«Халву» и «Магнит» в Беларуси пока не выдают. Какие карты рассрочек еще можно оформить?

Оформить новые карты рассрочек сейчас еще можно, но предложений - единицы Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 10 сентября Беларусбанк на неопределенный срок приостановил выпуск своей популярной карты «Магнит».

МТБанк также приостановил оформление и выдачу популярных карт «Халва».

- Предоставление карт временно не осуществляется. Но вы можете оставить заявку. Как только «Халву» вновь начнут выдавать, с вами свяжется наш специалист, - отметили в контакт-центре МТБанка.

В других банках оформить новые карты рассрочек сейчас еще можно, но предложений - единицы.

- Да, карту «Черепаха» у нас по-прежнему можно оформить, однако решение принимается только после личного обращения в офис, - сообщили в банке ВТБ. - Карта «Черепаха» - это карта с возобновляемым кредитным лимитом, поэтому денежными средствами вы можете пользовать неоднократно в течение первых двух лет. По карте будет присутствовать плата за сервисное обслуживание счета - 9,9 рубля в месяц, но если клиент совершает безналичные операции на сумму не менее 300 рублей в месяц, то обслуживание становится бесплатным. Если вы рассчитываетесь в магазинах-партнерах (их почти 4 тысячи), то ставка будет 0,0001% годовых, если в других торговых точках, то процент - 13,35%. Максимальный лимит, который может быть предоставлен по «Черепахе», - 5 тысяч рублей, рассчитывается сумма индивидуально в зависимости от уровня дохода клиента. Решение о выдаче карты принимается в течение дня после обращения в отделение банка.

Банк «Дабрабыт» по-прежнему предлагает оформить Смарт карту.

- Карта сочетает в себе две функции - кредита и рассрочки. Если ею рассчитываться в магазинах - партнерах нашего банка (их около 9,7 тысячи), то банк предоставляет беспроцентную рассрочку, срок которой устанавливается конкретным магазином-партнером. Также можно использовать Смарт карту как кредитную: если вы будете обналичивать с карты какую-то сумму или рассчитаетесь ею в торговой точке, которая не является магазином-партнером, то банк фактически предоставляет вам кредит. На сегодняшний день процент по нему составляет 24,99% годовых. Для оформления карты необходимо обратиться в любое отделение с паспортом, выпуск карты стоит 4 рубля, ежемесячное обслуживание - 1 рубль (бесплатно, если за месяц вы безналично рассчитались более чем на 50 рублей). Лимиты по Смарт карте составляют от 500 рублей до 20 тысяч. Конкретная сумма рассчитывается при непосредственном обращении клиента в отделение банка исходя из уровня дохода, наличия непогашенных кредитов. Если клиент претендует на лимит до 5 тысяч, то справка о доходах не требуется, - пояснили в «Дабрабыте».

Еще один вариант - Карту покупок - предлагает Белгазпромбанк. Сумма покупок по ней - от 200 до 3000 рублей, рассчитаться картой можно исключительно в магазинах-партнерах (их почти 27 тысяч). Оформление бесплатное, обслуживание без комиссий, для оформления необходима справка о доходах за три последних месяца.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли взять технику в рассрочку прямо в магазине?

Многие привыкли, что взять бытовую технику в кредит или рассрочку можно прямо в магазине: для этого не надо ехать в банк или специально заводить карту рассрочек. Не изменилась ли ситуация сейчас, когда банки один за другим сворачивают кредиты? С этим вопросом мы обратились к представителям компании «Патио», которая управляет популярной сетью «5 элемент».

- Банки-партнеры продолжают оформление кредитных сделок в магазинах «5 элемент». Их количество зависит от того, какой объем средств выделяется банком для потребительского кредитования. По информации от банков-партнеров, сейчас они работают над изменением портфеля потребительских кредитов с учетом экономической ситуации, - ответили нам.

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