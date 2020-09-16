«Купаловский всегда будет Купаловским, неважно - на сцене или без нее». Актеры - о 100-летии театра.

14 сентября исполнилось 100 лет Купаловскому. Но театр не открыл сезон и ушел в простой еще в конце августа - после увольнения гендиректора Павла Латушко, а вслед за ним и большей части актеров. И хотя юбилейные торжества так и не состоялись, мы решили, что 100-летие - хороший повод, чтобы поговорить о театре с любимыми актерами.

Еще недавно на середину сентября планировались торжества по случаю 100-летнего юбилея Купаловского театра.

Актриса Валентина ГАРЦУЕВА: «В Купаловском всегда жил дух Беларуси»

- Я помню Купаловский с самого детства, с первого года… Если кто-то думает, что для нас, артистов, уволиться было просто, что это какой-то каприз, это не так. Учитывая, как много народных артистов покинуло театр, которых я также помню с самого детства… Это люди, которые отдали Купаловскому свои жизни.

Народная артистка Зоя Белохвостик с дочерью Валентиной Гарцуевой в конце лета вместе с другими актерами уволились из родного театра. Фото: архив.

Из последних воспоминаний чаще приходит на ум спектакль «Першы», который поставил Рома Подоляка на Камерной сцене меньше года назад. Там есть сцена, где дети решают сбежать из детского сада. И начинают скандировать: «Сва-бо-да!..» Эта сцена изначально была сделана безо всякого намека, но зрители в этот момент всегда оживлялись и аплодировали. В Купаловском всегда жил дух Беларуси: мы играли на белорусском языке, ставили белорусские пьесы, чувствовали отдачу белорусских зрителей. Поэтому все закономерно, в том числе и наш уход, который поддержали наши зрители.

- Никто не пропадет, если у кого-то какая-то беда - решим это сообща. Вместе ушли и вместе будем двигаться дальше. Фото: архив.

Что касается нашего будущего, я пока не могу рассказывать про наши конкретные планы, но они есть: мы собираемся, двигаемся вперед, будем держаться коллективом. Купаловский всегда будет Купаловским, неважно - на сцене или без нее. Есть и съемки, есть другие подработки. Колоссально помогли обычные люди вокруг нас, например, с квартирами, которых сейчас лишаются уволенные актеры, живущие в арендных квартирах ЖК «Магистр».

- Мы ушли и стали более народным театром, чем были... Фото: архив.

Никто не пропадет, если у кого-то какая-то беда - решим это сообща. Вместе ушли и вместе будем двигаться дальше. Ходят слухи, что якобы есть списки уволенных актеров, которых не рекомендуют брать на работу. Но я вижу, что реальность совершенно другая, мы не чувствуем себя изгоями. Наоборот, мы ушли и стали более народным театром, чем были. Конечно, есть сложности, но мы понимали, на что шли, и были к ним готовы. Есть ради чего.

Валентина (справа) с мамой, Народной артисткой Беларуси Зоей Белохвостик, и тетей - известной белорусской журналисткой и редактором Надеждой Белохвостик. Фото: архив.

Актер Дмитрий ТУМАС: «Устроился на три работы - и это все физический труд»

- Купаловский для меня всегда был теплым и родным местом. Я, правда, еще молодой человек, поэтому Купаловский для меня скорее место, где я больше обучался. Конечно, у меня были и серьезные роли, но не так много. А тепло на душе было от каждого дня, когда я там находился. Мы всегда друг друга поддерживали, любили, помогали. И конечно, были примером друг для друга на сцене.

Актер Дмитрий Тумас в день увольнения из Купаловского театра. Фото: архив.

Из последнего часто вспоминаю Георгия Рафаиловича Малявского, который исполнил роль в спектакле Александра Гарцуева «Юбилей ювелира». Георгий Рафаилович играет там умирающего старика, у которого есть мечта - встретиться с королевой.

В его исполнении я увидел не то, что пример, а будто отсыл к моему дедушке, который умирал и проходил испытания последними днями. И я проходил эти испытания вместе с ним… Я увидел правду на сцене - правду о человеке, который умирает.

Мне стало очень тяжело, очень больно. И я после признался ему: «Дядя Жора! Это было так искренне… Вы нереально сыграли, по-настоящему…» Я увидел в нем своего дедушку, и для меня оказалось невероятно тяжело еще раз пережить его уход.

Понятно, что это серьезная работа режиссера, но, безусловно, это и величайший труд актера, у которого на сегодняшний день не будет больше возможности сказать что-то с этой площадки. А у молодежи не будет возможности научиться у этого прекрасного мастера…

В день увольнения из Купаловского актеры фотографировались в своих гримерках. Фото: архив.

Думаю о нашем будущем после ухода, осознавая, что мы не сможем еще долго зарабатывать так, как зарабатывают актеры в Европе. Да, купаловцы сейчас вместе, и все возможно. Но мы не можем постоянно играть спектакли на острые темы, на политические. Возможно, мы с этого начнем, не знаю, я могу отвечать только за себя. И я готов. Но в итоге все равно придем к тому, что вернемся к своему репертуару, не всегда серьезному. И тут вопрос: когда мы сможем снова развлекать людей? Сегодня я не смогу. И осуждаю тех, кто может и делает это сейчас…

- Я не могу сейчас играть на сцене, не хочу кривляться, не хочу быть неискренним… - Дима Тумас на новой работе, связанной с физическим трудом. Фото: архив.

Меня сегодня во дворе упрекнула соседка, с которой мы вместе выгуливаем собак. Мол, какое вы, купаловцы, имеете право лишать людей возможности отдыхать, приходить в театр, переключиться? Я ответил: «Имеем». Я тоже, как и любой человек, могу отказаться от работы, и я ушел из театра.

Может быть, соседка по-своему права, но ведь мы живем в одном обществе, в Минске. Я не могу сейчас играть на сцене, не хочу кривляться, не хочу быть неискренним… Но она стояла на своем: «Вы обязаны. Вы - артисты. Вы разрушили главный театр нашей страны…» Я не смог с ней разговаривать после этих слов…

- Сегодня для многих на первый план выходит вопрос - на что выживать, как кормить семьи? Ты еще до увольнения подрабатывал на стройке, не гнушаясь физического труда…

- Во-первых, я мужчина в расцвете сил, мне осенью исполнится 34 года. Меня берут на любые работы, я крепкий парень. Сейчас я работаю на трех работах - с утра до вечера - это все физический труд. На трех - потому что там не очень много платят. А я хочу заработать, чтобы немножко позволить себе позаботиться о здоровье - зубы подлечить и прочее. Но не хочу лечиться и питаться в государственных конторах. Решил перестроить свою жизнь, чтобы не платить им.

Да, я знаю, что многие артисты, кроме творчества, не могут заниматься ничем. Я - могу: и копать, и строить, и все что угодно. Я много работ перепробовал. Так я справляюсь с ситуацией, не подчиняюсь стрессу.

Дело в том, что мой прадедушка - основатель Гродненского театра, одного из первых театров в нашей стране (Николай Ковязин - первый главный режиссер Гродненского областного театра, открытого в 1947 году. - Ред.).

Когда у дедушки был туберкулез в последней стадии, он принимал у себя актеров, которые у него в палате репетировали. Наверное, где-то эта упертость и трудолюбие отозвались и во мне. Наверное, поэтому я и такой. Считаю, что, если у тебя есть силы, ты должен выкарабкаться из любой ситуации.

Актер Олег ГАРБУЗ: «Купаловский - это не стены, это - люди»

- Пока мы просто живем и поддерживаем друг друга - купаловцы всегда были одной большой семьей. Когда мы выйдем из сложившейся ситуации - все об этом узнают. А прямо сейчас, например, я гуляю с друзьями и горожанами по минским улицам, - рассказал «Комсомолке» актер Олег Гарбуз.

Актер Олег Гарбуз в сентябре планировал отпраздновать тройной юбилей: свое 50-летие, 100 лет Купаловскому и четверть века на его сцене...

- Купаловский - и это знают все - это не стены, это люди. И мы это снова доказываем. Ситуация показывает, что Купаловский театр - это те люди, которые в нем работали, и без этих людей ничего не будет. А люди могут работать и без стен. Если нам дадут, конечно.

Моя история простая: в Купаловском театре я должен был этой осенью начинать работать свой 25-й сезон. 14 сентября мы должны были отпраздновать 100-летие Купаловского, а через неделю после юбилея театра - и мое 50-летие. Для меня это был бы такой красивый тройной юбилей. Но его точно не будет, пока ситуация не изменится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Николай ПИНИГИН:

«Я на пенсии. Точка»

Мы хотели, чтобы теплые слова про Купаловский, конечно же, сказал его уже бывший художественный руководитель Николай Пинигин, который в августе уволился вместе с артистами.

- Николай Николаевич, хотели бы, чтобы вы, как руководитель…

- …как бывший руководитель. Я не даю интервью, не даю комментарии. Я бывший художественный руководитель. Я на пенсии. Точка. Все остальное вы знаете без меня.

ОФИЦИАЛЬНО

«Сейчас никаких мероприятий не планируется»

Назначенный руководить Купаловским театром вместо Павла Латушко замминистра культуры Валерий Громада пояснил «Комсомолке», что сейчас никаких мероприятий не планируется. И торжеств по поводу юбилея тоже.

- Как-то будет в каком-то виде, наверное, попозже… - пояснил Валерий Громада. - Театр - в простое, люди не на рабочих местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Купаловский театр отметил 100-летие на лесной поляне под Минском и ушел в онлайн

Вместо трех юбилейных вечеров на родной сцене коллектив поехал в грибы, но успел снять видео к столетию труппы [продолжение здесь]

Актер Павел Харланчук-Южаков: Как прокормить семью на зарплату в театре? Никак

Про жизнь на износ, большую семью, заработки и мечты - актер Павел Харланчук-Южаков вскоре после 40-летнего юбилея рассказал «Комсомолке» [продолжение здесь]