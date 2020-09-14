Переговоры Лукашенко и Путина 14 сентября онлайн

Лукашенко прилетел в Сочи. 14 сентября он проведет переговоры с Путиным. Фото: БелТА.

14 сентября в Сочи пройдут переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах «будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства». По словам пресс-секретаря президента РФ, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется. Также не планируется пресс-конференция по окончанию переговоров. Максимум, по словам Пескова, журналистов кратко проинформируют об общих результатах переговоров. Тем не менее, «Комсомолка» следит за событиями.

08:32

Из Минска самый большой президентский Boeing вылетел в полдевятого утра в понедельник, 14 сентября. Через два часа Лукашенко, одетый в белую рубашку с коротким рукавом, уже спускался по трапу – в Сочи была жара в 29 градусов.

- C президентом в Сочи никто из министров не прилетел, - сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который, как считается ведут журналисты президентского пула. - Это будут переговоры лидеров один на один, никто из чиновников присутствовать не будет.

Однако накануне, 12 сентября, по данным «Комсомолки», из Минска в Сочи выдетел еще один борт поменьше, которым пользуются высокие чиновники Беларуси. По некоторой информации, на этом CRJ-200 в Сочи полетел посол Беларуси в России Владимир Семашко и команда охраны президента. Кстати, Семашко сегодня встречал в Сочи у трапа президента Беларуси. Также белорусского президента встречал губернатор Краснодарского края Кондратьев.

Место переговоров. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

10:25

- Особенность сегодняшней встречи Путина и Лукашенко - она пройдет без участия прессы. Журналистов в «Бочаровом ручье» не будет, - сообщает Telegram-канал «Пул №3», который ведет корреспондент московской «Комсомолки» Дмитрий Смирнов.

12:55

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова – он пресс-секретарь Путина, переговоры президентов пока не начались. Отвечая на вопрос, сколько времени заложено на встречу глав государств, представитель Кремля сказал:

- Сколько потребуется.

Переговоры пройдут в «резиденции Бочаров ручей».

13:02

Начало переговоров затягивается.

- Переговоры Лукашенко и Путина начнутся не ранее, чем через час, - сообщает «Пул Первого».

14:18

- Лукашенко выехал на переговоры с Путиным. Ехать недалеко, значит встреча начнется скоро, - сообщает «Пул Первого». Чем занимался президент Беларуси в Сочи с момента прилета – то есть на протяжении трех часов, не сообщается.

14:41

- В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко, - сообщает «Пул №3».