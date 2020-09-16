11 суток ареста. Суд вынес решение по делам фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича, которые работали на акции протеста

Протоколы журналистов отправляли на доработку - после нее в документах изменилось место, где журналисты якобы участвовали в акции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ИВС на Окрестина в ожидании решения суда фотографы Александр Васюкович (сотрудник газеты «Новы час») и Владимир Гридин (сотрудник портала tut.by) провели почти трое суток. Они были задержаны вечером в воскресенье, 13 сентября после протестного марша. Их увезли в РУВД из кафе на улице Романовская Слобода, где они отправляли фотографии в редакции. У обоих с собой были журналистские бейджи.

По версии милиции, которая была отражена в протоколе, фотографы кричали «Уходи», «Жыве Беларусь», «Позор». Свидетели из ОМОН утверждали, что фотографы участвовали в акции протеста. Журналисты с протоколом не согласились и настаивали на том, что в тот вечер они работали, не выкрикивали никаких лозунгов и не являлись участниками акций.

Протокол, который в суде рассматривали 15 сентября, в результате отправили на доработку. Фотографов из ИВС не отпустили.

16 сентября процесс продолжился. В доработанных протоколах изменили место, где якобы митинговали фотографы - недалеко от станции метро Пушкинская. Как сообщал БАЖ из суда, фотокорреспондент Ольга Шукайло подтвердила, что видела Васюковича во время работы на акции. Он был обозначен, с собой было удостоверение. По ее словам, он ничего не кричал, с собой у фотографа не было символики.

- После инцидента с журналистами БелаПАН, «КП» и TUT.BY две недели назад, фотографы вообще стараются не разговаривать с участниками акции, - добавила Ольга. Напомним, 4 сентября шестерых журналистов этих медиа осудили на 3 суток административного ареста за участие в акции 1 сентября, на которой они работали.

Суд в результате назначил Владимиру Гридину и Александру Васюковичу по 11 суток ареста.

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