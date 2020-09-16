Дворовые чаты и посиделки с соседями во дворах по вечерам: как собраться так, чтобы не нарушить закон?

Во многих дворах встречи по вечерам, особенно по выходным, стали доброй традицией Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последние две недели едва ли не каждый двор Минска обзавелся своим дворовым чатом. В некоторых чатах состоят по 200 - 300 человек, в других участвуют сразу несколько тысяч. Соседи обсуждают самые разные темы: не обходят стороной последние актуальные события, а также решают чисто бытовые вопросы - ремонт придомовой территории или подъезда.

«Сегодня в 19.30 на детской площадке в «Минск-Мир» будет показ на проекторе детского фильма», - сообщает чат Октябрьского района.

«Наш район очень старый, и давно никто ничего не делал в плане технического обслуживания. Окна мыли последний раз 20 лет назад в подъездах. Ребята, надо озадачить работников ЖЭСа помывкой окон и генеральной уборкой подъездов», - призывают активисты улицы Брилевской.

По вечерам в выходные перезнакомившиеся в чатах соседи все чаще устраивают дворовые праздники. Приносят домашнюю выпечку, термосы с чаем или фрукты. Подобные сборы изредка случались и раньше. Так, жители столичной Осмоловки, которые полтора года назад отстояли снос своих домов в центре города, одними из первых в Минске стали устраивать дворовые праздники. Сегодня эта практика становится все более масштабной.

Однако сбор соседей на площадке во дворе власти могут трактовать как массовое мероприятие со всеми вытекающими. Подобной позиции придерживается глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша - один из самых молодых руководителей районов столицы (ему 37 лет). 15 сентября он провел выездной прием граждан. Как написала «Наша Нiва», местных жителей интересовало, могут ли они собираться по вечерам во дворах и имеют ли право вывешивать в окнах флаги, которые отличаются от официальной символики.

Дмитрий Петруша - глава Центрального района Минска Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Дмитрия Петруши, вопросы с флагами возникают только тогда, когда их вешают на фасад.

- Порой закрывают даже окна соседям, они жалуются. Тогда мы просим флаги самим снять, если не хотят, то привлекаем к административной ответственности, - объяснил глава администрации района.

При этом в квартире с внутренней стороны окна повестить тот или иной флаг не возбраняется.

- Я про запрет не слышал, - заметил Петруша. - Не трогаем фасад, а дома, если есть желание, - пожалуйста. Но света же будет меньше попадать.

Тему штрафов за бело-красно-белые флаги на встрече тоже обсудили.

- Я не слышал, чтобы давали штрафы за флаги, которые висят внутри квартир. Это историческая символика, а «Погоня» вообще же в статусе историко-культурной ценности. У меня она вызывает абсолютно нормальные ассоциации, - сказал глава администрации.

А вот что касается сборов во дворах, то есть нюансы.

- У нас чат Веснянки на 1500 человек. Что делать, как спокойно собираться, чтобы не нарушить закон? - спросили у чиновника.

- Если вы просто собираетесь с соседями, то я только за, - ответил он. - Но не надо переходить границу. Я считаю, что если собираются 50 человек, то это уже массовое мероприятие, особенно если есть какой-то организатор или ведущий концерта. Поэтому нужно обращаться в Мингорисполком и в соответствии с законодательством подавать заявку.

ОФИЦИАЛЬНО

О разрешении или запрете власти сообщат за 5 дней до мероприятия

- За разрешением на проведение массовых мероприятий на территории города Минска нужно обращаться в Минский горисполком. Уведомление на проведение митинга или иного массового мероприятия в разрешенных городскими властями местах подается в письменной форме за 10 дней, на иной территории - за 15. К нему прилагаются копии заключенных договоров об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории с территориальным органом внутренних дел, учреждением здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения массового мероприятия Минский горисполком сообщает организатору о принятом решении - разрешении либо запрете массового мероприятия. Решение может быть обжаловано в судебном порядке, - прокомментировали в Мингорисполкоме механизм подачи и рассмотрения заявок на проведение массовых мероприятий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Закон цифры не называет, но более одного человека - это массовое мероприятие»

- С учетом действующего белорусского законодательства массовым мероприятием можно признать собрание жильцов дома на улице. Вместе с тем должны быть определенные условия: оно должно быть заранее запланировано, то есть, если в домовом чате люди пишут «давайте соберемся, встретимся в такое-то время в нашем дворе, обсудим те вопросы, которые нас волнуют», это можно расценивать как собрание. А собрание - один из видов массового мероприятия, равно как и как митинг или пикетирование, - пояснил «Комсомолке» юрист Дмитрий Лабазинский. - Еще один момент: собрание должно быть организовано, то есть, если люди вышли на улицу, случайно встретились, начали между собой разговор, это не будет считаться массовым мероприятием. Но когда есть человек, инициировавший встречу, который подал идею и все к ней прислушались и собрались в определенном месте (даже во дворе), то это массовое мероприятие.

- А есть ли в законодательстве точная цифра, после которой мероприятие считается массовым?

- Закон цифры не называет, но более одного человека - это массовое мероприятие, к которому предъявляются соответствующие требования: граждане должны организовать присутствие представителей МВД, скорой помощи, пожарных и пр. Организовать и, разумеется, оплатить все возникающие в связи с этим расходы.

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