Сельхозярмарки в Минске 19 и 20 сентября: девять мест, где можно приценится и запастить витаминной продукцией

Выходные в столице открыли сезон по продажам витаминной продукции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заводской район. Районная, она же городская ярмарка, 19 и 20 сентября, а также все остальные выходные вплоть до 1 ноября на площадке у «Чижовка-Арены».

Ленинский район. Ярмарки пройдут по адресу пр. Рокоссовского, 114 19 и 20 сентября и всю осень.

Московский район – 19 и 20 сентября ярмарка на площадке по пр. газ. «Правда», 40 возле магазина «Сандрик».

Октябрьский район – 19 и 20 сентября ярмарка на площадка по ул. Асаналиева, 44. В этом же месте ярмарки будут также 26 и 27 октября.

Партизанский район. 19 и 20 сентября ярмарка на площадке по ул. Филимонова 13/1. В выходные 26 и 27 сентября ярмарка расположится .по ул. Антоновская, 30.

Первомайский район - 19 и 20 сентября ярмарка на площадке по ул. Руссиянова, 1. Здесь же 26 и 27 сентября.

Советский район – 19 и 20 сентября и все остальные выходные вплоть до 1 ноября ярмарка в парке им. Дружбы народов. Для инвалидов первой группы и участников войны при предъявлении удостоверения – доставка до дома бесплатная.

Фрунзенский район. Ярмарка 19 и 20 сентября на площадке у ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94).

Центральный район. Закупится 19 и 20 сентября можно на ярмарке в Киевском сквере.

Время работы ярмарок – с 10.00 до 16.00.

КСТАТИ

Республиканская ярмарка экотоваров «Кошык» нынешней осенью состоится 24 сентября, 8 и 22 октября на площадке по ул. Чапаева, 3. Время ее работы – с 12.00 до 20.00. Минувшей осенью ярмарка пользовалась популярностью у минчан. За хлебом, овощами и зеленью, медом, сырами горожане приезжали сюда специально.