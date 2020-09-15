Соседи жалуются на постоянно лающую собаку: «Подрежьте псу голосовые связки!»

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Конфликты между соседями многоквартирных домов не редкость. Одним не дают покоя вечные ремонты за стеной, которые начинаются именно тогда, когда хочется отдохнуть. Другим отравляют жизнь любители громкой музыки и курильщики. Третьи жалуются на плач ребенка, а четвертые - на лай соседской собаки.

В теории свобода соседей заканчивается границами их квартиры, но на практике один житель многоэтажки может нарушить покой сразу нескольких семей. Именно об этом и написал в редакцию «Комсомолки» житель Фрунзенского района Минска.

- Около пяти месяцев назад мои соседи - молодая пара - завели собаку. Хаски или лайку, я в них не разбираюсь. И каждый раз, когда они уходят на работу или еще куда-то, пес нервно лает и воет. Я работаю на удаленке и практически весь день «наслаждаюсь» этой какофонией. А сейчас еще и лето, жара, окна у всех нараспашку, поэтому звук еще громче. Чтобы вы понимали масштаб вокальных данных собаки - порой я не слышу звуков компьютера или телевизора в комнате! Не раз просил владельцев пса что-то предпринять. Может, капли какие-то ему давать или подрезать голосовые связки - хозяева без энтузиазма извиняются, но проблему не решают. Похоже, что успокоительные капли скоро придется пить мне. Сейчас модно говорить о защите животных. А то, что собака не выносит одиночества и непрерывно лает на протяжении многих часов - это ли не издевательство над псом? Зачем было заводить питомца, если не можешь обеспечить ему должный уход? Я сам люблю животных, но считаю, что им не место в квартире. Тем более таким «певцам», которые и сами мучаются, и отравляют жизнь окружающим.

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По словам автора письма, другие соседи по стояку тоже страдают от постоянных собачьих концертов. Но дальше обсуждения проблемы в лифте дело не пошло.

- Жаловаться они пока не намерены. Да и днем соседи находятся на работе, поэтому, судя по всему, постоянный вой их нервирует не так, как меня. Что можно сделать в этом случае? Разговаривать с хозяевами пса бесполезно, но и терпеть больше невозможно!

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Если собака шумит ночью, хозяина могут наказать штрафом в размере до 30 базовых величин (810 руб)

В Беларуси есть Правила содержания домашних животных. Публикуем краткие выдержки:

- Независимо от площади квартиры, в ней могут проживать максимум две собаки. Однако если в квартире живут несколько собственников/нанимателей, закон разрешает содержать не более одного пса на семью при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих на этой жилплощади.

- Собаки обязательно должны быть зарегистрированы: взрослые - в течение 3 дней после их приобретения, а щенки - в возрасте 3 - 3,5 месяцев.

- Выгуливать питомца в общественных местах можно, если он находится в наморднике и на коротком поводке. Исключение - щенки до 3 месяцев и декоративные собаки ростом до 25 сантиметров в холке.

- Собаки, рост которых менее 25 сантиметров, могут быть без намордника, но обязательно - на поводке.

- Выгул животных на придомовой территории запрещается: только на площадках, установленных местной властью.

- Кошек или собак нельзя приводить в магазины, школы, общественные здания, на стадионы, в парки и т. д. Исключение - собаки-поводыри.

- С животными потенциально опасных пород запрещается гулять несовершеннолетним лицам и людям в нетрезвом состоянии.

За нарушение этих норм граждане несут административную ответственность. Что касается норм поведения питомцев в квартире, то их регулируют Правила пользования жилыми помещениями.

- За шум и вибрацию в период с 23.00 до 7.00 предусмотрена ответственность, поэтому если собака шумит ночью, ее хозяина могут наказать штрафом в размере до 30 базовых величин (810 руб).

Относительно дневного времени в документе говорится, что граждане обязаны пользоваться телевизорами, радиоприемниками и другими громкоговорящими устройствами лишь при уменьшении слышимости до степени, не нарушающей покой других жильцов. Животное к громкоговорящим устройствам не относится.

Если вышеперечисленные правила нарушаются, можно обратиться в организацию ЖКХ, которая обслуживает дом, в исполком или администрацию по месту жительства. А также в саннадзор или в милицию (к участковому инспектору). Должностные лица этих структур должны отреагировать на обращение или жалобу.

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КОМПЕТЕНТНО

Отучить выть и лаять можно дрессировкой и головоломками

- Заводя щенка, многие владельцы витают в романтических мыслях о том, как это мило, - объясняет инструктор спортивной дрессировки, кинолог телесериала «Мухтар» Ольга Дедюля. - Но далеко не всегда будущие хозяева здраво оценивают свои возможности и те усилия, которые потребуются, чтобы ухаживать за щенком и вырастить из него послушную собаку. Очень часто владельцы ведутся на внешность и выбирают абсолютно неподходящую для них породу: ни по характеру, ни по образу жизни. Хаски - это собаки с высокой склонностью к вокализации (вой, лай). Таким способом они общаются на больших территориях и определяют геолокацию друг друга на расстоянии. Однако это не значит, что хаски обязательно будут выть в доме.

По мнению кинолога, случай из письма запущенный, но не безнадежный.

- Подрезание связок - это радикальная процедура, которая к тому же совсем не безопасна. Дело в том, что после вмешательства собаке необходимо обеспечить полный покой и запрет на лай и вой до тех пор, пока все не заживет. Иначе будут образовываться спайки, которые постепенно начнут перекрывать дыхательные пути, и собака всю жизнь будет задыхаться и мучиться. Изначально эта операция была задумана не для того, чтобы заткнуть животное - есть море способов сделать это более гуманным образом. Подход «собака лает - давайте подрежем связки, кусается - выдернем зубы, а убегает - сломаем лапы» - это не решение проблемы. Если питомец стал обузой, то честнее по отношению к себе и к нему найти те руки, которые будут готовы заниматься собакой.

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«Выгул, во время которого собака носится с другими животными, только усугубляет ситуацию»

Ольга считает, что отучить питомца выть или лаять в отсутствие хозяев можно, но это требует времени и усилий. Точно определить причину вокализации и подобрать комплекс специальных упражнений поможет кинолог.

- Чаще всего проблема решается увеличением умственной нагрузки - дрессировкой, головоломками, видоспецифической нагрузкой и развивающими игрушками. Это как с детьми: если их не занимать (например, в спортивных секциях, в кружках), то чем ребенок будет заниматься? Деструктивизмом. Так и с собаками: если у них нет понимания о том, как нужно себя вести, то животное будет следовать зову природы. Как правило, обычно этот зов не совпадает с ожиданиями хозяина.

Еще один вариант решения проблемы - обратиться к догситтерам. Они будут выгуливать собаку и занимать ее в то время, когда владельцев нет дома.

- Единственное, что я бы не рекомендовала в этом случае - это отдавать собаку на дрессировку с проживанием у кинолога. Проблему это не решит, так как стереотипы и привычки у собаки останутся те же, и дома она о них вспомнит. В первую очередь хозяину нужно пересмотреть собственный подход к уходу за животным. Во-первых, 15-минутная прогулка или выгул, на котором питомец носится с другими собаками, не решает проблему, а только усугубляет ее. Потому что так пес нагружается только физически. А во-вторых, выброс дофамина и эндорфинов не успокаивает собаку, а наоборот - возбуждает.

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ОФИЦИАЛЬНО

За полгода оштрафованы 58 собачников

За 6 месяцев 2020 года столичные коммунальщики провели 459 рейдов. Оштрафовано 58 владельцев собак на общую сумму 1 377 рублей. По словам главного специалиста отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Екатерины Корневой, в основном нарушения связаны с выгулом собак в неустановленных местах, а также отсутствием намордников и поводков.

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