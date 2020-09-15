От 10 до 15 суток и штрафы до 1350 рублей. В Беларуси 15 сентября судили 8 журналистов за участие в акциях и неповиновение милиции

Несколько протоколов в судах отправили на доработку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 15 сентября состоялись суды над журналистами из Минска, Гомеля, Пинска, Бобруйска.

Журналистке-фрилансеру Марине Дробышевской из Гомеля назначили административный арест на 10 суток. До этого она провела ночь в изоляторе, пишет БАЖ. Журналистка освещала акции протеста для нескольких СМИ, в частности, для местного портала «Сильные новости».

Журналиста Пинского портала «Медиа-Полесье» Евгения Николаевича тоже осудили на 10 суток. Его задержали днем 6 сентября на площади Ленина в Пинске. С собой у Евгения был бейдж и удостоверение журналиста. Суд по его делу перенесли с 9 сентября на 14-е, чтобы допросить свидетеля из милиции, пишет «Медиа-Полесье». Судебное заседание длилось 5 минут, решение огласили на следующий день.

Журналистку Reform.by из Бобруйска Ирину Купцевич 15 сентября оштрафовали на 270 рублей за участие в незаконном массовом мероприятии. Накануне она ходила в опорный пункт милиции «на беседу», но участкового там не застала. А 15 сентября она пошла в суд, где должны были пройти слушания по делу ее брата, которого обвиняли по ст.23.34 КоАП. Оттуда журналистка поехала в РУВД. У журналистки спросили фамилию, а после этого задержали, сообщает Reform.by.

Также 15 сентября на 15 суток осудили известного спортивного журналиста Сергея Щурко. О том, что журналист не выходит на связь, в понедельник, 14 сентября сообщила бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» и «Мисс Беларуси — 2008» Ольга Хижинкова. Информацию о том, что суд над журналистом состоялся, pressball.by подтвердили в Первомайском РУВД. Его оштрафовали по той же статье, что значится в протоколах других журналистов – 23.34 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия».

Журналистов «Белсат» Катерину Андрееву и Максима Калитовского судили по двум статьям – 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неповиновение законному требованию должностного лица). По статье 22.9 и Катерину, и Максима оштрафовали на 1350 рублей, протокол по второй статье отправили на доработку. В ИВС журналисты провели трое суток, вечером 15 сентября их отпустили.

Кроме того, во вторник начались суды над задержанными 13 сентября фотокорреспондентами Александром Васюковичем (газета «Новы час») и Владимиром Гридиным (портал tut.by). Их задержали в кафе «1067» на Романовской слободе – туда журналисты пришли, чтобы отправить в редакции фотографии. В протоколах, которые на них составили, сказано, что и Александр, и Владимир принимали участие в митинге и выкрикивали лозунги. Их дела отправили на доработку.

Напомним, у журналистов есть законное право работать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию (п.2.2 ст. 34 Закона о СМИ). Препятствование работе журналиста может быть основанием для возбуждения уголовного дела.

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