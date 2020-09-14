«Рисовала на одном дыхании часов 14 подряд»: минчанка рассказала, как создает символику столичных микрорайонов

Автор новых гербов Татьяна Горельчик говорит, что ее муж Артем поддерживает и разделяет ее инициативу

Они мгновенно разлетелись по сети и стали символами объединившихся в своих районах горожан.«Комсомолка» поговорила с автором работ и узнала, как она придумывает новую символику и зачем она вообще нужна.

Татьяна рассказала, что начала создавать их всего несколько дней назад - толчком стал найденный в сети неофициальный символ Грушевки.

- Когда я увидела в сети флаг Грушевки, мне очень захотелось нарисовать что-то аналогичное для Каменной Горки, я ведь давно собирались это сделать. В первый день рисовала на одном дыхании часов 14 подряд не прерываясь. Потом попросили символ Чижовки, сделала и его. А дальше понеслось в интернете: «А для этого района сделайте, а для этого. Изобразите, что мы сильные и хорошие», - рассказывает автор работ. - В соцсетях предлагают идеи, что бы можно было изобразить в качестве символа района. Я беру эти идеи, добавляю личные ассоциации с районами. Пишут и из других городов, поселков, деревень: Могилев, Тарасово, Ратомка. Так что заказов очень много.

Татьяна говорит, что некоторые работы делались легко, особенно когда уже есть готовая идея, а над другими приходится поломать голову.

- Сколько времени занимает одна работа, сказать сложно. Например, позавчера я сделала шесть эскизов, они были сложные сами по себе, пришлось искать много информации. Например, история Медвежино началась с реки Мышки - это уже интересно, поэтому я нарисую не только медведя, но и мышку. В каждый вариант хочется внести историческую и патриотическую составляющую. А еще оказалось, что Шабаны называются в честь мусульманского месяца шабан, и он означает бесконечность. Или название Масюковщины произошло от имени Муса, - говорит Татьяна.

Герб со Ждуном Татьяна сделала для Ждановичей

«Я люблю Беларусь всем сердцем»

С 12 сентября минчанка нарисовала уже более 20 символов - в основном это гербы некоторых районов Минска и городов Беларуси. Для «Спортивной» - подтянутая бегунья, для Ждановичей - Ждун, «диджеи перемен» для Червякова, МЧС в попытках снять флаг - для «Каскада». Все они выполнены на фоне бело-красно-белого флага с сердечками, а для Могилева - лев, держащий лапу на шлеме ОМОНа. К слову, некоторым районам досталось сразу по два герба на выбор. Например, для Серебрянки есть вариант со слитками серебра и со столовыми приборами, а для «Пушкинской» - герб с пушкой и еще один с убитым на этом месте Александром Тарайковским.

Идею герба Пушкинской к Татьяне пришла во сне

- Идея этого герба пришла во сне: человек с распростертыми руками и пробитым сердцем. Эта идея врезалась мне в память, я проснулась и начала ее рисовать, - вспоминает девушка.

Автор новых символов - не профессиональный дизайнер, а, как она сама говорит, «неравнодушный человек». До «коронакризиса» продавала парфюмерию как индивидуальный предприниматель, однако сложившаяся ситуация подкосила дело - осталась без работы.

- У меня начались панические атаки, поэтому отвлекаюсь как могу. Когда я упоенно рисую, словно исцеляюсь, - признается собеседница. - Хотела стать дизайнером, но я такой правдолюб, что не ужилась в Госинституте управления и социальных технологий БГУ. Была ситуация, когда со мной поступили несправедливо, я не смирилась с этим и ушла, - поясняет автор новых гербов Минска. - В силу влияния университета, где мне говорили, что не умею рисовать, я стесняюсь показывать свои работы. Хотя людям они нравятся, например, герб квартала на Маяковского ребята начали рисовать на стене. Они скинули мне фотографию сначала, и я расплакалась - для меня это очень эмоциональный момент.

Символом Каскада стала машина МЧС в попытках снять флаг

Девушка рассказывает, что всем сердцем любит Беларусь и очень рада быть полезной стране в такой сложный момент.

- Я родилась в Минске, но, испугавшись последствий чернобыльской аварии, родители увезли меня в Россию. Очень тяжело быть без Родины. Я чувствовала себя кочевником, много чего повидала, много где была, сменила семь школ. И когда вернулась в Минск, в Беларусь, мне было очень приятно обрести Родину. Я люблю Беларусь всем сердцем, - вдохновенно говорит собеседница.

Она рассказывает, что ее родители недавно купили домик под Лепелем, неподалеку от которого стоит памятник ее прадедушке-партизану. Она с гордостью упоминает о том, что стихи ее прапрадеда издавались в сборнике партизанских стихов «Лесная песня».

Как оказалось, название микрорайона Шабаны происходит от названия мусульманского месяца, который означает бесконечность

А В ЭТО ВРЕМЯ

За последние пару недель некоторые районы Минска обзавелись своими новыми достопримечательностями. Одна из самых известных - Площадь Перемен. Этот двор на пересечении улицы Червякова и Сморговского тракта стал знаменитым центром сбора столичных жителей благодаря муралу с изображением диджеев, включивших песню «Перемен» Виктора Цоя на одном из официальных мероприятий перед выборами. Нарисовали мурал на небольшом техническом здании. Городские власти активно пытаются вернуть зданию первоначальный вид, однако граффити рисуют вновь и вновь в разных вариантах. Чтобы предотвратить его появление, даже выставляли охрану из ОМОНа и сотрудников милиции, которые дежурили несколько дней круглосуточно. Но как только караул ушел, граффити вернулось на свое место. В минувшие выходные местные жители организовали импровизированную ярмарку и выступление группы «J:Морс» и таким образом отметили День города.

А в Уручье в бело-красный перекрасили скульптуру Змея Горыныча на полянке в лесном массиве. По словам местных жителей, до Змея, которому больше 30 лет до этого «никому не было никакого дела». Однако после смены окраса ситуация резко изменилась.

- Днем прилетели работники с зеленой краской и подкреплением из ОМОНа, но жители не дали испортить Змею бело-красную ливрею. А вечером вынесли столы и угощали чаем с печеньками - праздник города же вроде. Никогда не подумал бы, что этот край Минска с видом на лес станет эпицентром событий! - написал один из местных жителей на своей странице в Фейсбуке.

ОФИЦИАЛЬНО

Вплоть до уголовной ответственности

Еще два месяца назад МВД предупредило о последствиях, которые грозят авторам оппозиционных, по мнению властей, граффити и даже тем, кто расклеивает на улицах подобные наклейки или размещает транспаранты: дело может дойти до ареста. В ведомстве подчеркнули, что авторам «различного рода надписей, наклеек, транспарантов, растяжек и распространения печатной продукции, направленных против существующей избирательной системы, государственных органов власти и управления» грозит не только ответственность по ряду статей Административного, но и Уголовного кодекса. Речь идет не только о крупных штрафах, но и о возможных общественных работах или даже аресте.