В «протестующем» МГЛУ поставят охрану и введут пропускной режим

1 сентября в Минске состоялся мирный Марш студентов против насилия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утром 14 сентября у поста охраны в учебном корпусе вуза были замечены четыре милиционера, сообщают «Комсомолке» студенты МГЛУ.

- Они что-то обсуждали с местной охраной, потом ушли, - рассказывает Глеб. - Потом нам сообщили, что теперь нас будут охранять вневедомственные сотрудники МВД. В студенческом коллективе этим недовольны: в состав организации МВД входит ОМОН и те правоохранители, которые вторглись 4 сентября в наше фойе. Поэтому реакция очень неоднозначная, особенно у родителей. В резолюции студентов и родителей мы просили полностью очистить университет от сотрудников милиции. По сути, все сделали наоборот.

Фото: группа «Подслушано МГЛУ».

Чуть позже ректорат университета прокомментировал появление в здании сотрудников милиции. В сообщении говорится, что в МГЛУ ввели пропускной режим и приставили охрану «в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов».

- В целях обеспечения безопасного функционирования МГЛУ и в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов ректорат принял решение о введении пропускного режима, который будет обеспечиваться на всех входах и выходах в университет. В порядке решения этого вопроса с 14 сентября охрану университета и обеспечение общественного порядка на всей его территории будут осуществлять сотрудники Департамента охраны МВД Партизанского района г. Минска. Заключен соответствующий договор, - сообщает ректорат.

Теперь у входящих в здание университета будут проверять студенческие билеты и удостоверения сотрудников (в понедельник документы никто не проверял), а затем введут электронные пропуска. Кроме того, планируется усилить систему видеонаблюдения на всей территории вуза.

Напомним, с начала учебного года в МГЛУ не раз проходили акции протестов студентов против насилия, которые разгоняли силовики. После этого преподаватели вуза записали видеообращение, в котором поддержали студентов.

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