят прямо у черты, разделяющей страны, под кордоном украинских военных. Если кто-то из хасидов случайно переступает черту, пограничники стучат щитами, требуя отойти за линию.

Паломники читают молитву Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие паломники, несколько сотен, ждут вестей об открытии границы в гостиницах Гомеля. Возможно, скоро они тоже приедут на границу, число хасидов в нейтральной полосе может превысить тысячу.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Кто такие хасиды и почему они массово едут в Умань?

Ежегодно в Умань совершают паломничества Брацлавские хасиды - представители течения в иудаизме. Название пошло от городского поселка Брацлав в Украине, где жил в начале 19-го века раввин Нахман. Это - правнук Бааль-шем-Това, основателя хасидизма. Его приверженцы стремятся развивать интенсивные, радостные отношения с Богом и получать руководство к этой цели из учения раби Нахмана.

Многие паломники обустроились на обочине Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Брацлаве он основал новый хасидизм, но перед смертью переехал в Умань, где его и похоронили. Последователей учения было много тысяч, но большинство из них убили после революции большевиков в 1917 году, репрессий 30-х годов и холокоста. Однако после окончания войны движение восстановилось в США, Израиле, Великобритании. В Израиле число сторонников учения начало расти в 1990-х годах, и сейчас ежегодно могилу праведника в Умани посещают около 25 тысяч паломников.

Перед хасидами выставили кордоны Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Паломничества обычно совершают на праздники, в основном, - на Рош ха-Шана или «еврейский Новый год», который в этот раз начнут отмечать 18 сентября. У хасидов есть традиция именно там, на могиле, собираться и праздновать Новый год.

Танцы и песни под гитару - так проводят время многие паломники Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Для них очень важно собраться в этом месте, они чувствуют духовное укрепление от этого праведника на целый год, - объясняет председатель гомельской религиозной иудейской общины «Бейт Яаков» Йосеф Жолудев. - Новый год для нас - это судный день, мы стараемся осознать все содеянное за год, представить это Судье, Всевышнему, помолиться о будущем году.

Некоторые семьи ночевали вот так Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большое значение паломничество имеет для духовного развития младшего поколения. Детей и подростков берут с собой в Умань для того, чтобы воспитать в них святое отношение к религии.

То, что с 28 августа Украина закрыла въезд для иностранцев из-за увеличения числа случаев коронавируса, не остановило многих хасидов - многие настолько сильно настроены попасть на могилу праведника, что закрытые границы и другие обстоятельства их не сдерживают.

Хасиды молятся, чтобы попасть в Украину Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Они сильно верят в молитву и делают все от них зависящее, чтобы попасть на могилу праведника. А дальше - отдают это в руки Всевышнего, - объясняет глава гомельской общины.

Красный Крест и МЧС развернули полевой лагерь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины хасидов, которые находятся на границе с Беларусью. Он просит разрешить это сделать «из чрезвычайных гуманитарных соображений» только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм.

В то же врезидент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству связаться с украинским руководством и договориться о предоставлении для хасидов «зеленого коридора» для поездки в Умань. Белорусская сторона готова предоставить автобусы, на которых паломников доставят в Умань и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину.

Многие едут в Умань семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с представителями хасидской общины отметил, что из-за пандемии нужно ограничить проведение массовых мероприятий. Такие ограничения были и во время православной Пасхи. - Призываем паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства, - заявил глава МВД.