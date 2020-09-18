Выходные 19-20 сентября в Минске: шотландские килты, молитвы за Беларусь и машинки в парке

20 сентября - последний день работы аттракционов в минских парках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В субботу, 19 сентября, в 13.30 в Красном костеле планируется первый концерт музыкального проекта #МалітвыБеларусі. Он называется Lux Aeterna («Вечнае святло»). Прозвучат духовные произведения Баха, Моцарта, Шуберта. Исполнители - MuzzicDom Orchestra, талантливая молодая оперная дива Маргарита Левчук, камерный хор Жанны Филипович, дирижер - Андрей Галанов. Минимальная цена билета - 5 руб. для детей, 10 - для взрослых. Следующий концерт проекта #МалітвыБеларусі - 26 сентября.

- Предстоящее воскресенье, 20 сентября, - последний день работы аттракционов в минских парках. Так что если вы еще не успели в этом сезоне прокатиться на машинках на «Автодроме», посмотреть с высоты птичьего полета на центр города из кабинки колеса обозрения - то вам сюда. Аттракционы есть в парках им. Горького, им. Челюскинцев и 900-летия Минска в Чижовке. Цена одного катания - от 1,5 до 4 руб.

- Последние погожие деньки надо провести на природе. 20 сентября с 15.00 до 16.00 в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах, что в нескольких километрах от МКАД, новые экскурсии в музыкальном обрамлении из белорусских народных песен и рассказов про народные праздники. Билеты: 4 - 7 руб., для дошкольников - бесплатно.

- Белгосфилармония официально откроет сезон 1 октября, но хорошие концерты в Малом зале филармонии уже в афише. 19 сентября в 19.00 можно послушать прекрасные стихи и музыку в исполнении пианистки Татьяны Старченко. 20 сентября в 19.00 первый концерт «Не юбилейный» из цикла камерных концертов «Хорошо… без дирижера». В исполнении солистов Камерного оркестра Беларуси прозвучит музыка русских композиторов. Билеты: 10 руб.

- «Шотландские забавы» - это праздник в «Парке истории Сула», где 19 сентября с 12.00 можно будет погрузиться в атмосферу шотландской истории и культуры. В программе - маневры и поединки, шотландские танцы, игры горцев, мастер-классы. Мужчины, которые приедут на праздник в килтах (это мужская шотландская юбка), могут ждать подарок от комплекса на входе. Билеты: 6 - 12 руб., дошкольники - бесплатно. Для тех, кто еще не был в Суле, - парк истории находится в Столбцовском районе Минской области.

Атмосфера шотландской истории и культуры. Фото: pixabay.com

- Есть билеты и на балет в Большой театр Беларуси! 18 и 20 сентября дают классику - «Ромео и Джульетта». В роли Джульетты талантливая молодая балерина Людмила Уланцева. Билеты: 7 - 58 руб.

- И последние три предложения - для семей с детьми. До 29 ноября в Доме-музее I съезда РСДРП работает интерактивная выставка «Веселая наука», подготовленная совместно с минским музеем популярной науки «Элементо». На выставке вы найдете прибор электростатики, магнитную аномалию и всего около десятка приспособлений, которые помогут сделать сложные научные опыты простыми и интересными. Детям и взрослым можно провести свой собственный научный эксперимент! Ежедневно с 11.00 до 19.00. Билеты: 3 - 5 руб.

- «Образы звуков славянской азбуки» - выставка Сергея Багласова, который известен как автор проектов реставрации Троицкого предместья и Минской ратуши. Посмотреть его можно до 11 октября в Национальном центре современных искусств Беларуси (ул. Некрасова, 3). Эмоциональные образы нашли непосредственное отражение в графических формах букв. Приходите на эту выставку вместе с детьми, которые только учатся читать! Билеты: 2 - 5 руб. Время работы: среда - воскресенье с 12.00 до 20.00.

- Каждый час, с 11.00 до 19.00, в субботу и воскресенье в планетарии, что в парке им. Горького, - новый сферический фильм. Итого их 9 разных каждый день! Кто не смотрел еще кино, задрав голову, - рекомендуем, впечатляет.