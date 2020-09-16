Глава МВД: сотрудники милиции не защищены в судах

Глава МВД Юрий Караев. Фото: БелТА

В телеграм-канале блогера Антона Мотолько появилось фото документа под подписью главы МВД Юрия Караева.

- Такое письмо направляли, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, подтвердив подлинность документа.

Министр обратился к председателю Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлане Любецкой. Юрий Караев говорит о незащищенности своих сотрудников во время рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в отношении митингующих. Он считает, что «при ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц госорганов».

- Отдельно необходимо отметить незащищенность сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях (митинги, шествия, пикеты), являющихся участниками неформальных объединений и движений, оказывающих групповое неповиновение представителям власти, - говорится в письме министра.

Юрий Караев говорит, что сотрудники их ведомства зачастую выступают в качестве свидетелей.

- Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и их семьи. Полагаем, что принятие таких мер безопасности (не требующих материальных затрат), как неразглашение сведений о личности, освобождение от явки в судебное заседание, закрытое судебное заседание и запрет на выдачу сведений, обеспечит существенную защиту участников административного процесса.

Караев предлагает внести в проект ПИКоАП (Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях) изменения и дополнения в целях обеспечения безопасности участников административного процесса и их близких.

- При ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность. Однако изменения и дополнения, которые предлагается внести в проект ПИКоАП, направлены на защиту любого участника административного процесса. К ним относятся не только должностные лица, ведущие этот процесс, но и граждане, принимающие в нем участие. Это в первую очередь свидетели, потерпевшие, на которых в ходе рассмотрения дела оказываться давление в целях изменения ими показаний. Предлагаемые меры безопасности касаются также членов семей, близких родственников и имущества, - прокомментировала Ольга Чемоданова.