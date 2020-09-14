Азаренко проиграла в финале US Open, но заработала 1,5 млн долларов и подобралась к топ-10

Азаренко сыграла в финале турнира «Большого шлема» впервые с 2013 года. Фото: wtatennis.com / Getty Images

На этом турнире Виктория нашла себя прежнюю, ну, или почти нашла. После различных передряг в своей личной жизни и неудач не корте, она впервые с 2013 года вышла в финал турнира «Большого шлема». При этом в полуфинале была обыграна сама Серена Уильямс. А суперзвезду мирового тенниса Виктория никогда на «Большом шлеме» не побеждала.

- Это определенно были отличные три недели тенниса. У меня уже давно не было таких результатов, поэтому я очень рада, - сказала после финала Азаренко, выступая через видеочат на своей послематчевой пресс-конференции. - Сегодня это потеря. Для меня это мало что меняет. Конечно, я хотела бы выиграть сегодня. Но что есть, то есть.

Виктория очень сильно провела первый сет - 6:1, и 22-летняя японская звезда была подавлена атакующим теннисом белоруски. Но во второй партии произошел перелом. Осака сумела найти в себе моральные силы, уступая 0:2, а главное - сумела понять, как нужно играть против соперницы.

- В первой партии я сильно волновалась, поэтому двигалась откровенно плохо, - цитирует Наоми WTA. - Не ждала от себя стопроцентной игры, но хотя бы 70% своих возможностей показать надеялась. Я замкнулась и вообще не боролась. Во втором сете я почти сразу начала уступать в счете, но в итоге это мне помогло. Подумала, что нужно оставаться позитивной, не проиграть разгромно 1:6, 0:6 и попытаться навязать хоть какую-то борьбу.

Следующие два сета остались за Наоми Оскакой, для которой это уже третий титул «Большого шлема».

- Я отдала все, что могла, сегодня на корте, - призналась Азаренко. - Я чувствовала, что сильно продвинулась вперед за последние три недели. Провела много отличных матчей. Я чувствовала, что испытала себя физически и умственно на очень сложных этапах.

Виктория вспомнила, как ей было несладко, когда она решала свои личные проблемы (чего только стоит суд за сына!):

- Я не прикасалась к ракетке пять месяцев. Я действительно не планировала играть, пока не решу свои личные проблемы… Но у меня было желание идти за тем, чего я хочу. В этом-то все и дело. Когда все идет не так, как ты хочешь, гораздо интереснее разобраться в этом, а не паниковать.

Безусловно, она разочарована поражением в финале. Выиграть титул «Большого шлема» спустя семь лет (в 2013-м победа в Мельбурне) было бы громким успехом.

- Это просто больно, - призналась Азаренко. - Очень больно проигрывать. Вот что это такое. Я была так близка к победе… Но все пошло не так, как я хотела. Но выиграла Наоми - это ее заслуга, она чемпион. Но я попробую еще раз. Вот что я собираюсь сделать.

Эта победа позволила Наоми Осаке подняться в топ-3 рейтинга и заработать 3 млн долларов, но это лишь десятая часть ее доходов. Японка бешено популярна у себя на родине, и рекламные контракты за год принесли ей 34 млн долларов, после чего она стала самой высокооплачиваемой теннисисткой мира. Долгое время этот трон занимала Мария Шарапова, зарабатывая в основном благодаря рекламе по 25 млн долларов год, потом ее сменила Серена Уильямс, и вот теперь в теннисе новая икона.

31-летняя Виктория Азаренко с понедельника поднялась на 13 строчек в рейтинге и станет 14-й. За выход в финал она заработала 1,5 млн долларов.