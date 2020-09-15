Госдолг Беларуси с начала года вырос на 18,6% и составил по $2150 на каждого жителя страны

А вот у микрогосударств вроде Макао, Гонконга и Брунея вообще нет госдолга. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 августа 2020 года (это пока последняя известная сумма) составил 53,1 млрд рублей, или около 20,4 млрд в долларах. С начала года общий долг страны вырос на 18,6%.

Простому человеку представить физически $20,4 млрд долга сложновато, но можно раскинуть его на все население Беларуси, чтобы понять масштабы. На каждого белоруса, включая стариков и младенцев, приходится по 5,6 тысячи рублей, или по $2150. Если разделить только на работающих жителей Беларуси, выйдет примерно по 12,3 тысячи рублей ($4700) на каждого.

Внутренний госдолг на 1 августа составил 9,8 млрд рублей (около 3,8 млрд в долларах), увеличившись с начала года на 1 млрд (+11,8%). Внешний госдолг составляет $17,8 млрд. В январе - июле 2020 года Беларусь погасила $1,05 млрд долгов и набрала новых на сумму $1,84 млрд. Из них:

- $1,32 млрд - облигации на внешних финансовых рынках,

- $370,3 млн - у России,

- $51,1 млн - у Китая,

- $21,2 млн - у Международного банка реконструкции и развития,

- $5,9 млн - у Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

Всего в 2020 году Беларусь должна погасить около 6 млрд рублей госдолга, в том числе 3,7 млрд - это погашение внешнего долга (2 млрд из них уже погашены, еще 1,5 млрд Россия пообещала рефинансировать). По традиции более 60% внешнего долга Беларуси - перед Россией, однако общий объем задолженности подсчитать сложно, Минфин не публикует такую информацию.

Большой госдолг накладывается и на общий дефицит бюджета. За первые полгода 2020-го дефицит бюджета составил 2,2 млрд рублей, хотя правительство и заявляет, что к концу года мы выйдем в ноль. А тут еще и МВФ отказался оказывать Беларуси экстренную «противокоронавирусную» поддержку в размере $940 млн. Что значит все происходящее в экономике и как мы оказались в долгах как в шелках, рассказывает аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ ЭКСПЕРТУ

«Экономика Беларуси не в силах самостоятельно справляться с госдолгом»

Насколько критичен для Беларуси госдолг в $20,4 млрд и когда мы можем его погасить?

- С одной стороны, есть страны, в которых госдолг гораздо выше. С другой - важно учитывать возможности страны платить по этому долгу. В Беларуси ситуация непростая, - объясняет Жанна Кулакова. - Во-первых, лишних денег сейчас нет и не предвидится, намечается огромный дефицит бюджета по итогам 2020 года (ранее Минфин озвучивал оценку - свыше 6 млрд рублей дефицита консолидированного бюджета по итогам 2020 года). Во-вторых, наш госдолг сформирован в иностранной валюте, в то время как основной поток бюджетных поступлений идет в белорусских рублях. В бюджет закладываются только проценты по госдолгу (это около $1 млрд в год), остальное правительство рефинансирует за счет новых займов или берет из золотовалютных резервов. Например, в этом году Минфин уже взял в долг на внешних рынках 1,84 млрд долларов, плюс 210 млн долларов на внутреннем рынке - в том числе для того, чтобы справиться с долгами. И даже при таких заимствованиях ЗВР с начала года сократились на 1,9 млрд долларов - из-за того, что примерно такую же сумму пришлось потратить на поддержание курса рубля. А из-за того что постоянно приходится брать новые кредиты, госдолг в долгосрочной перспективе не сокращается, а только растет. В настоящий момент экономика Беларуси не в силах самостоятельно справляться с госдолгом. Приходится постоянно привлекать новые кредиты на погашение старых. А при таком подходе госдолг не погасится никогда.

Есть ли страны, которые не живут в долг?

- Есть, но их немного. В основном это микрогосударства вроде Макао, Гонконга, Брунея. В целом в государственных заимствованиях нет ничего плохого, если только уровень госдолга не начинает создавать угроз финансовой стабильности. Важно, чтобы страна могла безболезненно делать платежи по долгу.

С внешним долгом все более-менее ясно, а как образуется внутренний госдолг?

- Это задолженность правительства перед внутренними кредиторами. Сейчас внутренний долг Беларуси формируется в основном за счет облигаций, которые Минфин размещает на внутреннем рынке страны. Обычно это облигации в иностранной валюте, а кредиторами здесь выступают белорусские предприятия и граждане. Значительный рост внутреннего долга в этом году связан с падением курса рубля. Большая часть внутреннего долга сформирована в валюте, а отчетность Минфин дает в рублях. Вырос курс доллара - вырос и внутренний долг в рублевом эквиваленте.

Сколько мы вообще должны России и почему она - наш главный кредитор из года в год?

- На самом деле в последние годы Россия неохотно кредитует Беларусь. Например, в прошлом году от правительства и банков России удалось привлечь всего $730,2 млн, а от других внешних кредиторов - $913,4 млн. В позапрошлом - $879,1 млн от России против $1479,7 млн от других. Через облигации Беларусь сейчас заимствует больше, потому что это быстрее и удобнее, хотя и дороже. На мой взгляд, МВФ отказался кредитовать Беларусь по политическим причинам, а Россия - по тем же причинам согласилась. Посчитать общий объем задолженности перед Россией затруднительно, поскольку Минфин не публикует информацию о состоянии госдолга в разрезе кредиторов. В прошлом году РБК оценивал задолженность Беларуси перед Россией в $7,55 млрд.

Насколько важна для бюджета сумма рефинансирования в $1,5 млрд, которую нам пообещала предоставить Россия?

- $1,5 млрд от России - с одной стороны, сумма, которая позволит решить вопрос с выплатой долгов хотя бы до конца года, с другой - сумма, которая не решит глобальных проблем в экономике. Сейчас правительство в непростой ситуации: уровень ЗВР вплотную приблизился к нижнему порогу, установленному в прогнозе на 2020 год (7,3 млрд долларов), план по заимствованиям через облигации тоже практически выполнен, а вот все необходимые платежи по долгам еще не сделаны. Я думаю, что кредит от России пойдет на рефинансирование части старых кредитов и на выплату долга за газ той же России.