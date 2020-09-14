Купаловскому– 100 лет: с артистами пил нарком Ворошилов, Гагарина вставили в пьесу Макаёнка прямо в антракте и другие байки о легендах театра

Национальному академическому театру имени Янки Купалы 14 сентября исполнилось 100 лет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этюд

Старожил Купаловского народный артист Беларуси Геннадий Овсянников вспоминал, как учился мастерству у одного из основоположников современного белорусского театра Константина Санникова. Репетиция проходила в обычном зале с двумя стульями, столом и ширмой.

- Иди, - сказал Санников. - Этюд будешь показывать.

Зайдя за ширму, Овсянников долго не выходил, пока Санников, потеряв терпение, не спросил:

- Овсянников, что вы там делаете?!

- Волнуюсь.

- На сцене надо волноваться, а не за кулисами!

Геннадий Овсянников. Шарж Кастуся КУКСО.

«З шапачкай»

Рассказ корифея Купаловского народного артиста СССР Владимира Дедюшко в записи Бориса Саченко:

- Гэта, здаецца, было на дэкадзе беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве (в 1940-м. - Ред.). Па заканчэнні яе быў наладжаны прыём, на яго прыйшло ўсё кіраўніцтва партыі і краіны на чале са Сталіным. Не магу зразумець, як апынуўся я за сталом побач з Кліментам Варашылавым. Нахіліўся ён да мяне, пытае: «Як вы п’яеце - з шапачкай ці без шапачкі?» Я не ведаў, што гэта такое - піць з шапачкай ці без шапачкі. Кажу: «Мне ўсё роўна, абы было што выпіць». «Не, не кажыце», - усміхаецца Клімент Яфрэмавіч. І налівае так, як у нас кажуць, у коптур - поўненькую чарачку, як вока, нават з верхам. «Вось гэта і ёсць з шапачкай, - смяецца ён. - Так будзем і піць». І пачалі мы з Кліментам Яфрэмавічам куляць чарачка за чарачкай ды з гэтай самай шапачкай…

…Прачнуўся я ў казённым доме. Спалохаўся: дзе я? Падхапіўся на ногі, да стала падышоў - на ім тэлефон стаяў. Бачу - пад акном нейкая паперка ляжыць, на якой надрукавана: «Калі вам дрэнна - званіце па тэлефоне, выклікайце ўрача. Калі вам хочацца апахмяліцца ці паесці - выклікайце афіцыянтку. Калі вам хочацца паехаць адсюль - выклікайце машыну». І тэлефоны патрэбныя таксама надрукаваны. Ну, я, вядомая справа, хацеў як найхутчэй пакінуць незнаёмае мне месца. Пазваніў па апошнім тэлефоне, мне сказалі, што машына ўнізе, чакае мяне. Апрануўся і - уніз. Там сапраўды чакала машына, яна і адвезла мяне ў гасцініцу.

Так дасюль і не ведаю, дзе я начаваў, хто і як адвёз мяне туды… Але выпіўку «з шапачкай» запомніў…

Как Овсянников шаги Ленина играл

Геннадий Овсянников рассказывал:

- Я і жабінага сына іграў, а Лідзія Іванаўна Ржэцкая - жабу. Уладзіміру Іосіфавічу Дзядзюшку гэта дужа не падабалася, ён абураўся: «Народная СССР, а жабай квакае! Сорам і ганьба!» І каменны вугаль іграў, а Стэфанія Станюта - лапату. І гароховы суп. І нават крокі Леніна. Тады ішоў запіс на радыё. Народны артыст СССР Павел Малчанаў, які выконваў ролю Леніна, павінен быў імкліва падысці да мікрафона. Але ў яго былі такія чаравікі, што ну ніяк не атрымлівалася запісаць гук крокаў. Ужо нават дыван адвярнулі, але ўсё адно не чутно! У мяне ж былі скураныя боты з абцасамі, таму я, імкліва падыходзячы да мікрафона, «выконваў» крокі Леніна, а Павел Сцяпанавіч, будучы голасам Леніна, гаварыў далей: «Таварышы!»

Наказ Шаляпина

Вячеслав Селях, уроженец Логойска и будущий руководитель БДТ-1 (будущего Театра имени Янки Купалы), был единственным баритоном в Мариинском императорском театре, исполнявшим партию царя Бориса в опере «Борис Годунов» попеременно с самим Шаляпиным. Федор Иванович считал Селяха своим преемником, говорил:

- Помни, Селяшка: когда я пойду, только ты сможешь меня заменить!

А журнал «Театръ и искусство» так описывал в 1917 году одно из первых выступлений молодого оперного певца из Беларуси: «Мариинский театр. Сезон открылся («Князь Игорь») при неблагоприятных ауспициях: исполнитель заглавной партии П. З. Андреев в прологе упал вместе с лошадью и не смог продолжать спектакль. Его заменил экспромтом молодой баритон г. Селях, с честью преодолевший свою задачу».

На реалистических позициях

В 1930 году в Москве проходила Всесоюзная олимпиада театров, где спектакль «Гута» БДТ-1 под руководством Вячеслава Селяха занял призовое место - вместе с театрами Евгения Вахтангова и Шота Руставели. Однако уже через две недели Селях был снят с должности директора как «нацдемовский элемент». Сам он объяснил это тем, что накануне выступления в Могилеве прокурор Андреев дважды предлагал ему вступить в большевистскую партию, но Селях наотрез отказался.

Про его отставку потом написали, что театр, преодолев формалистические и социологические ошибки, встал на реалистические позиции.

Кто смеется последним?

В начале 1960-х годов Купаловский театр возродил поставленный в 1939 году по пьесе Кондрата Крапивы спектакль «Хто смяецца апошнім», добавив при этом новые современные акценты и изменив интерпретацию - получилась антисталинская комедия, высмеивающая дух и типажи репрессивного режима.

Автор сидел в режиссерской ложе с каменным лицом. Зрители время от времени аплодировали, а в конце устроили овацию. Актеры долго раскланивались, пока, наконец, кто-то не указал на Крапиву в режиссерской ложе. Кондрат Кондратович нерешительно поднялся и, едва все успокоилось, тут же покинул театр. Вероятно, он был очень смущен, когда понял, что своей пьесой послужил сначала сталинистам, а потом и антисталинистам.

Еще не время

Однажды Иван Шамякин предложил своему другу Андрею Макаёнку, чья пьеса «Пагарэльцы» уже четыре года лежала в столе:

- Сходзім да Машэрава? Давай праверым: ці вышэй першы сакратар ЦК КПБ за Галоўліт?

Сходили-поговорили.

- Еще не время, - сказал Машеров. - Пусть годиков пять-шесть отлежится.

Это было тем более удивительно, что 15 лет назад состоялся ХХ съезд партии, который осудил сталинские репрессии. Тем не менее Макаёнку не оставалось ничего иного, как набраться терпения и ждать.

Однако ждал он не пять лет, а пятнадцать: пьеса, написанная в 1966 году, вышла в свет лишь в 1980 году, на следующий год ее поставил Купаловский театр. Машеров, трагически погибвший в автокатастрофе, премьеру не увидел.

«Лявоніха на арбіце»

Премьера спектакля «Лявонiха на арбiце» по пьесе Андрея Макаёнка, где главную роль исполняла Галина Макарова, выпала на 12 апреля 1961 года. О том, что в этот день в космос полетел первый человек, парторг Купаловского театра Зинаида Броварская сообщила со сцены сразу после антракта. В ответ зал забушевал. И когда потом Борис Платонов, играший роль Лявона, воскликнул: «Людцы, што робіцца - мая Лушка на арбiту выходзiць!», - а затем, сделав паузу, добавил: «Услед за Гагарыным», - публика, воодушевленная новостью о первом в истории человечества космическом полете с человеком на борту, взорвалась аплодисментами.

Галина Макарова. Шарж Кастуся КУКСО.

«Хто другі?»

Встретил как-то Иван Чигринов Андрея Макаёнка и говорит:

- Вось іду і думаю: у нас ёсць толькі два вялікія пісьменнікі…

- Ну, першы - гэта я, - пошутил Макаёнок. - А хто другі?

Иван Чигринов. Шарж Кастуся КУКСО.

Инкогнито

Написав пьесу «Амністыя», в основу которой были положены реальные события, происходившие на Минском тракторном заводе, Николай Матуковский решил поучаствовать в республиканском конкурсе драматургов, но - инкогнито, поскольку был в то время уже известным журналистом. Для чего поехал в Москву и уже оттуда анонимно отправил свою «Амністыю».

Получив пьесу, в Минске решили, что автор - москвич, хорошо знающий местные реалии. И, не дожидаясь окончания конкурса, начали ставить «Амністыю» на сцене Купаловского. И хотя Матуковский знал об этом, но рассекретился лишь тогда, когда стали известны результаты конкурса: первое место было решено никому не присуждать, второе разделили Андрей Макаёнок и неизвестный автор «Амністыі».

Узнав об истинном авторстве пьесы, один из членов конкурсной комиссии сказал Матуковскому:

- Мы ж думали, что автор - москвич, поэтому решили первое место никому не давать.

Метаморфозы

2013 год. Андрусь Горват - дворник Национального академичного театра имя Янки Купалы.

2015 год. Бросив дворницкую и поселившись в деревне Прудок на Полесье, Горват завел огород и козу.

2017 год. Вышла книга «Радзіва Прудок».

2018 год. «Радзіва Прудок» бывшего дворника Андруся Горвата поставлено на сцене Купаловского.

От силы…

Разменяв девятый десяток, Геннадий Степанович Овсянников рассказывал:

- Неяк суседка казала мне: «Няўжо вам ужо 80?! Ніколі б не падумала! Ад сілы 79 дала б!»

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