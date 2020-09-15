Купаловский театр отметил 100-летие на лесной поляне под Минском и ушел в онлайн

Купаловцы сняли видео на месте основания Минска. Фото: Кадр видео

Впрочем, грибы - это тоже театральная традиция. Осенью артисты и сотрудники Купаловского не первый год выезжают с лукошками под Минск. Не стал исключением и юбилейный 2020-й. Тихая охота с праздничным застольем прямо на лесной поляне прошло 14 сентября. В этот день должен был состояться первый из трех вечеров в честь векового юбилея театра. Но здание закрыто, большая часть труппы уволилась, не согласившись с уходом досрочно отправленного в отставку гендиректора Павла Латушко, оставшийся коллектив отправлен в простой.

Но на полянке, говорят участники события, были и те, кто остался в составе труппы, и те, кто ушел. Как объясняют артисты и сотрудники коллектива, главное, что всегда было у Купаловского, - дух общности. И даже написанные заявления и закрытые двери не могут разделить тех, кто связал себя с этим театром.

Кстати, большинство уволившейся части труппы как раз в день 100-летия назвала себя «Свабоднымі купалаўцамі». Под этим брендом на YouТube открылся канал. Первым видео на нем стала эффектная сцена по мотивам поставленного в свое время худруком театра Николаем Пинигиным спектакля «Сымон-музыка». Артисты под бой по бочкам-барабанам читают остро звучащие сегодня строки поэмы Якуба Коласа о судьбе талантов в Беларуси (см. «ЦИТАТЫ В ТЕМУ»).

Видео сняли в Городище недалеко от столицы, на том месте, где, считается, и возник летописный Менск. А в планах «Свабодных купалаўцаў» дальнейшее развитие как своего канала на YouТube, так и выход на офлайн-площадки.

ЦИТАТЫ В ТЕМУ

Эти строки из хрестоматийного «Сымона-музыкі» Якуба Коласа среди прочих читали в первом ролике купаловцы, ушедшие в онлайн. В свое время они звучали со сцены театра.

Край мой родны! Дзе ж у свеце

Край другі такі знайсці,

Дзе б магла так, поруч з смеццем,

Гожасць пышная ўзрасці?

Дзе бы вобруку з галечай

Расквітнеў багацтва цуд

I дзе б з долі чалавечай

Насмяяліся, як тут?..

***

Эх, чаго нам не прыйшлося,

Брацця мілыя, ужыць!

Колькі талентаў звялося,

Колькі іх і дзе ляжыць

Невядомых, непрызнаных,

Не аплаканых нікім,

Толькі ў полі адспяваных

Ветру посвістам пустым!

Дык хіба ж мы праў не маем,

Сілы шлях свой адзначаць

I сваім уласным краем

Край свой родны называць?

Из труппы театра уволилось большинство актеров. Фото: Кадр видео

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Худрук Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев, чья биография и творческое становление как актера и режиссера неразрывно связаны с главной драматической сценой страны, предложил в своем Фейсбуке: объявить 14 сентября, когда состоялся первый спектакль Белгостеатра, предтечи Купаловского, Днем белорусского театра. Его идею поддержали коллеги-театралы - пока в виде лайков и комментариев. Но, заметим, своего дня у тех, кто связан с отечественным театром, и вправду нет. Мы отмечаем международные дни театра и театра кукол - 27 и 21 марта соответственно.

Отметим, что в стране отмечается День белорусского кино - 17 декабря. Эта дата связана с выходом в 1924-м постановления Совнаркома «О кинопроизводстве в БССР», созданием организации «Белгоскино» и съемками первых кинохроник.

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