Дудинский и Кохно на свободе. Они провели в заключении 12 суток

Денис Дудинский у волонтерского лагеря на улице Окрестина. Заросший, но не утративший чувства юмора. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Обоих телеведущих задержали 2 сентября вечером, осудили на 10 суток, но спустя это время не выпустили. В итоге они провели еще почти двое суток за стенами ЦИП. Вышли оба в хорошем настроении, сказали, что обращались с ними корректно. Дудинский отметил, что за эти 12 суток он сменил семь камер.

- Как выглядел твой распорядок дня?

- Подъем в шесть утра. Никто не сбрасывает тебя с кровати - просто включают верхний свет. Ты лежишь и прислушиваешься, когда начнут греметь ложками, спрашиваешь, что на завтрак, тебе говорят: «овсянка», ты отвечаешь: «сэр». Понятно, что эту шутку люди слышат уже не впервые. После этого проверка: вы выходите из камеры, становитесь около нее, руки на стенку. В камере зачем-то простукивают стены. И с 8 утра ты совершенно свободный. Если сидишь один, читаешь книгу или дремлешь. Если с кем-то - разговариваешь. Последние два дня я вообще не мог читать, потому что сокамерники попались ну уж слишком разговорчивые. Были смешные персонажи, типа Димы-адвоката, который сидел в общей сложности 25 лет, он все знает. Он нам всем рассказывал, как и что нужно писать. При этом у него совершенно не было зубов и он был очень похож на волка из мультфильма «Жил-был пес» (Денис курьезно изображает, как разговаривает Дима. - Авт.). Он вытряхивал табак из 5 сигарет и заворачивал их в самокрутку из газеты.

А первым сокамерником был бездомный Сережа с вокзала. От них, бездомных, кстати, меньше всего безобразия, грязи. У них все аккуратно.

- Узнавали тебя сокамерники и сотрудники ИВС?

- Да, мы общались, задавали вопросы про коллег с телевидения, про «Славянский базар». Отношение было хорошее. Кохно даже сказал им «спасибо вам за человеческое отношение».

- Что это был за видео с раскаянием?

- Это было видео, дабы предупредить необдуманные действия и оградить друзей и знакомых – а прежде всего родственников (сделал он акцент на последнем слове – авт.) от акций со стороны кого бы то ни было. Скажем так: по обоюдному соглашению сторон (улыбается – авт.).

Денис Дудинский и Дмитрий Кохно в первые минуты после освобождения. Катерина Раецкая встречала их на Окрестина, а Надя, жена Кохно осталась дома с сыном Платоном. Фото: личный архив

- Вы видели, что мы стояли и ждали вас в субботу?

- Да, конечно, из окна камеры все было видно. Но близкие знали, что нас в этот день не выпустят.

- Почему - вам объяснили?

- Потому что в воскресенье Минск гулял. И было принято решение, чтобы мы в воскресенье не гуляли. Нас об этом предупредили.

Напомним, Денис Дудинский и Дмитрий Кохно - одни из самых известных белорусских телеведущих, которых убрали из эфира еще в июне после высказываний в соцсетях по поводу задержаний возле магазина symbal.by. Дудинский сразу же исчез из «Добрай ранiцы, Беларусь» на «Беларусь 1», а Кохно - из «Удачи в придачу!» на ОНТ.

А в начале месяца их задержали за участие в митингах и осудили на 10 суток, которые в итоге вылились в 12.

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