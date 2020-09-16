«Дети все-таки должны учиться в школах». В Минобразования рассказали про учебу во время коронавируса

В следующем году запустят платформу для онлайн-обучение. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Читатели «КП» рассказывают, что в некоторых школах классы стали пустеть – дети болеют или родители оставляют их дома, опасаясь заражения коронавирусом. В Минздраве на днях сказали, что вторая волна заболеваемости в Беларуси будет менее интенсивной, чем первая. Когда она наступит, не понятно. По статистике Минздрава, еще в середине августа регистрировалось до 100 новых случаев в сутки, теперь число ковид–положительных в сутки превысило 200.

– Мы будем придерживаться тех механизмов, которые были отработаны в четвертой четверти, – рассказывают «Комсомолке» об организации учебного процесса в Минобразования. – Министерство здравоохранения выпускало рекомендации, мы их соблюдаем. Это противоэпидемические меры: соблюдение гигиены – дети моют руки, есть необходимые санитарные средства, это рассадка в школах и классах. Ну и стараемся от массовых мероприятий детей по максимуму ограждать.

Такого понятия, как дистанционное обучение, в белорусском Кодексе об образовании нет. Есть возможность учиться удаленно – не посещать уроки в школе, а выполнять задания самостоятельно. В министерстве считают, что это не лучший способ получать среднее образование.

– В каждой школе есть необходимые информационные технологии и механизмы. Сейчас не проблема, чтобы дети переходили и учились онлайн. Проблема в том, что дети все–таки должны учиться в школах. Классно–урочная система – оптимальный вариант. Когда преподаватель видит своего учащегося, а учащийся ходит на занятия и занимается на уроках, – говорит пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Весной в Минобразования говорили о разработке единой платформы для дистанционного обучения. Этим занимается Национальный институт образования. Сервис планируется запустить в тестовом режиме уже этой зимой, а внедрить – с начала нового учебного года в 2021–м.

– Информационно–образовательный ресурс, который мы разрабатываем для учреждений общего среднего образования, позволит дополнить процесс изучения учебных предметов. Он станет методической поддержкой для обучения тех учащихся, которые по каким–либо причинам не могут посещать учреждение образования или нуждаются в дополнительном объяснении учебного материала при выполнении домашних заданий. Речи о том, что этот информационно–образовательный ресурс заменит реальный учебный процесс в школе, не идет, – рассказывает «КП» Валентина Гинчук, директор Национального института образования.

Планируется, что в основе информационно–образовательного ресурса (ИОР) будет библиотека учебных материалов. Их структурируют по предметам, классам, темам. Например, это будут видео с объяснением темы урока, тестовые задания для самопроверки. В процессе работы библиотека будет наполняться. Также ресурс будет включать в себя электронный дневник и что–то вроде чата для общения учителей и учеников.

– Известно, что многие страны в условиях пандемии пошли по пути разработки телевизионных уроков и трансляции их в установленное время через национальное телевидение (Армения, Украина, Узбекистан, Казахстан и др.). Параллельно они использовали разные интернет–платформы, которые обеспечивали взаимодействие учителя и ученика. Наши разработчики учитывают имеющийся успешный опыт. При создании платформы мы стараемся учесть потребности всех участников образовательного процесса: учеников, учителей, родителей, администрации школ. Библиотека учебных материалов будет в полной мере соответствовать требованиям образовательных стандартов и учебных программ по учебным предметам, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь, – дополняет Валентина Гинчук, директор Национального института образования.

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