Травматолог-ортопед: «Проблемы с суставами - как возрастные морщины - появляются почти у каждого после 40 лет»

О болезнях суставов, о том, как они провоцируют остеохондроз и проблемы с позвоночником, «Комсомолке» рассказал доцент кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Андрей Беспальчук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Андрей Павлович, слышала, что болезни суставов становятся спусковым крючком для остеохондроза, проблем с позвоночником. Когда болит колено или тазобедренный сустав, человек меняет позу, чтобы меньше болело, но он усиливает нагрузку на позвоночник…

- Да, несомненно, если появляется хромота, то, как следствие, возникает непривычная нагрузка на позвоночный столб и появляются боли и в этой анатомической области. Практически каждый человек после сорока лет сталкивается с проблемами суставов. Это связано с тем, что эластичность соединительной ткани падает - это как морщинки, которые появляются с возрастом, то же самое происходит и с хрящом.

Теряется эластичность хрящевой ткани - и это уже первая стадия артроза. Постепенно проблема прогрессирует, сопутствующие причины усугубляют ситуацию - такие, как образ жизни, перенесенные травмы. Мы, врачи - травматологи-ортопеды, встречаемся и с врожденными деформациями конечностей, о которых человек даже не знает, а это ведет к перегрузке суставных поверхностей костей, травматизации менисков.

Из-за нарушения походки позвоночник тоже включается в патологический процесс. Хромота ведет к тому, что нарушается осанка, страдают межпозвоночные диски - как следствие, проявляются проблемы поясничного отдела позвоночника. Возникает замкнутый круг. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию.

- Слышала, что при проблемах с суставами, при остеохондрозе, помимо лекарств и специальной гимнастики, эффективны физиопроцедуры. Помогают?

- Физиопроцедуры действительно назначаются в комплексе лечения проблем, связанных с поражением хрящевой ткани, при воспалительных процессах. Цель - обезболивание, снятие воспаления, улучшение кровообращения в определенной области, что ведет к нормализации питания суставного хряща.

«Если нарушена чувствительность ладони в области первого-четвертого пальцев - нужно сразу обращаться к врачу»

- С чем к вам чаще обращаются?

- Так сложилось, что в основном я занимаюсь лечением пациентов с наиболее разнообразной, сложной и в то же время интересной патологией - патологией кисти. Поэтому чаще обращаются пациенты с проблемами кистевого сустава, мелких суставов кисти.

Кистевой сустав - один из самых сложных суставов в плане диагностики и выбора рациональной тактики лечения. Он состоит из восьми костей запястья, лучевой и локтевой, пястных костей - все это стабилизировано связочным аппаратом. Даже повреждение одной маленькой связки может привести к нестабильности.

А любая нестабильность - фактор развития последующей патологической перенагрузки, что приводит к механическому разрушению хрящевой ткани, развитию артроза. Например, пациент упал на руку - появилась боль, отек в области кисти.

Если вовремя не диагностировать разрыв одной лишь связки - через годы это может привести к быстрому стиранию хряща, усилению боли и даже к тому, что человек не сможет выполнить элементарные действия - к примеру, поднять рукой чайник или портфель.

Когда обращаются поздно, может оказаться, что некоторые кости запястья уже «омертвели». А если бы человек обратился сразу - проблему можно было бы разрешить вовремя и не возникло бы таких критических последствий. К сожалению, таких пациентов достаточно много.

- Офисные работники, программисты сейчас все чаще жалуются на карпальный синдром - когда из-за повышенной нагрузки при работе за компьютером страдают суставы кистей. Как не пропустить проблему?

- Карпальный синдром относится к группе туннельных. При перегрузках кисти и кистевого сустава может возникнуть ситуация, когда срединный нерв окажется зажат в карпальном канале, в результате возникает отек оболочек нервного ствола.

Это может проявляться нарушением чувствительности ладони в области первого-четвертого пальцев, появляется ощущение бегающих мурашек в них, снижается сила захвата кисти. Впоследствии у пациентов возникают ночные боли, от которых люди постоянно просыпаются.

И только тогда большинство обращается к врачу. Но это уже не начальная стадия - уже произошло сжатие срединного нерва, нарушено питание нервного ствола, возник венозный застой крови. Это приводит к тому, что оболочка, которая покрывает нерв, начинает разрушаться. И чем позже человек придет - тем хуже прогноз.

Как правило, у большинства таких пациентов есть и остеохондроз - проблемы в шее. Как только человек почувствовал первую симптоматику, он должен тут же обратиться к неврологу. Не надо тянуть - пройдет месяц-два-три, боль лишь усилится, но даже после операции, когда мы рассечем связку в области сустава кисти, пытаясь устранить проблему, на таком этапе мы уже не дадим гарантии, что чувствительность восстановится полностью.

- Бывает, что у человека есть онемение рук, врачи лечат шею, зажатые там нервы, но проблема в кисти остается?

- Очень часто так и происходит. Поскольку основная проблема в шее - акцент делают на проблеме в шейном отделе, который и лечат. Но не надо забывать, что на сегодняшний день существуют специальные методы исследования, такие как ультразвуковое исследование, электронейромиография, магнитно-резонансная томография.

Эти исследования позволяют установить уровень зажатия нервных стволов. У нас в 6-й клинике Минска не берут на операцию с синдромом карпального канала, пока человеку не выполнят электронейромиографию. Это необходимо не только с целью диагностики, но также оценки качества проведенного лечения.

«Не могу отжаться и больно поднимать сумку»

- У многих людей диагностируем такую патологию, как ризартроз. Это артроз седловидного сустава первого пальца кисти. Из-за того что первый палец самый функциональный, человек его максимально использует. К примеру, очень многие люди живут в телефонах. Естественно, при работе с гаджетами основная нагрузка приходится на основание первой пястной кости.

- Многие люди живут в телефонах. Естественно, при работе с гаджетами основная нагрузка приходится на основание первой пястной кости. Как ни удивительно, этой патологией чаще страдают женщины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как ни удивительно, этой патологией чаще страдают женщины, и, к сожалению, часто это двусторонняя проблема. Постепенно суставные поверхности первой пястной кости и многоугольной кости разрушаются, возникает боль в основании большого пальца. Важно вовремя обратиться к врачу, когда еще можно избежать операции.

В кистевом суставе бывают проблемы, которые не сразу заметит даже врач. Например, может сформироваться маленькая киста (гигрома) на ладьевидно-полулунной связке - всего несколько миллиметров диаметром, которая практически не прощупывается, но видна на ультразвуковом исследовании.

Вся специфика в том, что это образование находится под нервом, который иннервирует кистевой сустав. Пациенты в такой ситуации жалуются: «Не могу отжаться» или «Больно поднимать сумку». Киста давит на нервное волокно, которое там проходит, и в итоге весь кистевой сустав оказывается вовлечен в болевой синдром.

Нет универсального средства спасения от этой проблемы. Одному советуешь перестать отжиматься, другому показано хирургическое лечение.

- Связаны ли болезни суставов с образом жизни?

- Многие начинают усиленно заниматься спортом - особенно айтишники, которые думают: «Если я весь день сижу - надо бегать!» И начинают буквально насиловать организм, бегать марафоны, механическим путем усиленно изнашивая свои суставы. Одному - ничего, а у второго небольшая деформация конечности, о которой он не знает, усугубленная нагрузкой, приведет к перегрузке и станет толчком к развитию артроза. Все хорошо в меру.

Иногда приходит человек: «Бегаю по 10 километров - болит!» Уточняю: «А если - пять?» - «Тогда нет». Ну так бегайте пять километров. Но людям хочется бить рекорды.

Боль - защитная реакция организма, к ней надо внимательно прислушиваться. Это начальный звоночек, обозначающий возникновение проблемы. Первым делом надо исключить нагрузки, которые приводят к ее появлению. И, конечно же, следует не тянуть, а сразу же обращаться к врачу. Если затягивать, терпеть, надеяться, что все само собой рассосется - время потеряете, а проблема лишь усугубится.

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