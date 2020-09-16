Гродненец, который переплыл Неман, убегая от людей в штатском: «Два дня боюсь выходить из дома»

32-летний строитель из Гродно Виктор переплыл Неман. Фото: Hrodna.life

Видео, где парень переплывает реку, разлетелось по всему интернету. Не каждый сможет одолеть могучий Неман.

- Я, как человек, который отдавал присягу народу, хотел прийти на мирную акцию, стать на колени и сказать силовикам: «Что вы творите? Я тоже отдавал присягу». Для акции подготовил бело-красно-белый флаг, который завязал на шею, майку с гербом «Погоня» и даже носки с белорусским орнаментом. 13 августа один пришел в центр Гродно. Стоял около драмтеатра. Люди, проходящие мимо, поддерживали меня, но были и те, кто осуждал. Не знал, как мне пройти в центр - все было перекрыто в сторону Советской. Так я и стоял минут 15, как вдруг заметил приближающийся ко мне серый бус без номеров. Я подбежал еще ближе к драмтеатру (здание стоит на крутом холме вблизи реки Неман. - Авт.). В этот момент ко мне подошел мужчина с двумя детьми - мы стояли, разговаривали. И дальше увидел, как в мою сторону движется крепкий мужчина, одетый в черное и с борсеткой под мышкой. Он мне сказал: «Отойдите, пожалуйста. Я вижу, что вы хороший парень». Я не ушел, а уже через пару минут увидел, как мне навстречу идут два других амбала в штатском. Тогда сказал своему собеседнику, что это за мной. А дальше все развивалось как в кино. Я хоть и занимался спортом и физически крепкий, понимал, что от них не убегу, - рассказывает «Комсомолке» Виктор.

По словам гродненцев, он слышал, как люди в штатском перекрикивались и собирались его окружать. Выход один - прыгать в Неман.

- Я скатил кубарем со склона и прыгнул в воду. Однажды пытался переплыть Неман - но мне не удалось, вернулся назад. В этот раз на мне еще были кроссовки, флаг, мастерка, но я был настолько напуган, что каким-то чудом переплыл реку - в этом месте ширина Немана почти 300 метром. Они кричали, чтобы я вылезал из воды, и вызывали ОСВОД, потому что утону. Отвечал: «Это будет на вашей совести». Они посмотрели по сторонам и ушли. Пока я плыл до другого берега, кричал людям, чтобы они вызвали мне такси. Боялся, что, как только выйду на берег, меня заберут и арестуют. Но на другом берегу меня встретил мужчина с младенцем и еще один парень - Евгений, - вспоминает гродненец.

По словам Виктора, молодой отец следил, чтобы к берегу не подъехал микроавтобус без номеров, а Евгений в этот момент дал ему свою байку и отвел в машину, чтобы отвезти домой. Такси еще не приехало к месту вызова.

- Моя жена не одобряла решение пойти на мирную акцию, но я написал ей эсэмэску: «Люблю тебя. Пойду за народ». Когда вернулся домой, она немного испугалась. Но теперь говорит, что сама готова выйти на мирный протест. Мы с ней договорились повесить на балконе два флага: официальный и бело-красно-белый. Но все эти два дня я боюсь появляться на улице. Отходил от дома максимум на 300 метров - и все время оглядывался. Вот даже с вами говорю, а руки трясутся, - делится Виктор.

Во время падения со склона гродненец получил ушиб мягких тканей живота и ушиб костей, но госпитализация ему не понадобилась.