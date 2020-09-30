На прошлой работе отказываются выдать справку. Могу ли я ее потребовать?

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Я недавно уволился, с руководством мы расстались не очень хорошо. Сейчас мне понадобилась справка о времени работы там, но ее не выдают. Секретарь говорит, что много работы, некогда мной заниматься, и вообще, я уже не их работник. Должны ли уволенному сотруднику выдавать справки?

Иван.

Да, должны. Наниматель обязан не позднее чем в пятидневный срок по просьбе работника выдать справку с указанием квалификации, должности служащего (профессии рабочего), времени работы и размера зарплаты, а также другие документы о работе, предусмотренные законодательством. И не имеет значения, что вы уже уволились. Об этом говорится в статье 51 Трудового кодекса.

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