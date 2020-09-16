«А где мне еще выразить свою позицию, как не на улице?» В Речице за участие в протестах судили 79-летнюю женщину

Зинаида Ивановна сказала в суде, что никогда не голосовала за Лукашенко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Зинаида Ивановна Кривицкая - уважаемый в Речице человек. Ей идет 80-й год, и впервые в жизни она предстала перед судом. Пенсионерку обвинили в том, что она нарушила порядок проведения массовых мероприятий, и судили по административной статье.

- 30 августа активно участвовала в несанкционированном уличном шествии и митингах с целью выражения своего протеста против нечестного проведения выборов, - зачитал судья из материалов дела.

Женщина рассказала, что участвовала во всех акциях протеста после выборов президента, а в тот день шла в колонне с цветами в руках. Ее засняли милиционеры и затем составили на Зинаиду Ивановну протокол.

В суд ее пришли поддержать родственники и друзья, половина людей в зале - тоже пенсионеры, и тоже были на акциях протеста.

- С 1994 года я никогда не голосовала за Александра Григорьевича. И впервые за 26 лет у меня появилась возможность выразить свою позицию. А где я еще могу ее выразить, как ни на улице? Других возможностей нет, - объяснила в суде Зинаида Ивановна.

Тем не менее, она не признала свою вину, хоть и согласилась, что участвовала в протестах:

- Я имею право мирно выражать свое мнение, а митинги власти не санкционируют, потому что боятся, - считает пенсионерка.

Пенсионерка сказала, что нигде не может выразить позицию, кроме как на митинге Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На вопрос судьи, о чем разговаривали люди на акции, женщина ответила:

- О том, что засиделся человек: пора идти отдыхать, внуков воспитывать.

Судья отметил, что за всю жизнь у Зинаиды Ивановны не было ни одного нарушения закона:

- Даже за отсутствие фликеров не штрафовали. Это большая редкость.

Пенсионерку судья признал виновной, но ограничился самым минимальным наказанием - предупреждением. Заметив, что в следующий раз, если женщину снова придется судить за участие в несанкционированном мероприятии, на предупреждение уже вряд ли можно рассчитывать.

- А что делать? Надо за прогресс бороться, - парировала Зинаида Ивановна.

Группа поддержки в зале наперебой рассказывала о заслугах пенсионерки:

- Спасала гнезда аистов, ласточек, садила деревья, помогала животным, боролась за чистоту и благоустройство. А еще ухаживает за могилами родителей Ефима Копеляна - известного советского актера.

Зинаида Ивановна всю жизнь проработала швеей и штамповщицей. А когда ей был годик, попала в тюрьму - фашистскую:

- Отец был в партизанах. Об этом узнали оккупанты, и в 1942 году посадили в тюрьму маму вместе со мной. Но пробыли мы там не долго - вся наша деревня, Казановка, подписалась за нас, попросила выпустить, и немцы нас освободили, - рассказывает женщина.

- Вот так, начинала жизнь в фашисткой тюрьме, а в конце жизни наши власти отдали под суд! - возмутились друзья Зинаиды Ивановны.

Кстати, она уже около 60 лет постоянно выписывает «Комсомолку». И очень расстроена тем, что сейчас не может читать любимую газету из-за того, что ее отказываются печатать и распространять. Поэтому редакция вышлет Зинаиде Ивановне номера, которые она не получила по подписке.