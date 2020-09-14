В Беларуси привиться от гриппа бесплатно российской вакциной можно уже сейчас. Но не всем

В этом сезоне есть риск заразиться одновременно гриппом и коронавирусом, поэтому привиться от гриппа врачи рекомендуют обязательно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время приема в районной поликлинике врач неожиданно предлагает:

- Прививку от гриппа хотите сделать?

- Уже? Ого! Официального начала прививочной кампании еще не объявляли. А сколько стоит прививка? Чья вакцина?

- Прививка для вас - бесплатная. Российская «Гриппол».

Все проясняет объявление в холле поликлиники: бесплатно прививают хронических больных, пациентов старше 65 лет, беременных, у которых есть риск неблагоприятных последствий гриппа и др. Прививки - без очереди и талонов. Означает ли это начало массовой прививочной кампании против гриппа? Только отчасти. Выбора вакцин и возможности привиться от гриппа платно пока нет.

- Ожидаем вакцины после 21 сентября, - ответили в Минском городском центре вакцинопрофилактики.

- А какие будут вакцины?

- Ожидаем «Инфлювак» и «Ваксигрипп тетра». Пока поставщик подводит. Может, в медицинских центрах найдете.

Обе названные вакцины – голландская и французская – для нас не новинки, в Беларуси ими прививали от гриппа не один год. Но их пока найти не удалось ни в частных медицинских центрах, ни в поликлиниках. В одном медцентре сказали, что информации о поставках пока нет, в другом сориентировали на «после 20 сентября».

В нескольких столичных поликлиниках сообщили, что хоть сегодня можно сделать бесплатно прививку российской вакциной, взяв направление у врача или помощника врача. Но только в том случае, если ваша амбулаторная карта находится именно в этой поликлинике.

Напомним, в этом году Минздрав не исключает, что во время сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается циркуляция разных вирусов, в том числе и COVID-19. Сочетание коронавирусной инфекции и сезонного гриппа особенно опасно – оба вируса поражают легочную ткань, вызывая пневмонии. Поэтому делая прививку от гриппа, мы подстраховываем себя на случай встречи с ковидом.