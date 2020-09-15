«ОМОН в баре шел конкретно к ним»: дела задержанных журналистов Васюковича и Гридина отправили на доработку

Васюкович показал сотрудникам милиции удостоверение журналиста, но все равно его задержали и доставили во Фрунзенское РУВД. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 15 сентября, в суде Фрунзенского района Минска начались судебные слушания по делам задержанных 13 сентября журналистов - фотографа портала TUT.BY Владимира Гридина и фотографа газеты "Новы час" Александра Васюковича. Им вменяется административное правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Александр находится в здании на Окрестина. Оттуда он общается с судом по скайпу. Присутствующим в зале хорошо видно Васюковича на большом экране. Судя по всему, он сидит в коридоре - за спиной молодого человека проходят люди, слышны голоса. Связь не очень хорошая: Александр время от времени переспрашивает судью и адвокатов.

В суде Фрунзенского района Минска начались судебные слушания по делам задержанных 13 сентября журналистов - фотографа портала TUT.BY Владимира Гридина и фотографа газеты "Новы час" Александра Васюковича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Работаю фотографом, индивидуальный предприниматель, - рассказал Александр.

Судья Писаревич объявил перерыв для общения журналиста с адвокатом.

После перерыва судебный процесс начался не сразу - из-за технических неполадок.

Судья говорит, что Васюковичу вменяется то, что он 13 сентября с 20.05 до 20.20, находясь на улице Романовская Слобода, принял активное участие в митинге, выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь!", "Уходи, позор!".

- Я работал как журналист. Делал фоторепортаж на Марше героев, - говорит Александр про события 13 сентября.

Александр находится в здании на Окрестина. Оттуда он общается с судом по скайпу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам фотографа, он со своим коллегой Владимиром Гридиным решили пройти в центр, чтобы найти место, где можно сесть и отправить фотографии редакции.

- Мы нашли это место - бар 1067. В бар зашли примерно в 8 вечера. Сели, открыли компьютер, начали отбирать снимки, чтобы их отправить. Все это время мы работали в баре. После чего к нам пришел еще один мой друг, он не журналист. Примерно в 9 вечера мы вышли покурить на крыльцо бара. Покурили, зашли в бар, и уже внутри бара нас задержал ОМОН - всех троих.

Васюкович показал сотрудникам милиции удостоверение журналиста, но все равно его задержали и доставили во Фрунзенское РУВД вместе с его коллегой и другом (их тоже судят. - Ред.).

- Вам объяснили, по какому поводу вы задержаны? - уточнила адвокат у своего подзащитного.

- Нет, не объясняли. Фототехника у меня изъята.

Судья уточнил, было ли у Александра редакционное задание в день задержания.

- У меня устное задание было - сделать репортаж. Бумаги с собой не было. (...).

На шее у меня было удостоверение корреспондента газеты "Новы час".

- Принимали ли вы участие в массовых мероприятиях как участник? - спросил судья.

- Нет, я никогда не принимал участие в массовых мероприятиях как участник, потому что это не соответствует стандартам журналистики.

- Выкрикивали лозунги?

- Нет, не выкрикивал - ни на марше, ни в баре, ни возле бара.

Любопытно, что в оглашенном судьей рапорте сотрудника ГУВД Васюкович был задержан не в баре, как утверждает журналист. Якобы фотограф принимал участие в митинге на улице Романовская Слобода.

Адвокат попросила истребовать видеозаписи из бара, а также вызвать в качестве свидетеля Гридина Владимира и его друга Егора, которые были задержаны с ним. Защита просит вызвать в суд еще одного свидетеля.

Суд по делу Васюковича должен был продолжиться после двух часов дня, но судебное слушание продолжилось лишь около полчетвертого дня.

В итоге судья вынес решение - возвратить дело на доработку в РУВД. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде выступила свидетель - директор компании Жанна. По словам девушки, 13 сентября вечером она была в баре 1067 и видела, как ОМОН ворвался в бар и задержал компанию из троих ребят, в которой был и Васюкович.

- Они шли конкретно к ребятам, которые говорили: "Мы журналисты", - рассказала девушка.

Девушка опознала Васюковича на экране телевизора:

- Я его точно запомнила, извините, он рыжий, с бородой, - говорит Жанна.

Защитник предоставила суду видеозаписи.

На одной из записей видно, как задерживают молодых людей в баре 1067.

В итоге судья вынес решение - возвратить дело на доработку в РУВД.

Дело по фотокорреспонденту Владимиру Гридину тоже отправили на доработку.