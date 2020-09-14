«Ехал домой с игрушкой для дочки-инвалида, а меня задержал ОМОН». Минчанину присудили штраф за участие в митинге - 810 рублей

Минчанин Евгений Карунец покупал игрушку дочери в день его задержания 27 августа. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

14 сентября в суде Фрунзенского района Минска рассматривалось несколько дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Дело по этой статье рассматривалось и в отношении минчанина Евгения Карунца, который воспитывает трехлетнюю дочь-инвалида.

Евгения задержал ОМОН вечером 27 августа. Как рассказывает молодой человек, он в этот день купил в магазине на проспекте Независимости дочке игрушку "Дартс". По пути к метро его задержали сотрудники ОМОН.

В итоге во Фрунзенском РУВД на него составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. В этот понедельник прошел суд.

Еще до начала судебного слушания молодой человек поговорил с "Комсомолкой". Рассказал, что не хотелось бы получить административный арест.

- У дочки скоро обследование и еще операция, у нее опухоль мозга. Три операции было, вот четвертая ожидается, - рассказал "Комсомолке" Евгений. Сейчас он ухаживает за дочкой, жена скоро выходит на работу. - На всякий случай он пришел в суд в компании друзей. Если задержат - он передаст им удостоверение инвалида дочери.

В день задержания Евгений специально поехал в центр города - там был магазин, где игрушка стоила дешевле, чем в его районе.

- Поскольку расходы большие, стараешься экономить как можешь, - говорит Евгений. - Дочка 20 дней лежала в реанимации после одной операции, у нее мышцы очень сильно атрофировались. Поэтому купил игрушку, чтобы развивать ей ручки.

На судебном слушании присутствовала судья Юлия Близнюк, секретарь, Евгений и его подруга. Судья огласила протокол об административном правонарушении в отношении молодого человека.

В протоколе говорится, что 27 августа с 19.00 до 19.20, находясь на площади Независимости, 1, Евгений "принял активное участие в митинге, проводимом без соответствующего разрешения Мингорисполкома", "нарушил порядок проведения митинга", "выкрикивал лозунги". При этом "признаки состава преступления в деяниях Карунца отсутствуют".

- Евгений Андреевич, вам понятно, какое правонарушение вменяется вам? Часть 1 статьи 23.34 КоАП, - говорит судья Близнюк.

Свою вину Карунец не признал. Он рассказал судье, что у него ребенок-инвалид, и предоставил суду выписной эпикриз дочери и фотографии.

Евгений также предоставил судье схему на карте, где он находился 27 августа вечером. Он подробно рассказал о своем маршруте.

- 27-го я поехал в магазин - приобретать ребенку игрушку для его реабилитации. Чек я пробил в 19.10. То есть в 19.10 я не мог находиться на площади Независимости и участвовать в каком-то митинге, - рассказывает Евгений. С собой в суд он взял чек из магазина.

Евгений рассказал, как его задержали. По его словам, он шел к станции метро «Площадь Ленина». Переходы были перекрыты, и он направился к правоохранителю, чтобы узнать, как попасть в метро. Тот рассказал, что по дороге к нему внезапно выбежал ОМОН и перекрыл проход.

- Я обратился к ним: "Ребят, я ни в чем не участвую, вот у меня чек, что я только из магазина вышел, вот игрушка, которую покупал», - говорит Евгений. В итоге молодому человеку сказали пройти в автозак.

- Когда автозак заполнился, нас завезли во Фрунзенское РУВД. Там я тоже показывал чек, объяснял ситуацию. Сотрудники, которые меня допрашивали, посмеялись: "Ну, значит, тебе просто не повезло". До полпервого ночи я там пробыл, после чего меня отпустили ожидать суда.

Евгений показал в суде пакет с игрушкой, с которым его задержали.

- Из протокола опроса свидетелей (...) усматривается, что опрашивался Черствый (имя и отчество неразборчиво. - Ред.), который указал, что (...) Карунец принимал активное участие в несанкционированном митинге, - зачитала судья.

В итоге суд решил оштрафовать Евгения Карунца на 30 базовых величин (810 рублей).

- Буду обжаловать решение суда, - говорит Евгений. В то же время он рад, что ему не присудили административный арест.