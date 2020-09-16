Погода в Беларуси на ближайшие выходные, 19-20 сентября: Идет похолодание, ждем первые заморозки

В Беларусь приходит настоящая осень. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пора доставать из шкафов теплую одежду - похоже, что в Беларусь приходит настоящая осень.

- Период очень теплой погоды закончился, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. – В Беларуси начинается существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В пятницу днем, 18 сентября, максимальная температура по стране будет +8…+15 градусов, в западных районах - до +17. В Минске +11…+13. В северо-восточных районах возможны кратковременные дожди.

В субботу, 19 сентября, ночью от +2 до +7, на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до -2 градусов, поэтому не стоит оставлять неубранный урожай на полях. Температура днем от +13 до +19, по западу - до +21. В Минске +16…+18. Дождей не ожидается.

В воскресенье, 20 сентября, тоже будет без осадков, ночью +3…+9, на торфяниках Полесья - слабые заморозки до -2, днем температура по стране от +12 до +19. В Минске +16…+17. Примерно такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Будет сухо, солнечно и прохладно.

- Но бабье лето еще впереди?

- Бабьим летом называется длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября. Сейчас многие говорят, что уже в первые дни календарной осени наступает «молодое бабье лето», но это неправильно, так как в этот период, как правило, еще держатся летние температуры. Думаю, что бабье лето в этом году еще наступит после периода похолодания.

- В этом году начало осени было теплее или холоднее нормы? Коллега жаловался на холодный сентябрь, а мне кажется, что осень пришла по календарю, как и обычно.

- Сентябрь в этом году начался с переменчивой погоды – в первую половину месяца были как очень теплые дни, когда температура воздуха была на 2-6 градусов выше климатической нормы, так и очень холодные – например, 7 и 8 сентября на большей части Беларуси было на 2-3 градуса ниже нормы. Из-за этого могло показаться, что сентябрь в этом году прохладный. Но цифры говорят об обратном: в первую половину сентября температура на большей части страны была выше нормы на 1-2 градуса, а по юго-востоку – даже на 4. Но если сравнить начало сентября с таким же периодом прошлого года, то мы увидим, что в 2019 году первая половина сентября была гораздо теплее - на 3-5 градусов выше нормы.

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