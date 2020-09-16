Минздрав: «Делать прививку от сезонного гриппа мы рекомендуем всем, даже противникам вакцинации»

С какими вирусами мы встретимся? Фото: Павел МАРТИНЧИК

В районной поликлинике мне предложили сделать эту прививку бесплатно уже 14 сентября, за день до начала прививочной кампании по всей стране. Да и в принципе вакцинация от гриппа в этом году началась как никогда рано. Правда, вакцина пока одна - российская «Гриппол Плюс». Она закуплена за счет госбюджета и предназначена для групп риска: хронических больных, людей старше 65 лет, беременных, у которых есть риск неблагоприятных последствий гриппа, сотрудников МЧС, МВД, медработников, педагогов и еще некоторых категорий белорусов. Сделать прививку от гриппа за деньги пока нельзя - поставки импортных вакцин, которые будут использоваться на платной основе, задерживаются.

- Поскольку во все годы вакцинация от гриппа начиналась с 1 октября, поставщики изначально планировали эти вакцины привезти в страну к этому времени. Но мы начали вакцинацию немножко раньше, поэтому получились задержки. Поставщики как раз работают над этим, - объяснила ситуацию Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. - Привиться не поздно будет и до середины декабря. По стоимости пока неизвестно. Не думаю, что будет дороже, чем в прошлом году, плюс на курс доллара поправка.

«Прививку от сезонного гриппа мы рекомендуем в этом году даже противникам вакцинации»

Причиной ранней прививочной кампании против гриппа в этом году стал COVID-19, который пока не собирается отступать.

- С большой долей вероятности нашим медикам придется столкнуться сразу с двойной атакой опасных вирусов - гриппа и коронавируса. Поэтому делать прививку от сезонного гриппа мы рекомендуем всем, даже противникам вакцинации. Надеюсь, они понимают, насколько серьезной может оказаться ситуация, когда одновременно можно заразиться и коронавирусом, и вирусом гриппа, насколько это может быть фатально, - напомнила Инна Карабан. - Чтобы обеспечить более легкое течение вирусных инфекций, мы решили начать вакцинацию гриппа чуть пораньше. В том числе это связано и с прогнозами погоды - все-таки лучше сейчас сделать прививку, пока нет холодов. И конечно, для того чтобы успел выработаться иммунитет до массового подъема заболеваемости.

Вакцины, которыми будут прививать от гриппа белорусов в этом году, для нас не новы: бесплатно - российская «Гриппол Плюс», на коммерческой основе - голландская «Инфлювак», французская «Ваксигрип Тетра» и российская «Ультрикс». Все они с обновленными штаммами и предназначены для защиты от одних и тех же типов гриппа. Только «Ваксигрип Тетра» содержит в своем составе не три штамма вирусов гриппа, а четыре.

«Эксперты приняли решение заменить все три компонента в составе вакцин»

С какими вирусами мы, скорее всего, встретимся, рассказала Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

- Среди людей циркулируют четыре вируса гриппа: два вируса гриппа А (H1N1, H3N2) и вирусы гриппа В двух эволюционных линий (В/Виктория и В/Ямагата). Известны они достаточно давно. Но вирусы гриппа подвержены активной мутации, именно поэтому они ускользают от нашей иммунной защиты. Чтобы создать эффективные вакцины, ежегодно эксперты ВОЗ проводят оценку циркулирующих вирусов гриппа, анализируют их свойства. Как показал анализ, вирусы гриппа, которые циркулировали в прошлом эпидемическом сезоне, претерпели генетические изменения. Поэтому эксперты приняли решение заменить все три компонента в составе вакцин, которые будут применяться в этом сезоне. Штаммы у всех вакцин одинаковы, защищают от одних вирусов гриппа. Но в составе «Ваксигрип Тетра» не один компонент вируса В, как во всех остальных, а два - В/Виктория и В/Ямагата. Как показывает анализ, среди вирусов группы В преобладает именно вирус линии В/Виктория. Его штамм есть во всех остальных вакцинах.

- Вакцина помогает в профилактике тех вирусов гриппа, которые планируются в этом году. Но у тех, кто раньше встречался с гриппом, кто вакцинировался раньше, будет перекрестный иммунитет, даже следы иммунитета, которые помогут менее тяжело перенести грипп. Младшее поколение, которое раньше вообще не встречалось с гриппом, будет болеть без прививок особенно тяжело, - предупреждает Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. - Поэтому прививка обязательна для детей школьного возраста. И для тех, кто планирует беременность. Они болеют очень тяжело, и это может отразиться на здоровье будущего ребенка.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три наивных вопроса о пользе и вреде прививок

- Сделал прививку от гриппа - и тут же заболел. Вакцина не работает?

- Вакцинация не может обеспечить 100% эффект профилактики. Она направлена на уменьшение осложненных форм течения гриппа.

- Может ли прививка от гриппа защитить хоть косвенно от коронавируса?

- Нет. Но если мы защитим себя от вируса гриппа, то при встрече с ковидом не будет наслоения одного вируса на другой. Их встреча в организме крайне опасна, ведь оба чреваты вирусной пневмонией, и двойной удар по легким может оказаться фатальным.

- Кому нельзя делать прививку от гриппа?

- Основное противопоказание - аллергия к белку куриных яиц. В любом случае вопрос вакцинации стоит предварительно обсудить с врачом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Течение второй волны коронавируса будет менее интенсивное»

Коронавирус, в отличие от гриппа, оказался явлением внесезонным. Вот и вторая волна на подходе. Какие прогнозы у Минздрава?

- Поскольку это новая инфекция и вирус новый для человеческой популяции, прогнозировать сложно. Но те данные, которые сейчас есть в Беларуси и других странах, позволяют предположить, что течение второй волны будет менее интенсивное. Уже сейчас случаи не такие тяжелые, - говорит Инна Карабан. - Переболело достаточно большое количество населения. Надеемся, многие имеют антитела, и они будут сохраняться как минимум в течение полугода. На основании всех данных будем постепенно прогнозировать.

А что с российской вакциной от коронавируса, которую планируется привезти в Беларусь для третьего этапа испытаний? Подробностей пока немного.

- Сейчас проводятся работы по клиническим испытаниям этой вакцины. Этим занимается определенная компания, они собирают добровольцев. Вы видели информацию, что привился премьер-министр и на сегодняшний день чувствует себя замечательно, - рассказала Инна Александровна. - Надеемся, что мы получим вакцину после окончания клинических испытаний, как и было договорено между руководителями наших стран. Испытания покажут, кого можно будет в первую очередь вакцинировать этой вакциной, потом, видимо, будут дополнительные исследования. Сейчас речь идет о вакцинации здоровых людей.

- А кто из вас готов в составе добровольцев испытать эту вакцину на себе? - поинтересовалась корреспондент «Комсомолки» у всех спикеров пресс-конференции по вакцинации.

- Я всегда говорила, что готова, - говорит Инна Карабан.

- И я бы с удовольствием испытал, - поддержал коллегу Сергей Жаворонок. - Мне в 80-х пришлось испытывать вакцину против гепатита В, которую мы когда-то разрабатывали в институте вирусологии.

- Вас ничего не смущает в новой вакцине? Не слишком быстро ее зарегистрировали?

- Эта вакцина сделана по последнему слову техники, - говорит профессор. - И они (российские производители. - Ред.) уже имели большой опыт по этому поводу.

А пока средства защиты у нас остаются предельно простыми и доступными: маски, чистые руки, соблюдение дистанции.

- Государству не обязательно заставлять народ носить маски, потому что все мы кузнецы своего счастья и своего здоровья, - считает Инна Карабан. - Маска в местах массового скопления, в тесных помещениях - обязательно, мытье рук - обязательно, обработка поверхностей, которых касаемся руками, - тоже. Не трогать грязными руками нос, глаза чтобы не занести вирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый-иммунолог: Таких последствий коронавируса, какие были весной, сейчас не будет

Во всем мире растет количество новых случаев ковида, а на смертность это практически не влияет. Разбираемся, с чем это связано (читать далее)

В Беларуси привиться от гриппа бесплатно российской вакциной можно уже сейчас. Но не всем

Вакцины, предназначенные для платных прививок, пока не завезли (читать далее)