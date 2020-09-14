Итоги переписи белорусов: За 20 лет - минус 632 тысячи человек, а население сильно постарело

По данным переписи, молодежь предпочитает жить в столице. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В прошлом году в Беларуси прошла перепись населения. Рассказываем о ее итогах, которые Белстат опубликовал 10 сентября в сборнике на 55 страницах.

Жить стали дольше

Население Беларуси продолжает уменьшаться: сейчас в стране живет 9 413 446 человек, это минус 631,8 тысячи за 20 лет. Люди по-прежнему переселяются в города из деревень: городских жителей за 20 лет стало на 338 тысяч больше, а сельчан - на 991 тысячу меньше. В Минске в 2019 году проживало более 2 миллионов человек.

Продолжается и другая известная тенденция: население Беларуси стареет. Два десятка лет назад у нас проживало 2 370 508 человек старше 55 лет, а в 2019-м - 2 835 809 человек. Выходит, 30% жителей Беларуси - более 55 лет. Самый высокий средний возраст у жителей Витебщины (их средний возраст - 42,5 года), самый низкий - у минчан (39,3 года). Что еще раз подтверждает: молодежь предпочитает жить в столице. Кроме того, трудоспособного населения становится все меньше, а пенсионеров - все больше.

Вдов - в 5 раз больше, чем вдовцов

Третья известная тенденция: женщин у нас больше, чем мужчин (особенно в старости). На данный момент население Беларуси разделилось так: 53,8% женщин и 46,2% мужчин. Если изначально на 10 мальчиков приходится 9 девочек, то после 80 лет - на 1 мужчину - 3 женщины. Что вполне объяснимо: женщины живут дольше в силу разных факторов. И именно поэтому женщины в 5 раз чаще остаются вдовами, чем мужчины.

По данным на 2019 год, 23% мужчин никогда не были в браке, 65% - в браке или отношениях, 9% - уже развелись, а 4% - вдовцы. Никогда не были замужем 14% женщин, 53% - замужем или в отношениях, 19% - вдовы, а 12% - развелись. Кстати, 5,5 тысячи белорусских мужчин перешагнули 70-летний возраст холостяками, таких женщин - почти 20 тысяч.

Что касается образования, то женщины по-прежнему предпочитают получать высшее образование, а мужчины чаще останавливаются на среднем специальном. В городах проживает почти вдвое больше людей с высшим образованием, чем в селах (на тысячу жителей). Зато вдвое больше сельчан остановили свое образование на уровне начальной школы.

Все меньше белорусов говорят дома на белорусском языке

Два десятка лет назад почти 86% белорусов считали родным белорусский язык, а к 2019 году - всего 61%, остальные 38% считают родным русский язык. При этом дома на белорусском раньше году разговаривали 41% белорусов, а сейчас - 28,5%.

А вот белорусов по национальности за эти 20 лет стало больше: в 1999 году было 81%, а в 2019-м - уже 85%. Кроме белорусов, в стране живут русские (7,5%), поляки (3,1%) и украинцы (1,7%) и представители других национальностей.

Каждый второй работает по найму, женщины получают меньше мужчин

Больше половины белорусов зарабатывают по найму, 28,3% - пенсионеры, 24,5% - иждивенцы. При этом женщины чаще мужчин предпочитают стабильную работу по найму, а не самозанятость или свой бизнес. Например, среди 400 тысяч самозанятых - почти 70% мужчин.

Какие еще виды доходов получают белорусы? Стипендию - 180 тысяч человек, пособие по безработице - 60,5 тысячи, пособия на детей - 299 тысяч, другие виды пособий и помощи - 41 тысяча человек.

На пенсию живут 2,66 млн человек, из них почти 1,8 млн - женщины. Мужчин-иждивенцев больше, чем среди женщин, - 26,9% против 22,4%.

- Если говорить о мировых тенденциях, это уникальный случай, когда уровень занятости женщин выше, чем у мужчин. Такая тенденция не совсем характерна для стран мира, - объясняла в прошлом году «Комсомолке» зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.

Кстати, научные сотрудники центра BEROC провели любопытное исследование на тему гендерного разрыва в зарплатах, и выяснили, что за одинаковую работу женщины получают меньше мужчин, и этот разрыв только увеличивается из года в год.

Так, по данным Белстата, разница в заработной плате мужчин и женщин составила 19% в 2000 году, в 2015-м она выросла до 23,8%, в 2017-м достигла 25,4%. А в 2018-м разрыв составил уже 27,3%! Кроме того, чем выше зарплаты в сфере, тем больше гендерный разрыв. Например, по данным Белстата, в IT-сфере женщины получают только 55,9% от зарплаты мужчин, это самый большой разрыв в зарплатах. Хотя разница в зарплатах в деревообработке - чуть больше 5%.

КСТАТИ

В 2008 году Александр Лукашенко говорил журналистам: «Свою страну я вижу стабильным государством, где через десять лет будут жить не 10 миллионов, а 13 миллионов человек, дай Бог. А нам надо 25 - 30 миллионов населения на этой земле». Три года назад прогноз от главы государства изменился: «Беларусь может прокормить 20 миллионов человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, - 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Белстата, на 2019 год население Беларуси: 53,8% женщин и 46,2% мужчин. 23% мужчин никогда не были в браке, 65% - в браке или отношениях, 9% - уже развелись, а 4% - вдовцы. 14% женщин никогда не были замужем, 53% - замужем или в отношениях, 19% - вдовы, а 12% - развелись.