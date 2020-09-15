Ученый-иммунолог: Таких последствий коронавируса, какие были весной, сейчас не будет

Чего ждать от второй волны кооронавируса? Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси снова увеличивается количество зарегистрированных случаев коронавируса. В рост пошел ковид и во многих других странах. К нам уже пришла та самая вторая волна? Чего от нее ждать? Может ли защитить нас от коронавируса вакцина, которую рекордно быстро зарегистрировали в России и будут испытывать у нас? Об этом мы поговорили с Андреем Гончаровым, кандидатом медицинских наук, директором Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

«Есть предположение, что большинство людей, чей организм чрезмерно бурно реагирует на вирус, умерли»

- Андрей Евгеньевич, вторая волна коронавируса на подходе, судя по росту заболеваемости? Она будет такой же опасной, как и первая?

- Во всех европейских странах с начала августа начался резкий подъем заболеваемости. Вторая волна уже идет. В некоторых странах, например в Испании, судя по графикам, она даже уходит, будем надеяться. Во Франции намного превышены те показатели, что были весной. Но летальность не возрастает значительно. Это может говорить, с одной стороны, о постепенной мутации вируса, которая приводит к снижению его вирулентности (свойство поражать организм). С другой стороны, есть предположение, что большинство людей, чей организм чрезмерно бурно реагирует на вирус, умерли. Вероятно, таких последствий, какие были весной, сейчас не будет. Можно говорить также об оптимизации способов лечения инфекции. Но ничего принципиально нового пока нет.

- Но это не отменяет последствия, на которые жалуются переболевшие коронавирусом - проблемы с легкими, сердечно-сосудистой системой?

- Безусловно, коронавирус поражает практически все органы. У кого-то сильнее, у кого-то нет. Но говорить, что все переболевшие будут страдать от последствий всю жизнь, я бы не стал. Пока массовой проблемы никто не видит. Того пневмосклероза (поражение легких. - Ред.), которого ожидали повально, - его нет.

- Не могу не затронуть тему, которая вызвала большой резонанс. Вы тоже знаете, что, по данным ООН, в Беларуси смертность в первом полугодии этого года оказалась на 5500 человек выше средней за последние пять лет. Академик Александр Мрочек, комментируя эти цифры, заметил, что белорусы ничем не отличаются от европейцев по восприятию коронавирусной инфекции, и за этими высокими цифрами - настоящая статистика смертности, связанной с ковидом...

- Действительно, в странах, сравнимых по численности населения с Беларусью - Швеции, Бельгии, умерло от ковида более 5 тысяч человек. Нужно отметить, что принципы подсчетов летальных исходов во всех странах разные. Главный вопрос - умер пациент от коронавируса или эта инфекция была сопутствующей. Некоторые считают, что раз ковид выявлен, значит, он и есть причина смерти, хотя по факту не всегда так.

- В Беларуси готовятся к испытанию российской вакцины от коронавируса. И медиков, и тех, кто не имеет отношения к медицине, настораживает, что она была создана слишком быстро, чтобы пойти в массы. Но может, сейчас такой темп жизни, что ускоряется все, в том числе и создание новых препаратов?

- Не думаю, что будут какие-то серьезные последствия от этой вакцины. Но мое частное мнение, зарегистрирована она слишком поспешно. Векторные вакцины никогда широко не использовались, и это основная проблема. Да, они есть, но допущены для применения в ограниченном количестве.

Необходимо проследить, во-первых, частоту побочных явлений, а это можно сделать только при широком охвате. Во-вторых, отдаленные последствия, что очень важно. Этого пока не сделано. В России порядка 90 человек привито, и этого слишком мало, чтобы оценить последствия. Поэтому и нужно проводить третью фазу испытаний, которая будет проходить и в России, и в Беларуси.

Российская вакцина создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Она может оказаться неэффективной, если у привитого человека есть иммунитет к аденовирусам - они у нас циркулируют постоянно, это пятая часть всех ОРВИ. Чтобы свести к минимуму этот риск, вакцина вводится в два этапа с разными аденовирусами.

К слову, только что опубликованы данные о том, что приостановлены испытания 3-й фазы вакцины против коронавируса производства Astra Zeneca. И причиной является осложнение у одного из привитых. А ведь и российская вакцина создана по схожей технологии.

Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Кроме встроенного гена коронавируса что еще может быть главной действующей силой вакцин?

- Один из вариантов - инактивированный вирус. Но белки коронавируса не отличаются большой способностью вызывать иммунный ответ. Кстати, этим отчасти объясняется и небольшое количество антител после болезни. Поэтому эффективность инактивированной вакцины - большой вопрос. Хотя в Китае такую создали, провели испытания на небольшом количестве добровольцев и утверждают, что эффект есть.

В принципе, схожие с российской вакциной генетические конструкции созданы во многих других странах - просто никто не заявляет, что вакцина готова к широкому применению до тех пор, пока не завершена третья фаза исследований. Но вполне возможно, что российская вакцина окажется рабочей и безопасной.

- Если по стандарту, сколько лет разрабатываются новые вакцины?

- По-разному. Если вакцина против совершенно нового патогена, то до 10 лет.

«Постоянное использование антисептиков для профилактики принесет больше вреда, чем пользы»

- В вашем институте совместно с БГМУ разрабатывают метод лечения вирусной пневмонии мезенхимальными стволовыми клетками. И первые пациенты уже получают это лечение. В этом случае испытания длились долго?

- Мезенхимальные стволовые клетки - это не лекарство, а биомедицинский клеточный продукт, полученный из донорских клеток. То есть не чужеродные для человеческого организма вещества. Поэтому к ним не предъявляются такие же суперстрогие требования, как к лекарственным средствам, и перечень испытаний в данном случае минимальный. Здесь важно подтвердить, что это именно те клетки, которые заявляются, определить их жизнеспособность и микробиологическую чистоту.

- Где этот метод уже был апробирован?

- В лечении системной красной волчанки. Получены неплохие результаты в замедлении прогрессирования заболевания. Есть надежда, что этот метод в комплексной терапии будет эффективным и в других случаях.

- Расскажите популярно, как работают донорские стволовые клетки при пневмонии.

- Вводятся они внутривенно. И у мезенхимальных стволовых клеток есть свойство направляться именно к легочной ткани, что делает их привлекательными в лечении заболеваний легких. Действие этих клеток направлено прежде всего на подавление воспаления. Пневмония - это обязательно воспаление легочной ткани, а при ковидассоциированной пневмонии оно избыточное. Стволовые клетки направляются в очаг воспаления, чтобы подавить эту чрезмерную реакцию, которая уничтожает орган. Нельзя сказать, что они справляются с заболеванием в одиночку, но они усиливают эффект лечения, поскольку совместимы с любыми препаратами.

- Коронавирус снова пошел в рост, надо выбрать эффективную защиту. Что сейчас имеет право на жизнь, с учетом имеющегося опыта: маски, перчатки, антисептики?

- Соблюдение дистанции - да. Маски - да. Особенно во время подъема заболеваемости. Пусть они не будут фильтровать стопроцентно, но вирусную нагрузку, от которой зависит шанс заразиться, снизят. Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный. Контактный тоже возможен, но в меньшей степени. Поэтому постоянное использование антисептиков принесет больше вреда, чем пользы. Чаще пользоваться ими должны люди из группы риска - в возрасте старше 65, с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и др.). Перчатки - полный нонсенс! Кстати, выживаемость коронавируса на поверхностях до двух недель была сильно преувеличена. Максимум несколько часов.

- А профилактика? Правда, что дефицит витамина D - это вообще предрасположенность к коронавирусу?

- Опубликованы некоторые данные, что недостаток витамина D связан с заболеваемостью коронавирусом. Но следует также иметь в виду, что витамин D в большом количестве подавляет иммунную систему. Это аксиома. Поэтому принимать его без оснований не стоит. Укрепляйте иммунитет хорошим отдыхом, полноценным сном и питанием.

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