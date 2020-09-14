Умер вокалист группы "Нейро дюбель" Юрий Наумов

Юрий Наумов был одним из фронтменов "Нейро дюбеля". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрия Наумова не стало 14 сентября. А 8 сентября, пишут в комментариях на его странице в Фейсбуке, Юрий попал в больницу. Врачи говорили, что состояние музыканта стабильное, но тяжелое. Юрий находился в сознании, но не реагировал на происходящее.

О дате и месте прощания с Юрием Наумовым информации к данному часу нет.

В группе "Нейро дюбель" Юрий играл с 1991 года, в основном был бэк-вокалистом (все эти трели тонким голосом - дело Наумова) и заводилой многих сценических импровизаций группы. У него был псевдоним Паскуда, который артист выбрал себе сам. А поклонники группы много лет называли его дядя Юра, как и фронтмена "дюбелей" Александра Куллинковича дядя Саша.

Куллинкович и Наумов с режиссером Андреем Курейчиком на схъемках фильма "ГараШ". Фото: Архив "КП"

Их дуэт долгие годы был неразлучным на сцене. Александр и Юрий даже снялись вместе в кинофильме Андрея Курейчика "ГараШ", сыграв там двух автослесарей с заводской окраины Минска. Но последние несколько лет Юрий, считаясь членом команды, временно не участвовал в ее деятельности из-за проблем с алкоголем. Однако у Наумова и Куллинковича до последнего сохранялись дружеские отношения, они общались. Напомним, Александра не стало 4 августа 2018 года. Ему было 46 лет.

После смерти Куллинковича Юрий выступил с группой на концерте памяти лидера "дюбелей" в Минске, который назывался "Я принес тебе УРА!!!". Он лег в основу одноименного музыкального фильма режиссера Кирилла Папакуля. Также Юрий выступал с еще одной командой Куллинковича - "Группа велосипедистов". С ней он записал альбом "Нездоровый образ жизни" в качестве вокалиста, исполнив написанные Александром Куллинковичем песни, которые последний сам исполнял на концертах.

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