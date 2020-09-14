«Нас начали преследовать». Витебляне перепрыгнули забор посольства Швеции, чтобы попросить политическое убежище

Посольство Швеции в Минске. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

История, достойная голливудского экшена, случилась в Минске в пятницу 11 сентября. Витебляне Виталий и Владислав Кузнечики приехали к посольству Швеции в Минске из Витебска, чтобы попросить политическое убежище. Отец и сын объясняют: они опасаются преследований за участие в витебской акции протеста 6 сентября, где людей жестко задерживали.

– У нас не было выбора, все нужно было быстро решать, - говорит Виталий Кузнечик. – Это не было спонтанным решением, мы сначала посоветовались с бывшим сотрудником внутренних органов. Думали, в Польшу, Литву или Латвию попробовать попасть, но нам рассказали, что спецслужбы наши могут и оттуда выдернуть. Посоветовали Швецию, дали адрес посольства и мы поехали. Телефоны мы сразу отключили, поэтому приехали - и сразу позвонили в домофон посольства. Нам сказали, что политическое убежище не предоставляют. Нам ничего не оставалось делать, как перепрыгнуть через забор.

47-летний Виталий Кузнечик рассказывает, что сейчас они на связи с родными и друзьями. Мужчина говорит, некоторых из них начали преследовать, а возле посольства ходили странные люди в штатском.

– Нас начали преследовать. В свете последних событий в стране, нам могут приписать разные преступления - организацию массовых беспорядков или еще что… К моей маме уже приходили (силовики), следили за женой сына, соседей забрали в милицию для выяснения обстоятельств, потом их отпустили, - говорит Виталий.

Выходные отец с сыном провели в посольстве и в воскресенье встретились с послом Швеции.

- Мы поели, помылись, нам предоставили средства личной гигиены. – Но когда и как решится вопрос с предоставлением убежища – неизвестно, все в процессе, не факт, что это произойдет быстро. Но мы надеемся на лучший исход. Мы не хотим уезжать из Беларуси, экономически нас здесь все устраивает, у сына бизнес есть. Но пока есть угроза – лучше переехать на время туда. Мы хотим жить в своей стране, но в нормальной, а не такой, какая сейчас.

(обновляется)